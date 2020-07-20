Клопп: "66 миллионов за Кейта? Разве мы в Вегасе?"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высмеял слухи о том, что его клуб улучшил свое предложение о покупке полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта до 66 миллионов фунтов.

Накануне совладелец "РБ Лейпцига" Дитрих Матешиц поведал, что его клуб отверг новое предложение "красных" по Кейта и вообще не планирует продавать 21-летнего гвинейца в это трансферное окно.



После победы 2:0 в товарищеском матче над "Кристал Пэлас" в Гонконге журналисты попросили Клоппа прокомментировать поступившую с его родины информацию, но Юрген предпочел отшутиться.



"Что вам известно? Наше предложение в 66 миллионов фунтов было отклонено сегодня? О, Боже! Какая газета это написала? Разве мы в Вегасе? Я же говорил вам, что не обсуждаю такие вещи".



"Нет, не в Вегасе. Что там на другой части острова в Азии? Да, Макао. Разве мы в Макао? Нет".



"Я никогда не говорю ничего о ком-либо до тех пор, пока игрок не подписан или не ушел. Когда это произойдет, я немедленно сообщу вам", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.