Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" сделает третье предложение по Наби Кейта. Томас Мюллер может перебраться в Премьер-Лигу. "Арсенал" готов отпустить Джека Уилшира в "Вест Хэм" за 20 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Ливерпуль" готов улучшить свое предложение по полузащитнику "РБ Лейпцига" Наби Кейта до 70 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



"Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют интерес к нападающему "Баварии" Томасу Мюллеру. (The Sun)



"Челси" заплатит "Реалу" за нападающего Альваро Морату только 58 млн. фунтов. Все остальное предусмотрено в виде бонусов. (The Telegraph)



"Ювентус" провел встречу с представителями полузащитника "Челси" Неманьи Матича и теперь надеется, что "синие" снизят ценник в 40 млн. фунтов за серба. (Daily Express)



"Атлетико" не будет спешить с возвращением нападающего Диего Косты из "Челси", а постарается максимально сбить цену за своего бывшего игрока. (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" на пороге приобретения защитника "Монако" Бенжамена Менди. (The Times)



"Сити" готов завершить интерес к защитнику Райану Бертрану из-за упорства "Саутгемптона". (Daily Mail)



"Манчестер Юнайтед" надеется переманить полузащитника "Эвертона" Росса Баркли перед самым закрытием трансферного окна и всего за 20 млн. фунтов. (Daily Express)



"Юнайтед" и "Челси" задумывались о покупке нападающего "Барселоны", но отступные бразильца в 196 млн. фунтов отпугнули их. (Daily Mail)



"Интер" потребовал от "Юнайтед" включить нападающего Антони Мартиаля в сделку по вингеру Ивану Перишичу. (The Independent)



Полузащитник ПСЖ Марко Верратти подтвердил, что Мино Райола, серый кардинал "Юнайтед", стал его новым агентом. (The Sun)



Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли по-прежнему предпочитает перейти в "Тоттенхэм". (Evening Standard)



"Милан" отказал "Тоттенхэму" в приобретении атакующего полузащитника Сусо. (Tuttomercatoweb)



"Арсенал" принял предложение "Лестера" в 10 млн. фунтов о покупке полузащитника Мохамеда Эльнени, но сам игрок отказался переходить к "лисам". (Daily Express)



"Ньюкасл", "Брайтон", "Бернли" и "Суонси" претендуют на защитника "Арсенала" Карла Дженкинсона. (ESPN)



"Арсенал" потребовал от "Вест Хэма" 20 млн. фунтов за полузащитника Джека Уилшира плюс бонусы. (Daily Star)



"Вест Хэм" согласовал условия личного контракта с нападающим "Байера" Хавьером Эрнандесом. (The Sun)



Голкипер Хосе Рейна отвергнет интерес "Сити" и "Ньюкасла", заключив новый контракт с "Наполи". (talkSPORT)



"Ньюкасл" предложил "Лиону" выкупить нападающего Александара Митровича за 16 млн. фунтов. (Foot Mercato)



"Стоук" сделал запрос насчет вингера "Юнайтед" Эшли Янга. (Daily Star)



"Стоук" продолжает переговоры о покупке полузащитника "Сити" Фабиана Дельфа. (Sky Sports)



Голкипер Даррен Рэндольф задумывается об уходе из "Вест Хэма". (Daily Mail)







Другое



После подписания нового контракта Антонио Конте стал самым высокооплачиваемым тренером в истории "Челси" с зарплатой в 9.5 млн. фунтов в год. (Evening Standard)



Гари Линекер является самым высокооплачиваемым работником спортивных каналов BBC — 1.75 млн. фунтов в году. Его соведущий по Match of the Day Алан Ширер зарабатывает только 400-449 тыс. фунтов в год. (Daily Mirror)



Винсент Тан готов продать "Кардифф" за 30 млн. фунтов после семи лет владения клубом. (Daily Star)



После ухода Джона Терри игроком, который дольше всех находится на контракте у "Челси", стал голкипер Матей Делач. 24-летний хорват числится на "Стэмфорд Бридж" с 2009 года, хотя не провел ни одного официального матча за "синих" и даже не имеет разрешения на работу в Англии. (Goal)



Федерация футбола Африки задумывается о переносе Кубка Африки с зимы на лето. (Liverpool Echo)



Болельщикам "Сити" придется подписаться на MUTV, чтобы в прямо эфире посмотреть товарищеский матч своей команды против "Юнайтед" в Хьюстоне. (Daily Mirror)