"Арсенал" тоже претендует на Баркли

Вслед за "Тоттенхэмом", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в погоню за плеймейкером Россом Баркли устремился "Арсенал".

Как известно, главным фаворитом в борьбе за Баркли остается "Тоттенхэм". Лондонский клуб выручил 50 миллионов фунтов за правого защитника Кайла Уолкера и теперь планирует потратить часть из них на 23-летнего плеймейкера.



Накануне выяснилось, что за развитием ситуации с Россом следят еще два клуба Премьер-Лиги: "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Гранды готовы удовлетворить запросы "Эвертона" по сумме отступных и требования самого Баркли по зарплате, но пока не вмешиваются в ситуацию.



По информации London Evening Standard, определенный интерес к Россу проявляют и соседи "шпор" из "Арсенала". Клуб с "Эмирейтс" ожидает окончательного решения "Эвертона" и только затем сделает свой ход.