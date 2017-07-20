Чичарито возвращается в Премьер-Лигу
"Вест Хэм" официально объявил о согласовании трансфера нападающего Хавьера Эрнандеса из леверкузенского "Байера".
Вот уже второе лето кряду "молотобойцы" находятся в поисках проверенного бомбардира. Упустив целый ряд целей, лондонский клуб обратил свой взор на Чичарито, который в период с 2010 по 2015 год выступал за "Манчестер Юнайтед".
Проведя два сезона в Леверкузене и забив 39 голов в 76 матчах, Хавьер проявил интерес к возвращению в английский футбол. Таким образом, "Вест Хэм" активировал пункт в его контракте об отступных в размере 13 миллионов фунтов.
Как гласит официальное заявление "молотобойцев", теперь 29-летний игрок сборной Мексики направляется в Лондон, чтобы обсудить заключительные детали контракта и пройти медицинское обследование.
Добавим, что в мае Хавьер стал лучшим бомбардиром своей сборной всех времен. В период выступлений за "Юнайтед" Эрнандес отличился 59 раз в 156 матчах. Ранее в своей карьере Эрнандесу также довелось поиграть за "Реал".
20.07.2017 19:40
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Последние комментарии:
Тори все знает
https://www.youtube.com/watch?v=c_A0GigrQl0
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Просто Честер узнал что у него есть такой фанат как торехан, не выдержал позора и суициднулся
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http://www.tmz.com/2017/07/20/linkin-park-singer-chester-bennington-dead-commits-suicide/
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Аарон Ремзи там никому не забивал накануне? кроме мамки лемюрса ofc
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Просто Честер беннет узнал новость о болезни Лукаки
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Солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил собой.
Хач крепись
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01.05.2011 Рэмзи забил «Манчестер Юнайтед», и на следующий день был убит Усама бен Ладен.
02.10.2011 Футболист «Арсенала» поразил ворота «Тоттенхэма», и через три дня скончался Стив Джобс.
19.10.2011 Аарон отличился в матче с марсельским «Олимпиком», и на следующий день мир узнал о смерти Муамара Каддафи.
11.02.2012 Рэмзи забил «Сандерленду» пока последний гол в клубной карьере, и той же ночью не стало Уитни Хьюстон.
22.03.2013. Рэмзи поразил ворота сборной Шотландии, Уэльс победил 2:1. На следующий день умер Борис Березовский.
14.05.2013 Рэмзи поразил ворота «Уигана», а через три дня на 87 году жизни в тюрьме скончался аргентинский военный и диктатор Хорхе Видела, правивший страной с 1976 по 1981 годы. Он был осужден за преступления, совершенные хунтой в годы его правления. Это не первый диктатор в «списке Рэмси».
30.11.2013 Аарон забил 2 мяча в ворота "Кардифф",скончались Юрий Яковлев и Пол Уокер
10.08.2014 Рэмзи забивает "Манчестер Сити" и практически сразу вспыхивает известие о смерти Робина Уильямса
И вот,9.01.2016 года валлиец забивает "Сандерленду" умирает невероятный Дэвид Боуи,и следом 13.01.2016 он поражает ворота "Ливерпуля",на 69 году жизни умирает Алан Рикман.
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Харт, Арнаутович, Чичарито...
Кажется ВХ всерьёз намерен побороться с красной помойкой за 6-ую строчку
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говорят там Нигер Юнайтед очередного нигера покупает. tfoo blet
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Блять этот довен всю фаплю заполнит простынями. Однажды его бросила ишачка, он тут 3 месяца ванильничал
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бл чет Рэмси вспомнил
забавно было лет 5 назад когда этот чипушило забивал всегда кто то умирал
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Слава богу это говно под названием линкин парк официально стерто с лица земли
с праздником товарищи
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Лидер группы "Linkin Park" Честер Беннингтон совершил самоубийство.
вот до чего турихан доводит .
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6лять честер ушлепок(
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Пздц неожиданно про солиста ЛП. Торехан этого не переживёт.
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ахахаххахах
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Аахахахах хач иди сюда собака
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Опять будет карать пинсов)
сколько он им наклепал? 10? 15 голов?)))
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Нет, не так :
#хачживи
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Хач живи!
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