Бакайоко: идеальный материал для "Челси"
Когда-то футболисты, говорившие о "детской мечте" выступления за "Челси" в момент подписания контракта, выглядели забавно, но нет оснований не верить французу Тьемуэ Бакайоко. Давайте познакомимся поближе с этим определяющим новичком для команды Антонио Конте.
Период взросления 22-летнего игрока пришелся на момент становления лондонцев одним из ведущих клубов Европы. Более того, Бакайоко всегда мог с энтузиазмом смотреть именно на эту команду, охотно использовавшую в своих составах африканских исполнителей. Когда судьба свела Тьемуэ с Клодом Макелеле в "Монако", его будущее могло показаться определенным — лучший из бывших центрхавов "Челси" взялся за воспитание проблемного на тот момент Бакайоко.
Никто не станет говорить о проблемах сейчас. Прошлый сезон Бакайоко провел в основе "Монако", в стиле выигравшего чемпионат Франции и произведшего фурор на европейской арене выходом в полуфинал Лиги Чемпионов. "Челси" отдает за французского игрока порядка 40 миллионов фунтов, которые сходу выглядят отличным вложением — на "Стэмфорд Бридж" перебирается молодой игрок, уже раскрывающий свой потенциал, и отвечающий характеристикам, необходимым меняющейся команде Антонио Конте. Технический директор "синих" Майкл Эменало отмечает и другое: уже имеющийся опыт выступления Бакайоко на решающих стадиях главного европейского турнира, куда "Челси" возвращается после однолетнего отсутствия.
Конечно, даже такой переход не сделает Конте удовлетворенным — итальянец по-прежнему ждет, когда клуб решит вопрос с центральным нападающим высокого уровня. Отношения менеджера и руководства осложнились, и неудивительно, что, подписав новый контракт, Антонио продлил свое соглашение до 2019 года, а не 2021, как ожидалось прежде. Тем не менее, с Бакайоко в составе наставник может рассчитывать на то, что команда подойдет к новой кампании даже усиленной в том, что касается возможностей ее центральной линии.
Здесь все предельно просто. Неманья Матич, выступавший в Западном Лондоне на протяжении трех с половиной лет, не отправился на летний сборной команды. "Челси" может из принципа не отпускать серба в "Манчестер Юнайтед", но, скорее всего, найдет покупателя и попрощается с 28-летним игроком. Бакайоко приходит на позицию Неманьи: "Челси" не придется перестраивать свою игру, получая футболиста схожего Матичу типа в пару к Нголо Канте. Схожего, но превосходящего, и имеющего куда больше лет и пространства для роста впереди.
Не все было так однозначно для Бакайоко прежде. В 14 лет ему отказала знаменитая академия Клерфонтен. Даже проявив себя в "Ренне" и получив переход в "Монако", Тьемуэ все равно оставался проблемным игроком. По иронии судьбы, долго время он сидел за спиной арендованного у "Челси" Марио Пашалича. Этим летом хорват отправляется в еще один временный клуб, в то время как Бакайоко за солидные деньги переезжает в Лондон и готовится стать определяющим игроком самого "Челси".
Проблемой француза был характер. Он не был достаточно профессиональным игроком, а также не демонстрировал той жесткости и спортивной злости, необходимой исполнителю его амплуа. Переломным моментом стал приход в клуб на должность технического директора Макелеле, в январе 2016. Бывший игрок "Челси" крепко взялся за воспитание футболиста: Бакайоко, наконец, стал профессионалом, сел на диету, перестал опаздывать на тренировки и добавил в свою игру упомянутую выше жесткость.
Качества Тьемуэ раскрылись в полный рост в прошлом сезоне. Высокий, мобильный, отлично действующий в отборе, он выглядел доминирующей фигурой в центе поля монегасков. При этом, очевидно, что он по-прежнему может стать сильнее — может стать более созидательной фигурой, чем он был в команде Леонардо Жардима. Бакайоко называет своим кумиром Яя Туре, также потратившего годы на то, чтобы пройти по восходящей: он вроде бы посредственного опорника до крепкой стены, а впоследствии — потрясающего дирижера игры "Манчестер Сити", ведущего атаки и также умеющего завершать их собственным ударами.
Понятно, что сейчас он находится еще на большом расстоянии от лучших образцов Туре, но в 22 года имеет большой запас. Откатов назад быть не должно: нет ничего странного в том, что игроку его амплуа пришлось буксовать на раннем этапе карьеры, что почти всегда случалось с другими центральными полузащитниками африканского происхождения. Им необходимая закалка, своевременное менторство, способное впоследствии превратить в машину. Бакайоко получил ее довольно рано, и под руководством тренера типа Конте он вполне способен стать еще увереннее, наглее и агрессивнее. Итальянский менеджер имеет еще немало вопросов и пару важных требований по комплектации своей команды летом, но в Тьемуэ Бакайоко он, скорее всего, получил идеальный материал за очень разумные для нынешнего времени деньги. Здесь все сходится и смотрится органично: включая даже признание игрока о "детской мечте" выступления за "Челси".
Иван Громиков специально для FAPL.ru
20.07.2017 09:00
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Последние комментарии:
Кстати, а почему Бакайоко, а не Фабиньо?
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первые 2 фотографии из Московского зоопарка?
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Бакойоко збс пес в центре, только Канте и лучше, и роль схожая.
Им бы Матьюиди в пару к богоотбирателю нигре зашел гораздо лучше, наверн.
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Цифры:
Предложение МЮ по Морате - 66КК фунтов - отказ.
Предложение Челси - 58КК - продано!
Лукаку без бонусов - 75КК фунтов.
Лукаку VS Мората
Первый обосрался в топ-клубе, затем топово отыграл несколько сезонов в Эве-середняке. Был вышвырнут Моуром из клуба, а теперь возвращается к Моуру)
Мората топово отыграл в Юве, затем топово отыграл выходя со скамейки за Реал! Именно КОнте привел его в Юве, но не успел с ним поработать - сборная. И сейчас они воссоединяются!
Аве, Конте!
Аве, Челси!
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Зарплата Мораты в chelsea составит 9 млн евро в год
Ничего себе развел испашка синюю помойку, в Барсе Суарес столько не получает, сколько это бревно будет в синей помойке chelsea.
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Шикарный игрок! Сильный,техничный! С Канте это будет стена!
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где доносчик?
его как окропили толпой, сразу слился
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Привет, панины
2 из 5 лучших опорников планеты играют в Челси!
Говоря конкретно о Бакайоко, только он и Ваньяма в прошлом сезоне сделали 50+ успешных отборов, 50+ успешных перехватов и 50+ успешных воздушных дуэлей.
И что мы имеем в это ТО:
- один из лучших опорников планеты
- топовый нападающий, со вторым наилучшим процентом реализации на планете
Чемпионы!
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https://cs7050.userapi.com/c639718/v639718037/4771c/M075_fX-330.jpg
прооорал))
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у меня друг фанатик Мю он в ахуе. Опять говорит наебали скормили нам бревно Лукаку, а сами взяли Морату. Лукаку может забивать только там всяким "вишенкам" "лисичкам", прочей хуйне. Ну не может он нормальную оборону проходить, не такого уровня он игрок. И правда в том, что Челси не делал предложений по Лукаке! Не было никакой борьбы за него. Никогда Конте не говорил, что хочет Лукаку. Все эти фразы про "увели из-под носа" просто чушь собачья, ни на чем не основанная.
Бля рили поставь любую фамилию вместо лукаки, и все равно скум обоссан
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Идеальный черный материал
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Топчик
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