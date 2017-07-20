Гвардиола по-прежнему рассчитывает на Браво

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола исключил продажу голкипера Клаудио Браво этим летом.

34-летний Браво провалился в своем дебютном сезоне в Премьер-Лиге, а к финишу даже проиграл конкуренцию Вилли Кабальеро. С тех пор клуб успел укрепить вратарскую позицию, пригласив голкипера "Бенфики" Эдерсон.



Тем не менее, даже переезд на "Этихад" бразильца не надоумил Гвардиолу на мысль о расставании со своим протеже. Пеп по-прежнему рассчитывает на Браво и готов сделать на него определенную ставку в новом сезоне.



"Клаудио Браво останется в "Манчестер Сити". Он на 100% будет здесь в следующем сезоне", - сообщил Гвардиола Manchester Evening News.