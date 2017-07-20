Эллардайс готов поработать со сборной

Сэм Эллардайс заявил, что готов задуматься о возобновлении тренерской деятельности, но только со сборной, а не с клубом.

Напомним, после окончания прошлого сезона 62-летний Эллардайс внезапно покинул "Кристал Пэлас" и сказал, что не планирует браться за новую работу. Слова Большого Сэма были восприняты как заявление о завершении карьеры.



Бывший наставник "Болтона", "Ньюкасла", "Блэкберна", "Вест Хэма" и "Сандерленда" действительно больше не собирается работать на клубном уровне, но готов рассмотреть вариант с возвращением на международную арену, где у него не сложилось со сборной Англии из-за коррупционного скандала.



"Если ко мне обратится очередной клуб и скажет "приди и спаси нас", то я не думаю, что это годится для меня сейчас. Если я что-либо и готов рассмотреть, то только позицию в сборной, причем это должен быть правильный вариант, где у меня будут шансы преуспеть, и где мне позволит поработать (жена) Линн".



"Работа на международном уровне менее требовательна, нежели в Премьер-Лиге, где напряжение и давление огромны. Во время международных пауз все внимание за тебе, но после их окончания проходят месяцы, прежде чем вы снова соберетесь. Возможно, это подошло бы мне, если мне суждено вернуться в игру. Это может быть где-нибудь в отдаленной части мира, ведь никогда не знаешь, как все выйдет", — сообщил Эллардайс talkSPORT.