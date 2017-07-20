Моуриньо не удивлен, что "Челси" покупает Морату

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что находит "очевидным" интерес "Челси" к нападающему Альваро Морате, но не жалеет, что сам приобрел Ромелу Лукаку вместо испанца.

Ранее этим летом "Юнайтед" не смог договориться с "Реалом" по Морате и в итоге за 75 миллионов фунтов приобрел Лукаку у "Эвертона".



Что не удалось "красным дьяволам", удалось "Челси" — накануне чемпионы Премьер-Лиги согласовали покупку Альваро за те же 75 млн. фунтов. Моуриньо считает, что подобный расклад был предсказуем.



"Я правда не заинтересован в том, что делает "Челси". Мы нуждались в нападающем, да. Мы нуждались в нападающем, еще когда Златан (Ибрагимович) находился в своей лучшей форме. Мы нуждались для подстраховки и для того, чтобы иметь различные варианты игры. Его и Маркуса (Рэшфорда) было недостаточно, особенно после травмы Златана".



"Мы получили большого игрока — игрока, которого я могу сравнивать с тем, кем он был несколько лет назад, потому что он работал со мной на протяжении нескольких месяцев четыре или пять лет назад. Он очень, очень вырос, поэтому мы считаем, что теперь обладаем игроком европейского топ-уровня".



"Он должен подтвердить это на высочайшем уровне, тебе всегда есть, что доказывать. Теперь он должен сделать это в матчах за "Манчестер Юнайтед", в матчах Лиги Чемпионов, но я думаю, он обладает удивительными качествами".



"Думаю, это было очевидно, что "Челси" купит нападающего, особенно после ситуации их тренера и Диего (Косты). Было ясно, что они пригласят нападающего, они пригласили Альваро, и Альваро будет очень хорошим игроком для них", — цитирует Моуриньо Sky Sports.