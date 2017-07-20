Фунес Мори пропустит до девяти месяцев

Рамиро Фунес Мори Центральный защитник "Эвертона" Рамиро Фунес Мори рискует провести в лазарете до девяти месяцев из-за повторной операции на колене.

Напомним, прошлый сезон оказался закончен для Фунеса Мори в марте, когда в матче за сборную Аргентины против Боливии он надорвал мениск. Проведенная операция не принесла ожидаемых результатов, и сейчас защитник повторно лег под нож хирурга, в клинике в Барселоне.

Как гласит официальное заявление "ирисок", на восстановление 26-летнему защитнику потребуется от шести до девяти месяцев. Таким образом, период возвращения Рамиро в строй варьируется от января до апреля следующего года.

Отметим, что Фунес Мори — не единственная потеря "Эвертона" в преддверии нового сезона. Команда Рональда Кумана возьмет старт в кампании 2017/18 также без полузащитника Росса Баркли, который перенес операцию на пахе и пропустит один месяц.


Метки травмы, Фунес Мори, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2017 06:00

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  1. largo-winch 20.07.2017 09:06 # largo-winch
    здоровья

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  2. jbannon 20.07.2017 06:46 # jbannon
    ахах, гниль

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  3. melwood-lfc 20.07.2017 06:21 # melwood-lfc
    он сломал ориги перед финалом ле?

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  4. chebrec 20.07.2017 06:08 # chebrec
    Нового купят

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