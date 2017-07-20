Гвардиола: "Агуэро останется, Ихеаначо уйдет"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пролил свет на судьбу двух своих нападающих: Серхио Агуэро останется в клубе, а Келечи Ихеаначо вскоре будет продан.

На прошлой неделе спекуляции относительно будущего Агуэро получили новый импульс после того, как пресса сообщила о серьезном интересе к аргентинцу со стороны "Челси". Однако Гвардиола спешит опровергнуть эти слухи.



"Вы знаете мое мнение насчет Серхио, я высказывал его много раз в прошлом сезоне. Он наш игрок, и он останется здесь. В лице Серхио и Габриэля (Жезуса) мы обладаем двумя действительно хорошими нападающими, так что в этом отношении у нас полный порядок".



"Проблема лишь в том, что в прошлом сезоне Габриэль надолго выбыл из строя, а мы бы хотели попробовать их вместе", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.



А вот Ихеаначо в скором времени должен завершить переход в "Лестер" стоимостью 25 миллионов фунтов. При этом "Сити" оставит за собой право обратного выкупа нигерийца.



"Келечи молодой игрок. Для меня, как тренера, было честью работать с ним. Ему было непросто, я давал ему не так много возможностей проявить себя".



"Он решил остаться в Манчестере вместо поездки в турне и на следующей неделе может завершить свой переход. У нас будет опция по его возвращению. Мы верим, что в этом возрасте он заслуживает играть. Поэтому мы решили, что так будет лучше всего", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.