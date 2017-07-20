Компани: "Лукаку считает себя лучшим игроком в мире"
Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани высказался относительно перспектив своего партнера по сборной Бельгии Ромелу Лукаку в "Манчестер Юнайтед".
Ранее в этом месяце "красные дьяволы" выложили 75 миллионов фунтов за бельгийского нападающего. Компани надеется, что его товарищ будет успешен на "Олд Траффорд" — но не настолько, чтобы "Юнайтед" оказался выше "Сити".
"Я хочу, чтобы он был успешен — за исключением нескольких матчей в этом сезоне! До тех пор, пока мы впереди них, я буду радоваться его успехам".
"Одна вещь, которую ты получаешь с Ромелу, это невероятное стремление быть лучше и забивать голы. Это действительно нечто уникальное, и я наблюдаю это многие годы, потому что он воспитан "Андерлехтом" — клубом, из юношеской системы которого вышел и я сам. Я внимательно следил за его развитием".
"Ключевая вещь в нем — это его вера в то, что он лучший игрок в мире. Не имеет значения является он таким или нет на самом деле, именно с таким настроем он подходит к каждой тренировке, каждому матчу".
"Если ты считаешь себя лучшим, ты никогда не можешь быть по-настоящему доволен собой и всегда работаешь еще упорнее, как это делает он. Он особенный игрок, но в предстоящем сезоне будет высокая конкуренция", — сообщил Компани ESPN.
20.07.2017 10:00
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Надеюсь, травмируется в первом же матче.
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ахахахах)))
Самый дорогой не есть самый лучший, Погба не даст соврать)))
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МЮ опять эпично лоханулся с покупкой этого Бревна
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я вообще почти нифига ни шарю по англицки , может местные знатоки мне объяснят почему на здании академии написано колледж ? академия вроде бы так и переводится академия
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второй после Бендтнера
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Стэмфорд Бридж самое крутое место на планете Земля , cyk словами не описать это произведение исскуства
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где-то в Испании плачут друг у друга на плече Месси с Рональдой
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Я тоже лучший
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