Игроки "Арсенала" отравились едой в Китае

Подготовка "Арсенала" к новому сезону оказалась нарушена пищевым отравлением в Шанхае.

В среду "канониры" провели товарищеский матч с "Баварией". Основное время закончилось вничью (1:1), но подопечные Арсена Венгера вырвали победу по пенальти (3:2).



Участие в этом матче не смогли принять Пер Мертезакер и Оливье Жиру Аарон Рэмси и Тео Уолкотт вышли только на замену, а Сеаду Колашинацу потребовалась замена еще до перерыва.



Эти кадровые проблемы стали следствием пищевого отправления, на которое наложились высокая температура и длительные перелеты — все ради коммерческих интересов клуба.



"У меня были некоторые опасения насчет сегодняшнего матча, мы могли столкнуться с большими проблемами, и в первом тайме нам действительно было тяжело. Рэмси доиграл матч, но Уолкотт, Колашинац, Мертезакер, Жиру немного отравились едой".



"Если вы спросите меня, идеальные ли это условия для подготовки к сезону, то я скажу, определенно нет. Есть ли какие-то другие преимущества? Да, потому что можем встретиться с нашими фанатами со всего мира, и это очень позитивно", — цитирует Венгера Sky Sports.