Клопп: "66 миллионов за Кейта? Разве мы в Вегасе?"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высмеял слухи о том, что его клуб улучшил свое предложение о покупке полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта до 66 миллионов фунтов.
Накануне совладелец "РБ Лейпцига" Дитрих Матешиц поведал, что его клуб отверг новое предложение "красных" по Кейта и вообще не планирует продавать 21-летнего гвинейца в это трансферное окно.
После победы 2:0 в товарищеском матче над "Кристал Пэлас" в Гонконге журналисты попросили Клоппа прокомментировать поступившую с его родины информацию, но Юрген предпочел отшутиться.
"Что вам известно? Наше предложение в 66 миллионов фунтов было отклонено сегодня? О, Боже! Какая газета это написала? Разве мы в Вегасе? Я же говорил вам, что не обсуждаю такие вещи".
"Нет, не в Вегасе. Что там на другой части острова в Азии? Да, Макао. Разве мы в Макао? Нет".
"Я никогда не говорю ничего о ком-либо до тех пор, пока игрок не подписан или не ушел. Когда это произойдет, я немедленно сообщу вам", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
20.07.2017 07:00
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юлит.
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бомжатина
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самоокропление какоето от безисходности
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скумы всё лето гнались за "пагба через 48 часов" и в итоге купили за рекордные суммы)) ситуация схожая)
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Фриц до сих пор не понимает где он находится
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------------Фирмино---------
---Коутиньо-Лаллана-Салах-
--------Милнер-Хендерсон---
Робертсон-Ловрен-Матип-Клайн
-------------Миньоле------------
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В опорку можно Милнера перевести, он выносливый и цепкий, в отборах будет неплох, но не без набора желтых карточек. Вместе с Хендерсоном правее и Джаном на скамейке закроют зону. Переплачивать за негра смысла нет, следующим летом можно вдвое дешевле купить.
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Кто то покупает звезду Погба за эти деньги. А кто-то ноунейма Кейта
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За сотку его можно впарить мешкам
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