"Арсенал" тоже претендует на Баркли
Вслед за "Тоттенхэмом", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в погоню за плеймейкером Россом Баркли устремился "Арсенал".
Как известно, главным фаворитом в борьбе за Баркли остается "Тоттенхэм". Лондонский клуб выручил 50 миллионов фунтов за правого защитника Кайла Уолкера и теперь планирует потратить часть из них на 23-летнего плеймейкера.
Накануне выяснилось, что за развитием ситуации с Россом следят еще два клуба Премьер-Лиги: "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Гранды готовы удовлетворить запросы "Эвертона" по сумме отступных и требования самого Баркли по зарплате, но пока не вмешиваются в ситуацию.
По информации London Evening Standard, определенный интерес к Россу проявляют и соседи "шпор" из "Арсенала". Клуб с "Эмирейтс" ожидает окончательного решения "Эвертона" и только затем сделает свой ход.
20.07.2017 17:00
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Последние комментарии:
Им даже Пэлас не заинтересовался бы , наверное , после такого провального сезона. Может быть Почеттино верит , что сможет помочь реализовать Баркли свой талант ?! С такими игроками аргентинец умеет работать, но если ириски не снизят цену, парень так и останется Уолкоттом.
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полагаю, что Санчес уйдет, а Арсенал уже пытается найти замену. конечно, Баркли и рядом не стоит с чилийцем, но по позиции заменить способен.
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на жиру поменяют и норм
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Стеклянное бревно за 50 лямов, не смешите людей. Днищем никто кроме Шпор не интересуется, а ириски уж не знают, как надавить. Сначала вбрасывали про интерес мю и челси, теперь про Арсенал придумали.
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можно обменять на вилшера допустим, или запасной вариант вместо лемара, хуже наверное не будет, венгер реанимирует его
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лол, кому этот днарь нужен-то
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Ой хоть бы взяли да подороже!) это бревно отлично впишется на этот тонущий корабль))
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Не удивлюсь если паренек выберет бабло вместо прогресса
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Ну а эти то куда лезут, у них же нет шансов.
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