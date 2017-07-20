Компани: "Лукаку считает себя лучшим игроком в мире"

Венсан Компани и Ромелу Лукаку Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани высказался относительно перспектив своего партнера по сборной Бельгии Ромелу Лукаку в "Манчестер Юнайтед".

Ранее в этом месяце "красные дьяволы" выложили 75 миллионов фунтов за бельгийского нападающего. Компани надеется, что его товарищ будет успешен на "Олд Траффорд" — но не настолько, чтобы "Юнайтед" оказался выше "Сити".

"Я хочу, чтобы он был успешен — за исключением нескольких матчей в этом сезоне! До тех пор, пока мы впереди них, я буду радоваться его успехам".

"Одна вещь, которую ты получаешь с Ромелу, это невероятное стремление быть лучше и забивать голы. Это действительно нечто уникальное, и я наблюдаю это многие годы, потому что он воспитан "Андерлехтом" — клубом, из юношеской системы которого вышел и я сам. Я внимательно следил за его развитием".

"Ключевая вещь в нем — это его вера в то, что он лучший игрок в мире. Не имеет значения является он таким или нет на самом деле, именно с таким настроем он подходит к каждой тренировке, каждому матчу".

"Если ты считаешь себя лучшим, ты никогда не можешь быть по-настоящему доволен собой и всегда работаешь еще упорнее, как это делает он. Он особенный игрок, но в предстоящем сезоне будет высокая конкуренция", — сообщил Компани ESPN.


Метки Компани, Лукаку, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 4516

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  1. knvlay 20.07.2017 11:05 # knvlay
    Надеюсь, травмируется в первом же матче.

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  2. cristean2 20.07.2017 10:40 # cristean2
    ахахахах)))

    Самый дорогой не есть самый лучший, Погба не даст соврать)))

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  3. wearechelsea 20.07.2017 10:31 # wearechelsea
    МЮ опять эпично лоханулся с покупкой этого Бревна

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  4. bluebload 20.07.2017 10:18 # bluebload
    я вообще почти нифига ни шарю по англицки , может местные знатоки мне объяснят почему на здании академии написано колледж ? академия вроде бы так и переводится академия

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  5. raka-eve 20.07.2017 10:16 # raka-eve
    второй после Бендтнера

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  6. bluebload 20.07.2017 10:16 # bluebload
    Стэмфорд Бридж самое крутое место на планете Земля , cyk словами не описать это произведение исскуства

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  7. bluebload 20.07.2017 10:11 # bluebload
    где-то в Испании плачут друг у друга на плече Месси с Рональдой

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  8. blueheart 20.07.2017 10:07 # blueheart
    Я тоже лучший

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