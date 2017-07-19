Форстер заключил новый контракт с "Саутгемптоном"
Голкипер "Саутгемптона" Фрэйзер Форстер заключил со своим клубом новый контракт на пять лет.
Форстер защищает ворота "святых" с 2014 года, успев принять участие в 103 матчах. Фрэйзер был единственным игроком "Саутгемптона", сыгравшим каждую минуту каждого поединка в минувшем сезоне Премьер-Лиги.
И хотя предыдущий контракт 29-летнего игрока сборной Англии истекал только в 2021 году, "Саутгемптон" решил наградить своего первого номера новой сделкой с дополнительными 12 месяцами.
"Он уже утвердился в качестве одного из ведущих голкиперов Премьер-Лиги, и мы верим, что его лучшие годы все еще впереди — не только для нас, но и для национальной команды", — сообщил спортивный директор "святых" Лес Рид.
19.07.2017 19:20
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Последние комментарии:
Рон Перлман здорового человека))
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полагаю, в новом контракте прописаны отступные за Форстера.
в ближайшее время топам Англии нужно будет искать вратаря - возможный уход Де Хеа в Реал или старение Петра Чеха в Арсенале, да и в Ливерпуле Миноьоле еще не провел одного ровного сезона на высоком уровне.
порядка 30-40 млн у него в контракте прописано.
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тень кариуса
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