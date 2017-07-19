Гвардиола хочет еще четырех новичков
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что планирует приобрести еще четырех новичков к началу сезона.
Ранее летом "горожане" заручились услугами голкипера "Бенфики" Эдерсона, правого защитника "Тоттенхэма" Кайла Уолкера и полузащитника "Монако" Бернарду Силвы. В ближайшие дни "Сити" ожидает еще одного новичка — выступающего за "Реал" Данило.
По словам Гвардиолы, на этом трансферная кампания "горожан" не закончится. Пеп рассчитывает подписать еще четырех новичков, включая Данило и нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.
"Мы ведем переговоры по трем-четырем игрокам, поскольку нам нужно освежить состав и заложить фундамент на будущее. Мы уже наметили определенные цели, и теперь нужно подождать, что из этого выйдет".
"Другие клубы тоже работают над приобретениями и арендами, но до 31 августа у нас есть шансы выполнить намеченный план. Наши боссы работают над покупкой игроков, которые сделают состав сильнее на ближайшие четыре-пять лет", - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
19.07.2017 22:00
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Последние комментарии:
Ну Пеп , конечно , не на шутку разошелся. Какие условия уготовили для него люди в руководстве Сити , и на какие траты готов Шейх Мансур ???!!! Это невообразимо. По сути он строит новую команду на 6-7 лет. Даже если уволят через сезон , может частично или полностью присвоить возможные успехи Сити себе, мол "я создал эту команду".
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напрашивается покупка центрального защитника и опорника после Данило, Санчеса и покупки левого защитника.
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Конте топ
Пеп топ
Клоп топ
даже Сеня прости Господи - топ
Мавр - мусор для мусорки.
Все логично и по полочкам
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Пеп видимо ещё не понял куда попал. Это тебе не испанская Шлак Лига. Думает эти покупки ему помогут. Хотя за четверку может и зацепится. Посмотрим.
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Гений собирается подписать гениальных новичков.
Удачи тебе, лучший тренер современности.
(ответить)
Пеп топ
Мавр топ
Веня топ
Клоп топ
Контекс лох
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Просто ман клубы мешки они ничего не умеют только баблом берут например мората
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неужели еще Карвахаля с Бельерином подпишет? ну реал точно второго не защитника не отпустит, а вот сенька может и купиться на бабос ) удачи пепе!
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Вроде как обещали трансферную бомбу! Интересно кто этр?)
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Гений. Просто лучший.
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