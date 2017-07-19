Форстер заключил новый контракт с "Саутгемптоном"

Фрэйзер Форстер Голкипер "Саутгемптона" Фрэйзер Форстер заключил со своим клубом новый контракт на пять лет.

Форстер защищает ворота "святых" с 2014 года, успев принять участие в 103 матчах. Фрэйзер был единственным игроком "Саутгемптона", сыгравшим каждую минуту каждого поединка в минувшем сезоне Премьер-Лиги.

И хотя предыдущий контракт 29-летнего игрока сборной Англии истекал только в 2021 году, "Саутгемптон" решил наградить своего первого номера новой сделкой с дополнительными 12 месяцами.

"Он уже утвердился в качестве одного из ведущих голкиперов Премьер-Лиги, и мы верим, что его лучшие годы все еще впереди — не только для нас, но и для национальной команды", — сообщил спортивный директор "святых" Лес Рид.


Метки контракты, Саутгемптон, Форстер

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2017 19:20

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  1. john-henry 19.07.2017 23:16 # john-henry
    Рон Перлман здорового человека))

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  2. liverpool888 19.07.2017 23:14 # liverpool888
    полагаю, в новом контракте прописаны отступные за Форстера.
    в ближайшее время топам Англии нужно будет искать вратаря - возможный уход Де Хеа в Реал или старение Петра Чеха в Арсенале, да и в Ливерпуле Миноьоле еще не провел одного ровного сезона на высоком уровне.
    порядка 30-40 млн у него в контракте прописано.

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  3. blackdreamer 19.07.2017 19:35 # blackdreamer
    тень кариуса

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