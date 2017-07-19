"Челси" договорился с "Реалом" по Морате
"Челси" официально объявил о достигнутой договоренности с "Реалом" относительно приобретения нападающего Альваро Мораты.
Напомним, ранее этим летом согласовать покупку Мораты пытался "Манчестер Юнайтед", но безуспешно. Зато это удалось чемпионам Премьер-Лиги.
Ожидается, что компенсация за 24-летнего игрока сборной Испании составит те же самые 75 миллионов фунтов, за которые "Юнайтед" приобрел у "Эвертона" Ромелу Лукаку, уведя бельгийца из под носа у "Челси".
Как гласит заявление "синих", теперь Альваро предстоит пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта. Ожидается, что с этим не возникнет никаких проблем, ведь Мората находится в отличным отношениях с главным тренером "Челси" Антонио Конте, который в свое время устроил его трансфер в "Ювентус".
В прошлом сезоне Мората не имел твердого места в стартовом составе "Реала", исполняя роль дублера Карима Бензема. Однако это не помешало Альваро забить 23 гола, включая 15 в рамках Ла Лиги.
19.07.2017 20:45
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Жаль у меня больше 200. Было бы больше 100 помог бы человеку с вопросом разобраться.
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Вместо того, чтобы просить у Атлетико деньги за Косту, нужно предложить им обменять его на Карраско. Топовый был бы обмен, выиграли бы обе стороны.
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Короче пенсам осталось подписать двух сильных латералей, одного добротного центрального полузащитника и одного добротного атакующего полузащитника. С таким составом можно будет выигрывать всё. Хотя в принципе вместо того, чтобы покупать центрального полузащитника, можно подтянуть Бейкера или Пашалича.
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Лондонский "Челси" объяснил затишье на трансферном рынке тем, что в случае объявления о переходе того или иного футболиста, компания Adidas сможет продавать футболки с их фамилиями, что может отрицательно сказаться на продажах клубной атрибутики в официальном магазине клуба.
1 июля 2017 года лондонский "Челси" официально прекращает свое сотрудничество с компанией Adidas, и представит новые футболки от своего спонсора Nike, с участием новых футболистов, которые были приобретены за этот период.
По информации британской прессы, на презентации новой формы будет сразу три новичка, а именно Ромелу Лукаку, Тьемуэ Бакайоко и Вилли Кабальеро.
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В общем так.
Оскар= мората
Матич=бакайоку
Аке+чалоба=рюдигер
Еще есть десятка за Траоре, десятка за беговича, двадцатка за квадрата, 6 лямчиков за атсу, еще ожидается около десятки за рэми, тридцатка за косту. В общем около 80 лямов еще есть на 2 топ трансфера. Хотелось бы данилку и сандро(
Чистейший бизнес бизнес-машины.
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чемпион франции есть
обладатель КК17 есть
чемпион испании и ЛЧ есть
ещё чемпиона италии сандро оформить в сделке с матичем и эйпиэл можно не начинать
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Помню саусейдж втирал мне, что Челси точечно пару покупок сделает. Я же говорил 4 минимум, а ваще где-то 6.
Ну шо , дядь, 4 новичка уже есть. Еще скол ко ожидаем? Думаю еще минимум 2!
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Брать игрока который никогда то в основе не играл за 90 лямов?!
Челси главное посмешище этого То
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Ребят, если у кого нибудь IQ больше 100, напишите плз.
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каждый выбрал напа которого хотел
Челси желая взять лч и чемп выбрали Морату, который уже 6 раз брал подобные титулы
скум грозу борнмута,чтоб таки обогнать их по голам
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Прикиньте ебло чмоура ща.
Такой типа ....отказали продать морату, требовали 90,а ты такой крутой послал Реал нах и купил лукаку за 150. А потом конкурент оформляет моратку за 60 млн, ахахах.
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Зашквар.
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Грамотно конечно Альваро послал мешок, а те после того как зафэйлились с топом, решили перейти на Лукаку, и с тем бы обос рались, благо ириски очень хотели Руни, и это сыграло на руку))
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отличная сделка, Челси приобретает нападающего топ уровня на годы вперед. сейчас, по факту, Бакайоко и Мората пришли на место уходящих Косты и Матича. теперь предстоит приобрести новичков для глубины состава. еще по одному левому и правому защитнику, центральному полузащитнику и атакующему полузащитнику как минимум для выступления на высоком уровне в следующем сезоне.
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Господи, вот это переобувание, не, надо на день-другой сваливать с этой помойки, ща тут будет купание пенсов в собственной моче и дрочка на видосы с Моратой, а потом вопли астероида про 150 лямов и вечер окуительных историй от Мэтта Лоу.
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Завтра будет такой срач из за ценника пиздец)))
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ожидание скума Верратти
реальность жирный доннарумму приведет.агентсих лямов 20 запросит и ддх сольют
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ктото покупает Морату а кто-то и ссаного перишича из ссаного итера не может....бизнис масина супел багатий клюб мончестер сосайтид
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Журналисты испанского издания Marca уже успели связаться с игроком, чтобы узнать подробности.
"Я очень счастлив, с божьей помощью уже завтра я буду игроком Челси. Этот клуб всегда давно наблюдал за мной и я им нравился.
Всё произошло очень быстро и мне уже звонил Антонио Конте. Челси это тот клуб где я смогу дальше развиваться и прогрессировать. Теперь остаётся пройти лишь медобследование.", заявил нападающий по телефону.
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Morata's goals won Real Madrid 13 points in La Liga last season; only Cristiano Ronaldo won more for the side with 15.
топище
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