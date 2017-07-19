Игроки "Арсенала" отравились едой в Китае
Подготовка "Арсенала" к новому сезону оказалась нарушена пищевым отравлением в Шанхае.
В среду "канониры" провели товарищеский матч с "Баварией". Основное время закончилось вничью (1:1), но подопечные Арсена Венгера вырвали победу по пенальти (3:2).
Участие в этом матче не смогли принять Пер Мертезакер и Оливье Жиру Аарон Рэмси и Тео Уолкотт вышли только на замену, а Сеаду Колашинацу потребовалась замена еще до перерыва.
Эти кадровые проблемы стали следствием пищевого отправления, на которое наложились высокая температура и длительные перелеты — все ради коммерческих интересов клуба.
"У меня были некоторые опасения насчет сегодняшнего матча, мы могли столкнуться с большими проблемами, и в первом тайме нам действительно было тяжело. Рэмси доиграл матч, но Уолкотт, Колашинац, Мертезакер, Жиру немного отравились едой".
"Если вы спросите меня, идеальные ли это условия для подготовки к сезону, то я скажу, определенно нет. Есть ли какие-то другие преимущества? Да, потому что можем встретиться с нашими фанатами со всего мира, и это очень позитивно", — цитирует Венгера Sky Sports.
19.07.2017 20:00
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Последние комментарии:
Не бери дрянь в рот! (С) Мамы гейганеров.
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Истинные топчиги! Несмотря на болезнь победили в матче, с сильным соперником в мире.
всяким реал, барса и даже дно командам как щити, скам, колбаса, гпенсы такое и не снилось)
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Крч все, отмазка готова за провальный след сезон
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И никто про мусорный бак не пошутит
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теперь поймут зачем жопа мужику.
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Сейчас бы в чужой стране жрать что попало перед матчем
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Обожрались, всяких кузнечиков,лягушек,личинок.. Долба..бы, то что китайцу хорошо, то остальным отрава, канониры ипатьвашмать
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Какие же они доходяги
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Админ, Коласинак специально видео записал, чтобы не перевирали его фамилию. У вас же постоянно Колашинац
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Здоровья
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