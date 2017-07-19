"Челси" и "Юнайтед" следят за Баркли

Росс Баркли "Челси" и "Манчестер Юнайтед" внимательно следят за ситуацией вокруг полузащитника "Эвертона" Росса Баркли и в любой момент могут составить конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за игрока.

Баркли является одной из приоритетных трансферных целей главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино. Однако "ириски" установили цену в 50 миллионов фунтов за свою звезду, что "Тоттенхэм" находит неразумным, ведь у Росса остается только 12 месяцев по контракту.

Затягивая переговоры о приобретении 23-летнего англичанина, "Тоттенхэм" рискует остаться позади "Челси" и "Юнайтед", которые без особых проблем готовы удовлетворить как запросы Баркли по контракту, так и его трансферную стоимость.

Как сообщает The Telegraph, Росс находится на радаре у "синих" много лет. На "Стэмфорд Бридж" по-прежнему считают, что Баркли обладает потенциалом, чтобы вырасти в одного из лучших плеймейкеров страны.

Что касается "красных дьяволов", то им явно не хватает креатива в линии полузащиты, и в данный момент наставник Жозе Моуриньо активно ищет игроков, которые могли бы стать подносчиками снарядов для Ромелу Лукаку.

Меж тем, сегодня "Эвертон" объявил, что Баркли перенес операцию на пахе и пропустит четыре недели. Тем самым, "ириски" развеяли подозрения о том, что Росс не участвовал в предсезонной подготовки из-за неопределенности со своим будущим.


Метки Баркли, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, травмы, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. ravi 19.07.2017 23:29 # ravi
    На кой он сдался то? Уж лучше сигурдсона урвать, и дешевле и скилловее на порядок выйдет. Вообще странно что на него такой слабый спрос

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  2. liverpool888 19.07.2017 23:18 # liverpool888
    ни в одном клубе из топ 6 основным игроком не будет. нужно подписать контракт и реализовывать свой потенциал в амбициозном Эвертоне. еще не провел супер сезона, за который за него можно выписать огромные суммы, сейчас его ценник завышен из за английского паспорта и его потенциала, который еще предстоит раскрыть.

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  3. sausage 19.07.2017 22:41 # sausage
    Про интерес МЮ явно фантазии журналистов или михайло. Думаю, что и про его запросы в 150к тоже бред.

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  4. mancunia-planet 19.07.2017 21:29 # mancunia-planet
    Нет ему места, на банке сидеть будет

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  5. role-playin 19.07.2017 21:25 # role-playin
    Десятку можно дать, учитывая британский паспорт и возраст.

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  6. slavik92 19.07.2017 21:07 # slavik92
    он шо може с канте в опорке играть?)

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  7. blueheart 19.07.2017 21:05 # blueheart
    Пенсы снова на троне.

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