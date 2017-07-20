Мората: "Челси" — лучший клуб, а Конте — один из лучших тренеров в мире"
Нападающий "Реала" Альваро Мората по прибытии в Лондон для медицинского обследования в "Челси" подтвердил, что переходит в "лучший клуб".
Накануне стало известно, что "синие" согласовали компенсацию за 24-летнего игрока сборной Испании. Sky Sports утверждает, что "Реал" получит за своего воспитанника 58 миллионов фунтов, а еще 12 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.
Прилетев в Хитроу, Мората выразил восхищение как "Челси", так и главным тренером Антонио Конте, с которым в свое время он разминулся в "Ювентусе".
"Это лучший клуб. Антонио Конте — один из лучших тренеров в мире, поэтому я так рад, что буду работать с Антонио".
"Насколько близок я был к переходу в "Манчестер Юнайтед"? Не знаю. Самое важное, что теперь я буду играть за "Челси". Наконец, я здесь. Мне осталось лишь пройти медицинское обследование, и тогда все будет улажено".
"Премьер-Лига — одна из лучших в мире, и я так рад оказаться здесь. Я уже поговорил с Сесаром Аспиликуэтой, и он сказал мне, что у меня все получится", — сообщил Мората Sky Sports.
20.07.2017 15:00
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Последние комментарии:
без сомнения получиться, игра будет на него строиться, а конте с ним подработает мелочи и будет класть решающие штук 15-20 про между прочим, а так парень скромный, воспитанный, из себя пеле не строит, руками как лукаков не разводит, поэтому все и получиться, удачи
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дал понять что готов лизать постоянно
(ответить)
Конечно , он перегнул с лучшим клубом. Наверное , хотел сказать , что ушел из лучшего клуба в Челси. Будет играть в действующем лучшем клубе Англии. А Конте предстоит оправдать выданные авансы полуфиналом ЛЧ , как минимум. К игре за пенсов должен адаптироваться немедленно. Здесь приличный испанский лагерь: Аспи, Алонсо, Фабрегас и Педро.
(ответить)
Даже не знаю как реагировать на эту новость... Что то палевно как то. Радует одно, что конец этой саге, перейдёт неперейдёт.
(ответить)
Когда официально представят?!?
(ответить)
понятно, быстро станет своим в чилси
(ответить)
Опять на МЮ написяли, бедняжки...(
(ответить)
знатно реал и мората обоссали помойку мочестерскую
(ответить)
Очень лестные слова в адрес клуба, видно реальное желание игрока играть за нашу команду, главное, не растерять этот заряд и настрой на время всей его карьеры в Челси.
(ответить)
Велком топарь
Скумы окроплены вместе со своими подсосниками
(ответить)
Всё правильно, только можно было об этом не говорить, это и так все знают.
(ответить)
Типичное вью типичного наемника. Футболисты в силу своей необразованности ничего другого придумать не могут, как заезженные фразы повторять. Сказал бы что ли для разнообразия, что с детства за "пенсов".
(ответить)
Заменил в уже готовой речи "Манчестер Юнайтед" на "Челси" и "Жозе Моуриньо" на "Антонио Конте"
(ответить)
Куртуа
Аспиликуэта Луиз Рюдигер
Мозес Канте Бакайоко
Фабрегас
Педро Азар
Мората
(ответить)
Правильныцй пример для подражания взял моратта в виде аспиликуэты!!!
Ведь кто не помнит когда покупался сезар он также не был главной целью а пытались в первую очередь приобрести нигера ван дер виля который повелся на бабос мешков но но сезар доказал что не деньги играют в футбол!!!!
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Такой же болтун как и все пенсы. Даже переобувается на лету. Точно пинс!
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быстро переобулся)
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https://vk.com/photo-47489535_456252385
Попизди мне тут петушок
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Но Лукаку был-бы лучшим приобретением для Челси!
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Тест на пинса пройдён успешно. Осталось выпить бутылочку жёлтенькой и медосмотр окончен!
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