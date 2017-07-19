"Челси" договорился с "Реалом" по Морате

"Челси" официально объявил о достигнутой договоренности с "Реалом" относительно приобретения нападающего Альваро Мораты.

Напомним, ранее этим летом согласовать покупку Мораты пытался "Манчестер Юнайтед", но безуспешно. Зато это удалось чемпионам Премьер-Лиги.



Ожидается, что компенсация за 24-летнего игрока сборной Испании составит те же самые 75 миллионов фунтов, за которые "Юнайтед" приобрел у "Эвертона" Ромелу Лукаку, уведя бельгийца из под носа у "Челси".



Как гласит заявление "синих", теперь Альваро предстоит пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта. Ожидается, что с этим не возникнет никаких проблем, ведь Мората находится в отличным отношениях с главным тренером "Челси" Антонио Конте, который в свое время устроил его трансфер в "Ювентус".



В прошлом сезоне Мората не имел твердого места в стартовом составе "Реала", исполняя роль дублера Карима Бензема. Однако это не помешало Альваро забить 23 гола, включая 15 в рамках Ла Лиги.