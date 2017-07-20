"Ливерпуль" готов задуматься об альтернативах Кейта

Отсутствие прогресса в переговорах по полузащитнику "РБ Лейпцига" Наби Кейта может заставить "Ливерпуль" рассмотреть альтернативные варианты.

Как сообщает Liverpool Echo, "красные" по-настоящему надеялись, что их впечатляющего предложения в 66 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы заполучить Кейта — трансферную цель номер один Юргена Клоппа на это лето.



Однако "РБ Лейпциг" повторно ответил отказом и дал понять, что Наби не продается ни за какие деньги. По информации издания, "Ливерпуль" опасается, что даже подачи 22-летним гвинейцем прошения о трансфере будет недостаточно для заключения сделки.



Таким образом, теперь "Ливерпуль" должен решить: или увеличить свое предложение еще раз, за пределы 70 млн. фунтов, или переключиться на альтернативы Кейта.



Процессом переговоров с "РБ Лейпциг" заведует спортивный директор "красных" Майкл Эдвардс, который специально не полетел с командой в турне. Со дня на день, сообща с Клоппом, он должен избрать дальнейшую стратегию клуба в отношении Кейта.