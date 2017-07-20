Компани: "Лукаку считает себя лучшим игроком в мире"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани высказался относительно перспектив своего партнера по сборной Бельгии Ромелу Лукаку в "Манчестер Юнайтед".

Ранее в этом месяце "красные дьяволы" выложили 75 миллионов фунтов за бельгийского нападающего. Компани надеется, что его товарищ будет успешен на "Олд Траффорд" — но не настолько, чтобы "Юнайтед" оказался выше "Сити".



"Я хочу, чтобы он был успешен — за исключением нескольких матчей в этом сезоне! До тех пор, пока мы впереди них, я буду радоваться его успехам".



"Одна вещь, которую ты получаешь с Ромелу, это невероятное стремление быть лучше и забивать голы. Это действительно нечто уникальное, и я наблюдаю это многие годы, потому что он воспитан "Андерлехтом" — клубом, из юношеской системы которого вышел и я сам. Я внимательно следил за его развитием".



"Ключевая вещь в нем — это его вера в то, что он лучший игрок в мире. Не имеет значения является он таким или нет на самом деле, именно с таким настроем он подходит к каждой тренировке, каждому матчу".



"Если ты считаешь себя лучшим, ты никогда не можешь быть по-настоящему доволен собой и всегда работаешь еще упорнее, как это делает он. Он особенный игрок, но в предстоящем сезоне будет высокая конкуренция", — сообщил Компани ESPN.