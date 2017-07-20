Гвардиола: "Агуэро останется, Ихеаначо уйдет"

Серхио Агуэро Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пролил свет на судьбу двух своих нападающих: Серхио Агуэро останется в клубе, а Келечи Ихеаначо вскоре будет продан.

На прошлой неделе спекуляции относительно будущего Агуэро получили новый импульс после того, как пресса сообщила о серьезном интересе к аргентинцу со стороны "Челси". Однако Гвардиола спешит опровергнуть эти слухи.

"Вы знаете мое мнение насчет Серхио, я высказывал его много раз в прошлом сезоне. Он наш игрок, и он останется здесь. В лице Серхио и Габриэля (Жезуса) мы обладаем двумя действительно хорошими нападающими, так что в этом отношении у нас полный порядок".

"Проблема лишь в том, что в прошлом сезоне Габриэль надолго выбыл из строя, а мы бы хотели попробовать их вместе", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

А вот Ихеаначо в скором времени должен завершить переход в "Лестер" стоимостью 25 миллионов фунтов. При этом "Сити" оставит за собой право обратного выкупа нигерийца.

"Келечи молодой игрок. Для меня, как тренера, было честью работать с ним. Ему было непросто, я давал ему не так много возможностей проявить себя".

"Он решил остаться в Манчестере вместо поездки в турне и на следующей неделе может завершить свой переход. У нас будет опция по его возвращению. Мы верим, что в этом возрасте он заслуживает играть. Поэтому мы решили, что так будет лучше всего", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.


Метки Агуэро, Гвардиола, Ихеаначо, Лестер, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1022

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bluebload 20.07.2017 08:07 # bluebload
    Обидно , досадно , но ладно
    Удачи Агуере и крепкого здоровья

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: