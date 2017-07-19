"Челси" и "Юнайтед" следят за Баркли

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" внимательно следят за ситуацией вокруг полузащитника "Эвертона" Росса Баркли и в любой момент могут составить конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за игрока.

Баркли является одной из приоритетных трансферных целей главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино. Однако "ириски" установили цену в 50 миллионов фунтов за свою звезду, что "Тоттенхэм" находит неразумным, ведь у Росса остается только 12 месяцев по контракту.



Затягивая переговоры о приобретении 23-летнего англичанина, "Тоттенхэм" рискует остаться позади "Челси" и "Юнайтед", которые без особых проблем готовы удовлетворить как запросы Баркли по контракту, так и его трансферную стоимость.



Как сообщает The Telegraph, Росс находится на радаре у "синих" много лет. На "Стэмфорд Бридж" по-прежнему считают, что Баркли обладает потенциалом, чтобы вырасти в одного из лучших плеймейкеров страны.



Что касается "красных дьяволов", то им явно не хватает креатива в линии полузащиты, и в данный момент наставник Жозе Моуриньо активно ищет игроков, которые могли бы стать подносчиками снарядов для Ромелу Лукаку.



Меж тем, сегодня "Эвертон" объявил, что Баркли перенес операцию на пахе и пропустит четыре недели. Тем самым, "ириски" развеяли подозрения о том, что Росс не участвовал в предсезонной подготовки из-за неопределенности со своим будущим.