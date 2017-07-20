"Монако" пригрозил "Сити" и ПСЖ жалобой в ФИФА

Килиан Мбаппе "Монако" пригрозил пожаловаться в ФИФА на отдельные топ-клубы Европы за попытку переманить нападающего Килиана Мбаппе в обход правил.

Сегодня чемпионы французской Лиги 1 сделали официальное заявление, в котором говорится, что некоторые "важные клубы Европы" установили контракт с 18-летним Мбаппе, не спрашивая на то разрешения у самих монегасков.

Сообщается, что теперь "Монако" раздумывает над тем, чтобы попросить свою Федерацию футбола и ФИФА принять меры к клубам, которые пренебрегли регулирующими трансферы игроков правилами.

И хотя "Монако" не уточняет, какие именно клубы контактировали с Килианом, Sky Sports располагает информацией, что речь идет о "Манчестер Сити" и ПСЖ — но не об "Арсенале", хотя главный тренер "канониров" Арсен Венгер никогда не скрывал своего интереса к соотечественнику.

Добавим, что ранее этим летом "Сити" приобрел у "Монако" полузащитника Бернарду Силву. А вот договориться по защитнику монегасков Бенжамену Менди "горожанам" не удается до сих пор.


Метки Манчестер Сити, Мбаппе, Монако, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2017 19:00

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  1. element-ekb 20.07.2017 19:10 # element-ekb
    Слишком у мешков все просто. Встретили у падика песка накидали в глаза и еще пухом сверху...

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  2. ravi 20.07.2017 19:03 # ravi
    Sky Sports располагает информацией, что речь идет о "Манчестер Сити" и ПСЖ — но не об "Арсенале"

    ну ясен пень, сказано же, что "некоторые важные клубы Европы"

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  3. awesome-arsenal 20.07.2017 19:02 # awesome-arsenal
    дать трансферный бан сити

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