Чичарито возвращается в Премьер-Лигу

"Вест Хэм" официально объявил о согласовании трансфера нападающего Хавьера Эрнандеса из леверкузенского "Байера".

Вот уже второе лето кряду "молотобойцы" находятся в поисках проверенного бомбардира. Упустив целый ряд целей, лондонский клуб обратил свой взор на Чичарито, который в период с 2010 по 2015 год выступал за "Манчестер Юнайтед".



Проведя два сезона в Леверкузене и забив 39 голов в 76 матчах, Хавьер проявил интерес к возвращению в английский футбол. Таким образом, "Вест Хэм" активировал пункт в его контракте об отступных в размере 13 миллионов фунтов.



Как гласит официальное заявление "молотобойцев", теперь 29-летний игрок сборной Мексики направляется в Лондон, чтобы обсудить заключительные детали контракта и пройти медицинское обследование.



Добавим, что в мае Хавьер стал лучшим бомбардиром своей сборной всех времен. В период выступлений за "Юнайтед" Эрнандес отличился 59 раз в 156 матчах. Ранее в своей карьере Эрнандесу также довелось поиграть за "Реал".