Фунес Мори пропустит до девяти месяцев

Центральный защитник "Эвертона" Рамиро Фунес Мори рискует провести в лазарете до девяти месяцев из-за повторной операции на колене.

Напомним, прошлый сезон оказался закончен для Фунеса Мори в марте, когда в матче за сборную Аргентины против Боливии он надорвал мениск. Проведенная операция не принесла ожидаемых результатов, и сейчас защитник повторно лег под нож хирурга, в клинике в Барселоне.



Как гласит официальное заявление "ирисок", на восстановление 26-летнему защитнику потребуется от шести до девяти месяцев. Таким образом, период возвращения Рамиро в строй варьируется от января до апреля следующего года.



Отметим, что Фунес Мори — не единственная потеря "Эвертона" в преддверии нового сезона. Команда Рональда Кумана возьмет старт в кампании 2017/18 также без полузащитника Росса Баркли, который перенес операцию на пахе и пропустит один месяц.