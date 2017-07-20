"Арсенал" тоже претендует на Баркли

Росс Баркли Вслед за "Тоттенхэмом", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в погоню за плеймейкером Россом Баркли устремился "Арсенал".

Как известно, главным фаворитом в борьбе за Баркли остается "Тоттенхэм". Лондонский клуб выручил 50 миллионов фунтов за правого защитника Кайла Уолкера и теперь планирует потратить часть из них на 23-летнего плеймейкера.

Накануне выяснилось, что за развитием ситуации с Россом следят еще два клуба Премьер-Лиги: "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Гранды готовы удовлетворить запросы "Эвертона" по сумме отступных и требования самого Баркли по зарплате, но пока не вмешиваются в ситуацию.

По информации London Evening Standard, определенный интерес к Россу проявляют и соседи "шпор" из "Арсенала". Клуб с "Эмирейтс" ожидает окончательного решения "Эвертона" и только затем сделает свой ход.



Метки Арсенал, Баркли, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 20.07.2017 17:00

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  1. halamadrid94 20.07.2017 18:59 # halamadrid94
    Им даже Пэлас не заинтересовался бы , наверное , после такого провального сезона. Может быть Почеттино верит , что сможет помочь реализовать Баркли свой талант ?! С такими игроками аргентинец умеет работать, но если ириски не снизят цену, парень так и останется Уолкоттом.

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  2. liverpool888 20.07.2017 17:47 # liverpool888
    полагаю, что Санчес уйдет, а Арсенал уже пытается найти замену. конечно, Баркли и рядом не стоит с чилийцем, но по позиции заменить способен.

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  3. raka-eve 20.07.2017 17:21 # raka-eve
    на жиру поменяют и норм

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  4. psycho1 20.07.2017 17:20 # psycho1
    Стеклянное бревно за 50 лямов, не смешите людей. Днищем никто кроме Шпор не интересуется, а ириски уж не знают, как надавить. Сначала вбрасывали про интерес мю и челси, теперь про Арсенал придумали.

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  5. wengerrrro 20.07.2017 17:17 # wengerrrro
    можно обменять на вилшера допустим, или запасной вариант вместо лемара, хуже наверное не будет, венгер реанимирует его

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  6. toledo 20.07.2017 17:16 # toledo
    лол, кому этот днарь нужен-то

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  7. beatboy 20.07.2017 17:16 # beatboy
    Ой хоть бы взяли да подороже!) это бревно отлично впишется на этот тонущий корабль))

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  8. thespur 20.07.2017 17:15 # thespur
    Не удивлюсь если паренек выберет бабло вместо прогресса

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  9. reeker 20.07.2017 17:01 # reeker
    Ну а эти то куда лезут, у них же нет шансов.

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