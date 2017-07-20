Бакайоко: идеальный материал для "Челси"

Когда-то футболисты, говорившие о "детской мечте" выступления за "Челси" в момент подписания контракта, выглядели забавно, но нет оснований не верить французу Тьемуэ Бакайоко. Давайте познакомимся поближе с этим определяющим новичком для команды Антонио Конте.

Период взросления 22-летнего игрока пришелся на момент становления лондонцев одним из ведущих клубов Европы. Более того, Бакайоко всегда мог с энтузиазмом смотреть именно на эту команду, охотно использовавшую в своих составах африканских исполнителей. Когда судьба свела Тьемуэ с Клодом Макелеле в "Монако", его будущее могло показаться определенным — лучший из бывших центрхавов "Челси" взялся за воспитание проблемного на тот момент Бакайоко.



Никто не станет говорить о проблемах сейчас. Прошлый сезон Бакайоко провел в основе "Монако", в стиле выигравшего чемпионат Франции и произведшего фурор на европейской арене выходом в полуфинал Лиги Чемпионов. "Челси" отдает за французского игрока порядка 40 миллионов фунтов, которые сходу выглядят отличным вложением — на "Стэмфорд Бридж" перебирается молодой игрок, уже раскрывающий свой потенциал, и отвечающий характеристикам, необходимым меняющейся команде Антонио Конте. Технический директор "синих" Майкл Эменало отмечает и другое: уже имеющийся опыт выступления Бакайоко на решающих стадиях главного европейского турнира, куда "Челси" возвращается после однолетнего отсутствия.



Конечно, даже такой переход не сделает Конте удовлетворенным — итальянец по-прежнему ждет, когда клуб решит вопрос с центральным нападающим высокого уровня. Отношения менеджера и руководства осложнились, и неудивительно, что, подписав новый контракт, Антонио продлил свое соглашение до 2019 года, а не 2021, как ожидалось прежде. Тем не менее, с Бакайоко в составе наставник может рассчитывать на то, что команда подойдет к новой кампании даже усиленной в том, что касается возможностей ее центральной линии.



Здесь все предельно просто. Неманья Матич, выступавший в Западном Лондоне на протяжении трех с половиной лет, не отправился на летний сборной команды. "Челси" может из принципа не отпускать серба в "Манчестер Юнайтед", но, скорее всего, найдет покупателя и попрощается с 28-летним игроком. Бакайоко приходит на позицию Неманьи: "Челси" не придется перестраивать свою игру, получая футболиста схожего Матичу типа в пару к Нголо Канте. Схожего, но превосходящего, и имеющего куда больше лет и пространства для роста впереди.



Не все было так однозначно для Бакайоко прежде. В 14 лет ему отказала знаменитая академия Клерфонтен. Даже проявив себя в "Ренне" и получив переход в "Монако", Тьемуэ все равно оставался проблемным игроком. По иронии судьбы, долго время он сидел за спиной арендованного у "Челси" Марио Пашалича. Этим летом хорват отправляется в еще один временный клуб, в то время как Бакайоко за солидные деньги переезжает в Лондон и готовится стать определяющим игроком самого "Челси".







Проблемой француза был характер. Он не был достаточно профессиональным игроком, а также не демонстрировал той жесткости и спортивной злости, необходимой исполнителю его амплуа. Переломным моментом стал приход в клуб на должность технического директора Макелеле, в январе 2016. Бывший игрок "Челси" крепко взялся за воспитание футболиста: Бакайоко, наконец, стал профессионалом, сел на диету, перестал опаздывать на тренировки и добавил в свою игру упомянутую выше жесткость.



Качества Тьемуэ раскрылись в полный рост в прошлом сезоне. Высокий, мобильный, отлично действующий в отборе, он выглядел доминирующей фигурой в центе поля монегасков. При этом, очевидно, что он по-прежнему может стать сильнее — может стать более созидательной фигурой, чем он был в команде Леонардо Жардима. Бакайоко называет своим кумиром Яя Туре, также потратившего годы на то, чтобы пройти по восходящей: он вроде бы посредственного опорника до крепкой стены, а впоследствии — потрясающего дирижера игры "Манчестер Сити", ведущего атаки и также умеющего завершать их собственным ударами.



Понятно, что сейчас он находится еще на большом расстоянии от лучших образцов Туре, но в 22 года имеет большой запас. Откатов назад быть не должно: нет ничего странного в том, что игроку его амплуа пришлось буксовать на раннем этапе карьеры, что почти всегда случалось с другими центральными полузащитниками африканского происхождения. Им необходимая закалка, своевременное менторство, способное впоследствии превратить в машину. Бакайоко получил ее довольно рано, и под руководством тренера типа Конте он вполне способен стать еще увереннее, наглее и агрессивнее. Итальянский менеджер имеет еще немало вопросов и пару важных требований по комплектации своей команды летом, но в Тьемуэ Бакайоко он, скорее всего, получил идеальный материал за очень разумные для нынешнего времени деньги. Здесь все сходится и смотрится органично: включая даже признание игрока о "детской мечте" выступления за "Челси".







Иван Громиков специально для FAPL.ru