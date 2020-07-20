Клопп: "66 миллионов за Кейта? Разве мы в Вегасе?"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высмеял слухи о том, что его клуб улучшил свое предложение о покупке полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта до 66 миллионов фунтов.

Накануне совладелец "РБ Лейпцига" Дитрих Матешиц поведал, что его клуб отверг новое предложение "красных" по Кейта и вообще не планирует продавать 21-летнего гвинейца в это трансферное окно.

После победы 2:0 в товарищеском матче над "Кристал Пэлас" в Гонконге журналисты попросили Клоппа прокомментировать поступившую с его родины информацию, но Юрген предпочел отшутиться.

"Что вам известно? Наше предложение в 66 миллионов фунтов было отклонено сегодня? О, Боже! Какая газета это написала? Разве мы в Вегасе? Я же говорил вам, что не обсуждаю такие вещи".

"Нет, не в Вегасе. Что там на другой части острова в Азии? Да, Макао. Разве мы в Макао? Нет".

"Я никогда не говорю ничего о ком-либо до тех пор, пока игрок не подписан или не ушел. Когда это произойдет, я немедленно сообщу вам", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Кейта, Клопп, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2017 07:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 20.07.2017 08:41 # alexomck
    юлит.

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  2. lahmatyj 20.07.2017 08:33 # lahmatyj
    бомжатина

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  3. trivium 20.07.2017 08:12 # trivium
    самоокропление какоето от безисходности

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  4. largo-winch 20.07.2017 08:01 # largo-winch
    скумы всё лето гнались за "пагба через 48 часов" и в итоге купили за рекордные суммы)) ситуация схожая)

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  5. pauk 20.07.2017 07:28 # pauk
    Фриц до сих пор не понимает где он находится

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  6. akadam 20.07.2017 07:16 # akadam
    ------------Фирмино---------
    ---Коутиньо-Лаллана-Салах-
    --------Милнер-Хендерсон---
    Робертсон-Ловрен-Матип-Клайн
    -------------Миньоле------------

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  7. akadam 20.07.2017 07:14 # akadam
    В опорку можно Милнера перевести, он выносливый и цепкий, в отборах будет неплох, но не без набора желтых карточек. Вместе с Хендерсоном правее и Джаном на скамейке закроют зону. Переплачивать за негра смысла нет, следующим летом можно вдвое дешевле купить.

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  8. stepan-jam-boss 20.07.2017 07:08 # stepan-jam-boss
    Кто то покупает звезду Погба за эти деньги. А кто-то ноунейма Кейта

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  9. chebrec 20.07.2017 07:06 # chebrec
    За сотку его можно впарить мешкам

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