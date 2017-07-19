"Челси" и "Юнайтед" следят за Баркли
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" внимательно следят за ситуацией вокруг полузащитника "Эвертона" Росса Баркли и в любой момент могут составить конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за игрока.
Баркли является одной из приоритетных трансферных целей главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино. Однако "ириски" установили цену в 50 миллионов фунтов за свою звезду, что "Тоттенхэм" находит неразумным, ведь у Росса остается только 12 месяцев по контракту.
Затягивая переговоры о приобретении 23-летнего англичанина, "Тоттенхэм" рискует остаться позади "Челси" и "Юнайтед", которые без особых проблем готовы удовлетворить как запросы Баркли по контракту, так и его трансферную стоимость.
Как сообщает The Telegraph, Росс находится на радаре у "синих" много лет. На "Стэмфорд Бридж" по-прежнему считают, что Баркли обладает потенциалом, чтобы вырасти в одного из лучших плеймейкеров страны.
Что касается "красных дьяволов", то им явно не хватает креатива в линии полузащиты, и в данный момент наставник Жозе Моуриньо активно ищет игроков, которые могли бы стать подносчиками снарядов для Ромелу Лукаку.
Меж тем, сегодня "Эвертон" объявил, что Баркли перенес операцию на пахе и пропустит четыре недели. Тем самым, "ириски" развеяли подозрения о том, что Росс не участвовал в предсезонной подготовки из-за неопределенности со своим будущим.
19.07.2017 21:00
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На кой он сдался то? Уж лучше сигурдсона урвать, и дешевле и скилловее на порядок выйдет. Вообще странно что на него такой слабый спрос
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ни в одном клубе из топ 6 основным игроком не будет. нужно подписать контракт и реализовывать свой потенциал в амбициозном Эвертоне. еще не провел супер сезона, за который за него можно выписать огромные суммы, сейчас его ценник завышен из за английского паспорта и его потенциала, который еще предстоит раскрыть.
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Про интерес МЮ явно фантазии журналистов или михайло. Думаю, что и про его запросы в 150к тоже бред.
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Нет ему места, на банке сидеть будет
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Десятку можно дать, учитывая британский паспорт и возраст.
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он шо може с канте в опорке играть?)
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Пенсы снова на троне.
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