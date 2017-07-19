"Челси" договорился с "Реалом" по Морате

Альваро Мората "Челси" официально объявил о достигнутой договоренности с "Реалом" относительно приобретения нападающего Альваро Мораты.

Напомним, ранее этим летом согласовать покупку Мораты пытался "Манчестер Юнайтед", но безуспешно. Зато это удалось чемпионам Премьер-Лиги.

Ожидается, что компенсация за 24-летнего игрока сборной Испании составит те же самые 75 миллионов фунтов, за которые "Юнайтед" приобрел у "Эвертона" Ромелу Лукаку, уведя бельгийца из под носа у "Челси".

Как гласит заявление "синих", теперь Альваро предстоит пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта. Ожидается, что с этим не возникнет никаких проблем, ведь Мората находится в отличным отношениях с главным тренером "Челси" Антонио Конте, который в свое время устроил его трансфер в "Ювентус".

В прошлом сезоне Мората не имел твердого места в стартовом составе "Реала", исполняя роль дублера Карима Бензема. Однако это не помешало Альваро забить 23 гола, включая 15 в рамках Ла Лиги.


Метки Мората, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2017 20:45

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Последние комментарии:




  1. masterofcactus 19.07.2017 23:54 # masterofcactus
    Жаль у меня больше 200. Было бы больше 100 помог бы человеку с вопросом разобраться.

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  2. reeker 19.07.2017 23:52 # reeker
    Вместо того, чтобы просить у Атлетико деньги за Косту, нужно предложить им обменять его на Карраско. Топовый был бы обмен, выиграли бы обе стороны.

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  3. reeker 19.07.2017 23:49 # reeker
    Короче пенсам осталось подписать двух сильных латералей, одного добротного центрального полузащитника и одного добротного атакующего полузащитника. С таким составом можно будет выигрывать всё. Хотя в принципе вместо того, чтобы покупать центрального полузащитника, можно подтянуть Бейкера или Пашалича.

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  4. knvlay 19.07.2017 23:47 # knvlay
    Лондонский "Челси" объяснил затишье на трансферном рынке тем, что в случае объявления о переходе того или иного футболиста, компания Adidas сможет продавать футболки с их фамилиями, что может отрицательно сказаться на продажах клубной атрибутики в официальном магазине клуба.

    1 июля 2017 года лондонский "Челси" официально прекращает свое сотрудничество с компанией Adidas, и представит новые футболки от своего спонсора Nike, с участием новых футболистов, которые были приобретены за этот период.
    По информации британской прессы, на презентации новой формы будет сразу три новичка, а именно Ромелу Лукаку, Тьемуэ Бакайоко и Вилли Кабальеро.

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  5. thegodfather 19.07.2017 23:46 # thegodfather
    В общем так.
    Оскар= мората
    Матич=бакайоку
    Аке+чалоба=рюдигер

    Еще есть десятка за Траоре, десятка за беговича, двадцатка за квадрата, 6 лямчиков за атсу, еще ожидается около десятки за рэми, тридцатка за косту. В общем около 80 лямов еще есть на 2 топ трансфера. Хотелось бы данилку и сандро(

    Чистейший бизнес бизнес-машины.

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  6. mr-terry 19.07.2017 23:36 # mr-terry
    чемпион франции есть
    обладатель КК17 есть
    чемпион испании и ЛЧ есть
    ещё чемпиона италии сандро оформить в сделке с матичем и эйпиэл можно не начинать

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  7. thegodfather 19.07.2017 23:35 # thegodfather
    Помню саусейдж втирал мне, что Челси точечно пару покупок сделает. Я же говорил 4 минимум, а ваще где-то 6.

    Ну шо , дядь, 4 новичка уже есть. Еще скол ко ожидаем? Думаю еще минимум 2!

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  8. midland-mu 19.07.2017 23:34 # midland-mu
    Брать игрока который никогда то в основе не играл за 90 лямов?!
    Челси главное посмешище этого То

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  9. kellborn 19.07.2017 23:33 # kellborn
    Ребят, если у кого нибудь IQ больше 100, напишите плз.

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  10. mr-terry 19.07.2017 23:31 # mr-terry
    каждый выбрал напа которого хотел
    Челси желая взять лч и чемп выбрали Морату, который уже 6 раз брал подобные титулы
    скум грозу борнмута,чтоб таки обогнать их по голам

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  11. thegodfather 19.07.2017 23:30 # thegodfather
    Прикиньте ебло чмоура ща.
    Такой типа ....отказали продать морату, требовали 90,а ты такой крутой послал Реал нах и купил лукаку за 150. А потом конкурент оформляет моратку за 60 млн, ахахах.

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  12. budun 19.07.2017 23:28 # budun
    Зашквар.

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  13. cristean2 19.07.2017 23:27 # cristean2
    Грамотно конечно Альваро послал мешок, а те после того как зафэйлились с топом, решили перейти на Лукаку, и с тем бы обос рались, благо ириски очень хотели Руни, и это сыграло на руку))

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  14. liverpool888 19.07.2017 23:27 # liverpool888
    отличная сделка, Челси приобретает нападающего топ уровня на годы вперед. сейчас, по факту, Бакайоко и Мората пришли на место уходящих Косты и Матича. теперь предстоит приобрести новичков для глубины состава. еще по одному левому и правому защитнику, центральному полузащитнику и атакующему полузащитнику как минимум для выступления на высоком уровне в следующем сезоне.

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  15. imf-tau 19.07.2017 23:25 # imf-tau
    Господи, вот это переобувание, не, надо на день-другой сваливать с этой помойки, ща тут будет купание пенсов в собственной моче и дрочка на видосы с Моратой, а потом вопли астероида про 150 лямов и вечер окуительных историй от Мэтта Лоу.

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  16. chelseafanmd 19.07.2017 23:25 # chelseafanmd
    Завтра будет такой срач из за ценника пиздец)))

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  17. mr-terry 19.07.2017 23:22 # mr-terry
    ожидание скума Верратти
    реальность жирный доннарумму приведет.агентсих лямов 20 запросит и ддх сольют

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  18. bezviz 19.07.2017 23:21 # bezviz
    ктото покупает Морату а кто-то и ссаного перишича из ссаного итера не может....бизнис масина супел багатий клюб мончестер сосайтид

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  19. mata05 19.07.2017 23:19 # mata05
    Журналисты испанского издания Marca уже успели связаться с игроком, чтобы узнать подробности.

    "Я очень счастлив, с божьей помощью уже завтра я буду игроком Челси. Этот клуб всегда давно наблюдал за мной и я им нравился.
    Всё произошло очень быстро и мне уже звонил Антонио Конте. Челси это тот клуб где я смогу дальше развиваться и прогрессировать. Теперь остаётся пройти лишь медобследование.", заявил нападающий по телефону.

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  20. mr-terry 19.07.2017 23:12 # mr-terry
    Morata's goals won Real Madrid 13 points in La Liga last season; only Cristiano Ronaldo won more for the side with 15.

    топище

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