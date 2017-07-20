Гвардиола по-прежнему рассчитывает на Браво
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола исключил продажу голкипера Клаудио Браво этим летом.
34-летний Браво провалился в своем дебютном сезоне в Премьер-Лиге, а к финишу даже проиграл конкуренцию Вилли Кабальеро. С тех пор клуб успел укрепить вратарскую позицию, пригласив голкипера "Бенфики" Эдерсон.
Тем не менее, даже переезд на "Этихад" бразильца не надоумил Гвардиолу на мысль о расставании со своим протеже. Пеп по-прежнему рассчитывает на Браво и готов сделать на него определенную ставку в новом сезоне.
"Клаудио Браво останется в "Манчестер Сити". Он на 100% будет здесь в следующем сезоне", - сообщил Гвардиола Manchester Evening News.
20.07.2017 14:00
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Последние комментарии:
ну и пуст рассчитывает, нам то лучше, альваро ему мячиков за воротник быстренько накидает
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Ну Кабальеро он конкуренцию он проиграл еще зимой, а к финишу травмировался. Так будет правильней. Хотя , Кубок Конфедераций показал , что он по сути норм голкипер.
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Фейл Лысого, но изредка мячи удачно летят прямо в него, как в Де Хеа в первый год.
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Хороший кипер, десяток привозов за сезон обеспечит
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лолита ахахах. Мешок опять ничего не возьмет в этом сезоне.
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