"Ливерпуль" готов задуматься об альтернативах Кейта

Наби Кейта Отсутствие прогресса в переговорах по полузащитнику "РБ Лейпцига" Наби Кейта может заставить "Ливерпуль" рассмотреть альтернативные варианты.

Как сообщает Liverpool Echo, "красные" по-настоящему надеялись, что их впечатляющего предложения в 66 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы заполучить Кейта — трансферную цель номер один Юргена Клоппа на это лето.

Однако "РБ Лейпциг" повторно ответил отказом и дал понять, что Наби не продается ни за какие деньги. По информации издания, "Ливерпуль" опасается, что даже подачи 22-летним гвинейцем прошения о трансфере будет недостаточно для заключения сделки.

Таким образом, теперь "Ливерпуль" должен решить: или увеличить свое предложение еще раз, за пределы 70 млн. фунтов, или переключиться на альтернативы Кейта.

Процессом переговоров с "РБ Лейпциг" заведует спортивный директор "красных" Майкл Эдвардс, который специально не полетел с командой в турне. Со дня на день, сообща с Клоппом, он должен избрать дальнейшую стратегию клуба в отношении Кейта.


Метки Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. wymkentski 20.07.2017 21:48 # wymkentski
    Бля Мората 58 лямов, а тут какой то бездарь ноунейм на уровне Микеля стоит 70 лямов это пздц

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  2. gio 20.07.2017 21:48 # gio
    "Колбасное лето 2017" - сразу видно ребята тру усиляются

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  3. iskander8sg 20.07.2017 21:42 # iskander8sg
    Честно говоря не отобрать у дятлов привычки меряться куями и считать чужие бабки...
    Да хоть за пол лярда купят, так побоку, не с моего кармана деньги. Вы болелы или финдиректора?

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  4. dimon70 20.07.2017 21:11 # dimon70
    реально ситуевина начинает напрягать,братва.

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  5. halamadrid94 20.07.2017 20:54 # halamadrid94
    Охренеть ... В Бразилии , Аргентине , Дании , Голландии , Португалии и прочих странах хороших ЦПЗ пруд пруди. Но нет , за этого Кейта под 70 отваливать. Надеюсь , этот утка.

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  6. electric 20.07.2017 20:31 # electric
    изза какой то черной куйни позориться... ска пошлите накуй этот лейпциг.

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  7. role-playin 20.07.2017 20:21 # role-playin
    Кто это вообще?

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  8. akadam 20.07.2017 20:17 # akadam
    Например, Джеймс, мать его, Милнер!

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  9. f345 20.07.2017 20:07 # f345
    Да блин неужели, а я то думал что это единственный годный пз во всем мире.

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  10. largo-winch 20.07.2017 20:05 # largo-winch
    за 70 лямов можно купить Канте.
    другой вопрос этих денег скорее всего ФЕСЕГЕ не выделят, блеать(

    ФЕСЕГЕ АУТ"!

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  11. melwood-lfc 20.07.2017 20:03 # melwood-lfc
    Горецку купите
    Ларса Бендера блять
    не знаю
    за 60 лимонов можно взять годного цпз же

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  12. wengerrrro 20.07.2017 20:03 # wengerrrro
    хуже лфк пока ток ттх, те хотя б не фейлились с объедками chelsea

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