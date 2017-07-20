Предложение "Сити" о покупке Менди отклонено

"Монако" отклонил предложение "Манчестер Сити" в 44.5 миллионов фунтов о покупке левого защитника Бенжамена Менди.

Как известно, "горожане" видят в Менди замену для Гаэля Клиши, который ранее этим летом покинул "Этихад" свободным агентом. Однако "Сити" никак не удается согласовать размер компенсации с "Монако".



Предложенную сумму в 44.5 млн. фунтов "Монако" счел недостаточной, сообщает Sky Sports. Французский клуб готов отпустить Бенжамена, но только за те 50 млн. фунтов, не считая бонусы, за которые "горожане" приобрели Кайла Уолкера на другой фланг обороны.



Позицию "Монако" подкрепляет тот факт, что недавно запрос насчет 23-летнего Менди сделал "Челси". Чемпионы Премьер-Лиги отчаялись переманить Алекса Сандро из "Ювентуса" , а потому попросили монегасков держать в курсе любых событий относительно Бенжамена.