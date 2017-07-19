Гвардиола хочет еще четырех новичков

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что планирует приобрести еще четырех новичков к началу сезона.

Ранее летом "горожане" заручились услугами голкипера "Бенфики" Эдерсона, правого защитника "Тоттенхэма" Кайла Уолкера и полузащитника "Монако" Бернарду Силвы. В ближайшие дни "Сити" ожидает еще одного новичка — выступающего за "Реал" Данило.

По словам Гвардиолы, на этом трансферная кампания "горожан" не закончится. Пеп рассчитывает подписать еще четырех новичков, включая Данило и нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

"Мы ведем переговоры по трем-четырем игрокам, поскольку нам нужно освежить состав и заложить фундамент на будущее. Мы уже наметили определенные цели, и теперь нужно подождать, что из этого выйдет".

"Другие клубы тоже работают над приобретениями и арендами, но до 31 августа у нас есть шансы выполнить намеченный план. Наши боссы работают над покупкой игроков, которые сделают состав сильнее на ближайшие четыре-пять лет", - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 19.07.2017 22:00

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Все комментарии к этой новости

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  1. halamadrid94 19.07.2017 23:58 # halamadrid94
    Ну Пеп , конечно , не на шутку разошелся. Какие условия уготовили для него люди в руководстве Сити , и на какие траты готов Шейх Мансур ???!!! Это невообразимо. По сути он строит новую команду на 6-7 лет. Даже если уволят через сезон , может частично или полностью присвоить возможные успехи Сити себе, мол "я создал эту команду".

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  2. liverpool888 19.07.2017 23:20 # liverpool888
    напрашивается покупка центрального защитника и опорника после Данило, Санчеса и покупки левого защитника.

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  3. ravi 19.07.2017 23:05 # ravi
    Конте топ
    Пеп топ
    Клоп топ
    даже Сеня прости Господи - топ
    Мавр - мусор для мусорки.
    Все логично и по полочкам

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  4. pirveli 19.07.2017 22:58 # pirveli
    Пеп видимо ещё не понял куда попал. Это тебе не испанская Шлак Лига. Думает эти покупки ему помогут. Хотя за четверку может и зацепится. Посмотрим.

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  5. budun 19.07.2017 22:45 # budun
    Гений собирается подписать гениальных новичков.
    Удачи тебе, лучший тренер современности.

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  6. mancunia-planet 19.07.2017 22:38 # mancunia-planet
    Пеп топ
    Мавр топ
    Веня топ
    Клоп топ
    Контекс лох

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  7. genafan 19.07.2017 22:38 # genafan
    Просто ман клубы мешки они ничего не умеют только баблом берут например мората

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  8. pauk 19.07.2017 22:18 # pauk
    неужели еще Карвахаля с Бельерином подпишет? ну реал точно второго не защитника не отпустит, а вот сенька может и купиться на бабос ) удачи пепе!

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  9. bes-ter 19.07.2017 22:03 # bes-ter
    Вроде как обещали трансферную бомбу! Интересно кто этр?)

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  10. knvlay 19.07.2017 22:01 # knvlay
    Гений. Просто лучший.

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