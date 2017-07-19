Форстер заключил новый контракт с "Саутгемптоном"

Голкипер "Саутгемптона" Фрэйзер Форстер заключил со своим клубом новый контракт на пять лет.

Форстер защищает ворота "святых" с 2014 года, успев принять участие в 103 матчах. Фрэйзер был единственным игроком "Саутгемптона", сыгравшим каждую минуту каждого поединка в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



И хотя предыдущий контракт 29-летнего игрока сборной Англии истекал только в 2021 году, "Саутгемптон" решил наградить своего первого номера новой сделкой с дополнительными 12 месяцами.



"Он уже утвердился в качестве одного из ведущих голкиперов Премьер-Лиги, и мы верим, что его лучшие годы все еще впереди — не только для нас, но и для национальной команды", — сообщил спортивный директор "святых" Лес Рид.