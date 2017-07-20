Предложение "Сити" о покупке Менди отклонено

Бенжамен Менди "Монако" отклонил предложение "Манчестер Сити" в 44.5 миллионов фунтов о покупке левого защитника Бенжамена Менди.

Как известно, "горожане" видят в Менди замену для Гаэля Клиши, который ранее этим летом покинул "Этихад" свободным агентом. Однако "Сити" никак не удается согласовать размер компенсации с "Монако".

Предложенную сумму в 44.5 млн. фунтов "Монако" счел недостаточной, сообщает Sky Sports. Французский клуб готов отпустить Бенжамена, но только за те 50 млн. фунтов, не считая бонусы, за которые "горожане" приобрели Кайла Уолкера на другой фланг обороны.

Позицию "Монако" подкрепляет тот факт, что недавно запрос насчет 23-летнего Менди сделал "Челси". Чемпионы Премьер-Лиги отчаялись переманить Алекса Сандро из "Ювентуса" , а потому попросили монегасков держать в курсе любых событий относительно Бенжамена.


Метки Манчестер Сити, Менди, Монако

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. farot 20.07.2017 18:18 # farot
    Ладно Уолкер за полтос. Он британец, что очень важно для заявки в топ клубах + сборник и не первый год демонстрирует хороший уровень игры.

    Но давать практически столько же за выстрелившего односезонника? Сити с МЮ соревнуются кто больше зашкваров на рынке учудит?

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  2. marcus 20.07.2017 18:14 # marcus
    а потом Мбаппе на дисерт

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  3. golokante 20.07.2017 18:09 # golokante
    Если Челси действительно хочет купить Сандро, то он его купит.

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  4. staryi-eblan 20.07.2017 18:06 # staryi-eblan
    Врывается Пари Сен Жермен, платит 55-60 млн. фунтов и оформляет Менди. Сити "с носом", + ослабляет конкурента по Лиге 1

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  5. sexan 20.07.2017 18:04 # sexan
    Монако сейчас главный поставщик талантов чтоли? Чуть не в каждом игроке основы заинтересован какой то клуб.

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  6. gandalf 20.07.2017 18:04 # gandalf
    надо 50

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