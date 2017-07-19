Гвардиола хочет еще четырех новичков

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что планирует приобрести еще четырех новичков к началу сезона.

Ранее летом "горожане" заручились услугами голкипера "Бенфики" Эдерсона, правого защитника "Тоттенхэма" Кайла Уолкера и полузащитника "Монако" Бернарду Силвы. В ближайшие дни "Сити" ожидает еще одного новичка — выступающего за "Реал" Данило.



По словам Гвардиолы, на этом трансферная кампания "горожан" не закончится. Пеп рассчитывает подписать еще четырех новичков, включая Данило и нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.



"Мы ведем переговоры по трем-четырем игрокам, поскольку нам нужно освежить состав и заложить фундамент на будущее. Мы уже наметили определенные цели, и теперь нужно подождать, что из этого выйдет".



"Другие клубы тоже работают над приобретениями и арендами, но до 31 августа у нас есть шансы выполнить намеченный план. Наши боссы работают над покупкой игроков, которые сделают состав сильнее на ближайшие четыре-пять лет", - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.