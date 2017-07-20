Мората: "Челси" — лучший клуб, а Конте — один из лучших тренеров в мире"

Нападающий "Реала" Альваро Мората по прибытии в Лондон для медицинского обследования в "Челси" подтвердил, что переходит в "лучший клуб".

Накануне стало известно, что "синие" согласовали компенсацию за 24-летнего игрока сборной Испании. Sky Sports утверждает, что "Реал" получит за своего воспитанника 58 миллионов фунтов, а еще 12 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.



Прилетев в Хитроу, Мората выразил восхищение как "Челси", так и главным тренером Антонио Конте, с которым в свое время он разминулся в "Ювентусе".



"Это лучший клуб. Антонио Конте — один из лучших тренеров в мире, поэтому я так рад, что буду работать с Антонио".



"Насколько близок я был к переходу в "Манчестер Юнайтед"? Не знаю. Самое важное, что теперь я буду играть за "Челси". Наконец, я здесь. Мне осталось лишь пройти медицинское обследование, и тогда все будет улажено".



"Премьер-Лига — одна из лучших в мире, и я так рад оказаться здесь. Я уже поговорил с Сесаром Аспиликуэтой, и он сказал мне, что у меня все получится", — сообщил Мората Sky Sports.