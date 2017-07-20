"Монако" пригрозил "Сити" и ПСЖ жалобой в ФИФА

"Монако" пригрозил пожаловаться в ФИФА на отдельные топ-клубы Европы за попытку переманить нападающего Килиана Мбаппе в обход правил.

Сегодня чемпионы французской Лиги 1 сделали официальное заявление, в котором говорится, что некоторые "важные клубы Европы" установили контракт с 18-летним Мбаппе, не спрашивая на то разрешения у самих монегасков.



Сообщается, что теперь "Монако" раздумывает над тем, чтобы попросить свою Федерацию футбола и ФИФА принять меры к клубам, которые пренебрегли регулирующими трансферы игроков правилами.



И хотя "Монако" не уточняет, какие именно клубы контактировали с Килианом, Sky Sports располагает информацией, что речь идет о "Манчестер Сити" и ПСЖ — но не об "Арсенале", хотя главный тренер "канониров" Арсен Венгер никогда не скрывал своего интереса к соотечественнику.



Добавим, что ранее этим летом "Сити" приобрел у "Монако" полузащитника Бернарду Силву. А вот договориться по защитнику монегасков Бенжамену Менди "горожанам" не удается до сих пор.