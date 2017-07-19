Игроки "Арсенала" отравились едой в Китае

Оливье Жиру Подготовка "Арсенала" к новому сезону оказалась нарушена пищевым отравлением в Шанхае.

В среду "канониры" провели товарищеский матч с "Баварией". Основное время закончилось вничью (1:1), но подопечные Арсена Венгера вырвали победу по пенальти (3:2).

Участие в этом матче не смогли принять Пер Мертезакер и Оливье Жиру Аарон Рэмси и Тео Уолкотт вышли только на замену, а Сеаду Колашинацу потребовалась замена еще до перерыва.

Эти кадровые проблемы стали следствием пищевого отправления, на которое наложились высокая температура и длительные перелеты — все ради коммерческих интересов клуба.

"У меня были некоторые опасения насчет сегодняшнего матча, мы могли столкнуться с большими проблемами, и в первом тайме нам действительно было тяжело. Рэмси доиграл матч, но Уолкотт, Колашинац, Мертезакер, Жиру немного отравились едой".

"Если вы спросите меня, идеальные ли это условия для подготовки к сезону, то я скажу, определенно нет. Есть ли какие-то другие преимущества? Да, потому что можем встретиться с нашими фанатами со всего мира, и это очень позитивно", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 4694

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  1. jbannon 19.07.2017 21:58 # jbannon
    Не бери дрянь в рот! (С) Мамы гейганеров.

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  2. gunars 19.07.2017 21:56 # gunars
    Истинные топчиги! Несмотря на болезнь победили в матче, с сильным соперником в мире.

    всяким реал, барса и даже дно командам как щити, скам, колбаса, гпенсы такое и не снилось)

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  3. fuckyeah 19.07.2017 21:04 # fuckyeah
    Крч все, отмазка готова за провальный след сезон

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  4. januzaj00 19.07.2017 20:26 # januzaj00
    И никто про мусорный бак не пошутит

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  5. chelsea-ferrari 19.07.2017 20:23 # chelsea-ferrari
    теперь поймут зачем жопа мужику.

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  6. psycho1 19.07.2017 20:19 # psycho1
    Сейчас бы в чужой стране жрать что попало перед матчем

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  7. mcfc-fantactic 19.07.2017 20:09 # mcfc-fantactic
    Обожрались, всяких кузнечиков,лягушек,личинок.. Долба..бы, то что китайцу хорошо, то остальным отрава, канониры ипатьвашмать

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  8. pavel-chelsea 19.07.2017 20:07 # pavel-chelsea
    Какие же они доходяги

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  9. emiltito 19.07.2017 20:03 # emiltito
    Админ, Коласинак специально видео записал, чтобы не перевирали его фамилию. У вас же постоянно Колашинац

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  10. budun 19.07.2017 20:02 # budun
    Здоровья

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