Мората: "Челси" — лучший клуб, а Конте — один из лучших тренеров в мире"

Альваро Мората в Хитроу Нападающий "Реала" Альваро Мората по прибытии в Лондон для медицинского обследования в "Челси" подтвердил, что переходит в "лучший клуб".

Накануне стало известно, что "синие" согласовали компенсацию за 24-летнего игрока сборной Испании. Sky Sports утверждает, что "Реал" получит за своего воспитанника 58 миллионов фунтов, а еще 12 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.

Прилетев в Хитроу, Мората выразил восхищение как "Челси", так и главным тренером Антонио Конте, с которым в свое время он разминулся в "Ювентусе".

"Это лучший клуб. Антонио Конте — один из лучших тренеров в мире, поэтому я так рад, что буду работать с Антонио".

"Насколько близок я был к переходу в "Манчестер Юнайтед"? Не знаю. Самое важное, что теперь я буду играть за "Челси". Наконец, я здесь. Мне осталось лишь пройти медицинское обследование, и тогда все будет улажено".

"Премьер-Лига — одна из лучших в мире, и я так рад оказаться здесь. Я уже поговорил с Сесаром Аспиликуэтой, и он сказал мне, что у меня все получится", — сообщил Мората Sky Sports.


Метки Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 3380

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. osivori 20.07.2017 16:14 # osivori
    без сомнения получиться, игра будет на него строиться, а конте с ним подработает мелочи и будет класть решающие штук 15-20 про между прочим, а так парень скромный, воспитанный, из себя пеле не строит, руками как лукаков не разводит, поэтому все и получиться, удачи

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  2. manutd-20champ 20.07.2017 16:01 # manutd-20champ
    дал понять что готов лизать постоянно

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  3. halamadrid94 20.07.2017 15:53 # halamadrid94
    Конечно , он перегнул с лучшим клубом. Наверное , хотел сказать , что ушел из лучшего клуба в Челси. Будет играть в действующем лучшем клубе Англии. А Конте предстоит оправдать выданные авансы полуфиналом ЛЧ , как минимум. К игре за пенсов должен адаптироваться немедленно. Здесь приличный испанский лагерь: Аспи, Алонсо, Фабрегас и Педро.

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  4. sexan 20.07.2017 15:52 # sexan
    Даже не знаю как реагировать на эту новость... Что то палевно как то. Радует одно, что конец этой саге, перейдёт неперейдёт.

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  5. rollik707 20.07.2017 15:49 # rollik707
    Когда официально представят?!?

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  6. liverfun 20.07.2017 15:46 # liverfun
    понятно, быстро станет своим в чилси

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  7. cristean2 20.07.2017 15:41 # cristean2
    Опять на МЮ написяли, бедняжки...(

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  8. qess 20.07.2017 15:39 # qess
    знатно реал и мората обоссали помойку мочестерскую

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  9. dzengo 20.07.2017 15:34 # dzengo
    Очень лестные слова в адрес клуба, видно реальное желание игрока играть за нашу команду, главное, не растерять этот заряд и настрой на время всей его карьеры в Челси.

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  10. meshuggah 20.07.2017 15:31 # meshuggah
    Велком топарь
    Скумы окроплены вместе со своими подсосниками

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  11. reeker 20.07.2017 15:30 # reeker
    Всё правильно, только можно было об этом не говорить, это и так все знают.

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  12. akadam 20.07.2017 15:28 # akadam
    Типичное вью типичного наемника. Футболисты в силу своей необразованности ничего другого придумать не могут, как заезженные фразы повторять. Сказал бы что ли для разнообразия, что с детства за "пенсов".

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  13. thespur 20.07.2017 15:27 # thespur
    Заменил в уже готовой речи "Манчестер Юнайтед" на "Челси" и "Жозе Моуриньо" на "Антонио Конте"

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  14. staryi-eblan 20.07.2017 15:20 # staryi-eblan
    Куртуа
    Аспиликуэта Луиз Рюдигер
    Мозес Канте Бакайоко
    Фабрегас
    Педро Азар
    Мората

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  15. pavel-chelsea 20.07.2017 15:17 # pavel-chelsea
    Правильныцй пример для подражания взял моратта в виде аспиликуэты!!!
    Ведь кто не помнит когда покупался сезар он также не был главной целью а пытались в первую очередь приобрести нигера ван дер виля который повелся на бабос мешков но но сезар доказал что не деньги играют в футбол!!!!

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  16. fc-oil 20.07.2017 15:15 # fc-oil
    Такой же болтун как и все пенсы. Даже переобувается на лету. Точно пинс!

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  17. narcot 20.07.2017 15:07 # narcot
    быстро переобулся)

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  18. fanat-united 20.07.2017 15:05 # fanat-united
    https://vk.com/photo-47489535_456252385

    Попизди мне тут петушок

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  19. kazax-75 20.07.2017 15:04 # kazax-75
    Но Лукаку был-бы лучшим приобретением для Челси!

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  20. webb 20.07.2017 15:03 # webb
    Тест на пинса пройдён успешно. Осталось выпить бутылочку жёлтенькой и медосмотр окончен!

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