Моуриньо готов довольствоваться еще одним приобретением

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что готов отказаться от одного новичка из двух запланированных, но завершить трансферную кампанию до начала сезона.

После окончания прошлого сезона Моуриньо не скрывал, что для усиления состава ему потребуются четыре новичка. Двух португалец уже заполучил - защитника "Бенфики" Виктора Линделефа и нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку.



Переговоры по двум оставшимся кандидатам - в их число входит опорник "Челси" Неманья Матич - проходят настолько трудно, что Моуриньо готов скорректировать свои планы и вместо четырех запланированных игроков пригласить только трех.



"Наш состав не обладает такой уж глубиной состава. Все знают, что мы хотели купить четырех игроков, но теперь я готов довольствоваться тремя - работать на рынке стало в разы сложнее".



"Некоторые наши конкуренты подходят к работе на трансферном рынке иначе. Мы же не готовы покупать игроков без остановки. Мы не тот клуб, который будет идти на поводу у остальных и платить деньги, которые от нас требуют".



"Именно по этой причине я готов довольствоваться тремя новичками вместо четырех. С этими тремя игроками мы наладим баланс, что даст команде идеальные условия для прогресса", - цитирует Моуриньо официальный сайт МЮ.