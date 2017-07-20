Чичарито возвращается в Премьер-Лигу

Чичарито "Вест Хэм" официально объявил о согласовании трансфера нападающего Хавьера Эрнандеса из леверкузенского "Байера".

Вот уже второе лето кряду "молотобойцы" находятся в поисках проверенного бомбардира. Упустив целый ряд целей, лондонский клуб обратил свой взор на Чичарито, который в период с 2010 по 2015 год выступал за "Манчестер Юнайтед".

Проведя два сезона в Леверкузене и забив 39 голов в 76 матчах, Хавьер проявил интерес к возвращению в английский футбол. Таким образом, "Вест Хэм" активировал пункт в его контракте об отступных в размере 13 миллионов фунтов.

Как гласит официальное заявление "молотобойцев", теперь 29-летний игрок сборной Мексики направляется в Лондон, чтобы обсудить заключительные детали контракта и пройти медицинское обследование.

Добавим, что в мае Хавьер стал лучшим бомбардиром своей сборной всех времен. В период выступлений за "Юнайтед" Эрнандес отличился 59 раз в 156 матчах. Ранее в своей карьере Эрнандесу также довелось поиграть за "Реал".


Метки Байер, Вест Хэм, Эрнандес

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2017 19:40

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Последние комментарии:




  1. seva 20.07.2017 21:48 # seva
    Тори все знает

    https://www.youtube.com/watch?v=c_A0GigrQl0

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  2. bezviz 20.07.2017 21:46 # bezviz
    Просто Честер узнал что у него есть такой фанат как торехан, не выдержал позора и суициднулся

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  3. jusst 20.07.2017 21:46 # jusst
    http://www.tmz.com/2017/07/20/linkin-park-singer-chester-bennington-dead-commits-suicide/

    (ответить)

  4. seva 20.07.2017 21:42 # seva
    Аарон Ремзи там никому не забивал накануне? кроме мамки лемюрса ofc

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  5. andros13 20.07.2017 21:41 # andros13
    Просто Честер беннет узнал новость о болезни Лукаки

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  6. j-silver 20.07.2017 21:41 # j-silver
    Солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил собой.
    Хач крепись

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  7. melwood-lfc 20.07.2017 21:40 # melwood-lfc
    01.05.2011 Рэмзи забил «Манчестер Юнайтед», и на следующий день был убит Усама бен Ладен.

    02.10.2011 Футболист «Арсенала» поразил ворота «Тоттенхэма», и через три дня скончался Стив Джобс.

    19.10.2011 Аарон отличился в матче с марсельским «Олимпиком», и на следующий день мир узнал о смерти Муамара Каддафи.

    11.02.2012 Рэмзи забил «Сандерленду» пока последний гол в клубной карьере, и той же ночью не стало Уитни Хьюстон.

    22.03.2013. Рэмзи поразил ворота сборной Шотландии, Уэльс победил 2:1. На следующий день умер Борис Березовский.

    14.05.2013 Рэмзи поразил ворота «Уигана», а через три дня на 87 году жизни в тюрьме скончался аргентинский военный и диктатор Хорхе Видела, правивший страной с 1976 по 1981 годы. Он был осужден за преступления, совершенные хунтой в годы его правления. Это не первый диктатор в «списке Рэмси».

    30.11.2013 Аарон забил 2 мяча в ворота "Кардифф",скончались Юрий Яковлев и Пол Уокер

    10.08.2014 Рэмзи забивает "Манчестер Сити" и практически сразу вспыхивает известие о смерти Робина Уильямса

    И вот,9.01.2016 года валлиец забивает "Сандерленду" умирает невероятный Дэвид Боуи,и следом 13.01.2016 он поражает ворота "Ливерпуля",на 69 году жизни умирает Алан Рикман.

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  8. dk-chelsea 20.07.2017 21:40 # dk-chelsea
    Харт, Арнаутович, Чичарито...
    Кажется ВХ всерьёз намерен побороться с красной помойкой за 6-ую строчку

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  9. seva 20.07.2017 21:38 # seva
    говорят там Нигер Юнайтед очередного нигера покупает. tfoo blet

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  10. largo-winch 20.07.2017 21:37 # largo-winch
    Блять этот довен всю фаплю заполнит простынями. Однажды его бросила ишачка, он тут 3 месяца ванильничал

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  11. shmit 20.07.2017 21:35 # shmit
    бл чет Рэмси вспомнил
    забавно было лет 5 назад когда этот чипушило забивал всегда кто то умирал

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  12. shmit 20.07.2017 21:32 # shmit
    Слава богу это говно под названием линкин парк официально стерто с лица земли
    с праздником товарищи

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  13. rap-woiska 20.07.2017 21:30 # rap-woiska
    Лидер группы "Linkin Park" Честер Беннингтон совершил самоубийство.

    вот до чего турихан доводит .

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  14. wengerrrro 20.07.2017 21:30 # wengerrrro
    6лять честер ушлепок(

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  15. webb 20.07.2017 21:29 # webb
    Пздц неожиданно про солиста ЛП. Торехан этого не переживёт.

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  16. melwood-lfc 20.07.2017 21:28 # melwood-lfc
    ахахаххахах

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  17. shmit 20.07.2017 21:28 # shmit
    Аахахахах хач иди сюда собака

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  18. andros13 20.07.2017 21:27 # andros13
    Опять будет карать пинсов)

    сколько он им наклепал? 10? 15 голов?)))

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  19. muaxaxaxa 20.07.2017 21:27 # muaxaxaxa
    Нет, не так :
    #хачживи

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  20. muaxaxaxa 20.07.2017 21:26 # muaxaxaxa
    Хач живи!

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