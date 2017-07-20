"Юнайтед" интересуется Данни Роузом

"Манчестер Юнайтед" интересуется левым защитником "Тоттенхэма" Данни Роузом с прицелом на следующее лето.

Ожидается, что в новом сезоне главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо даст Люку Шоу еще один и одновременно последний шанс преодолеть его скептицизм и закрепиться в стартовом составе команды.



Если Шоу все-таки не удастся завоевать доверие Моуриньо, "Юнайтед" будет готов действовать решительно — у клуба с "Олд Траффорд" уже есть на карандаше пара вариантов для укрепления левого фланга обороны.



Как сообщает Manchester Evening Standard, "дьяволы" достаточно давно просматривают 20-летнего Кирана Тирни из "Селтика", но еще одной потенциальной целью МЮ является 27-летний Роуз.



В мае Данни заявил, что "шпоры" нуждаются в "знаковом приобретении", чтобы продолжить свое развитие и прервать свою девятилетнюю серию без трофеев. Если в новом сезоне "Тоттенхэм" не сможет сделать шаг вперед, и Роуз не реализует свои амбиции, это будет на руку "Юнайтед".