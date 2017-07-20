"Ливерпуль" готов задуматься об альтернативах Кейта
Отсутствие прогресса в переговорах по полузащитнику "РБ Лейпцига" Наби Кейта может заставить "Ливерпуль" рассмотреть альтернативные варианты.
Как сообщает Liverpool Echo, "красные" по-настоящему надеялись, что их впечатляющего предложения в 66 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы заполучить Кейта — трансферную цель номер один Юргена Клоппа на это лето.
Однако "РБ Лейпциг" повторно ответил отказом и дал понять, что Наби не продается ни за какие деньги. По информации издания, "Ливерпуль" опасается, что даже подачи 22-летним гвинейцем прошения о трансфере будет недостаточно для заключения сделки.
Таким образом, теперь "Ливерпуль" должен решить: или увеличить свое предложение еще раз, за пределы 70 млн. фунтов, или переключиться на альтернативы Кейта.
Процессом переговоров с "РБ Лейпциг" заведует спортивный директор "красных" Майкл Эдвардс, который специально не полетел с командой в турне. Со дня на день, сообща с Клоппом, он должен избрать дальнейшую стратегию клуба в отношении Кейта.
20.07.2017 20:00
Просмотров: 1580
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бля Мората 58 лямов, а тут какой то бездарь ноунейм на уровне Микеля стоит 70 лямов это пздц
(ответить)
"Колбасное лето 2017" - сразу видно ребята тру усиляются
(ответить)
Честно говоря не отобрать у дятлов привычки меряться куями и считать чужие бабки...
Да хоть за пол лярда купят, так побоку, не с моего кармана деньги. Вы болелы или финдиректора?
(ответить)
реально ситуевина начинает напрягать,братва.
(ответить)
Охренеть ... В Бразилии , Аргентине , Дании , Голландии , Португалии и прочих странах хороших ЦПЗ пруд пруди. Но нет , за этого Кейта под 70 отваливать. Надеюсь , этот утка.
(ответить)
изза какой то черной куйни позориться... ска пошлите накуй этот лейпциг.
(ответить)
Кто это вообще?
(ответить)
Например, Джеймс, мать его, Милнер!
(ответить)
Да блин неужели, а я то думал что это единственный годный пз во всем мире.
(ответить)
за 70 лямов можно купить Канте.
другой вопрос этих денег скорее всего ФЕСЕГЕ не выделят, блеать(
ФЕСЕГЕ АУТ"!
(ответить)
Горецку купите
Ларса Бендера блять
не знаю
за 60 лимонов можно взять годного цпз же
(ответить)
хуже лфк пока ток ттх, те хотя б не фейлились с объедками chelsea
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий