"Челси" совершил прорыв в переговорах по Морате
"Челси" находится в шаге от приобретения нападающего "Реала" Альваро Мораты примерно за 75 миллионов фунтов.
Напомним, ранее этим летом договориться о приобретении Мораты пытался "Манчестер Юнайтед", однако из-за встречного интереса "Реала" к голкиперу Давиду Де Хеа сделка оказалась невозможна.
"Юнайтед" не растерялся и быстро договорился с Ромелу Лукаку, заполучить которого как раз надеялся "Челси". В сложившейся ситуации "синие" были вынуждены переключиться на альтернативные цели.
За последнее время на "Стэмфорд Бридж" сватали Алексиса Санчеса из "Арсенала", "Андреа Белотти из "Торино" и Пьер-Эмерика Обамеянга из "Боруссии", однако The Telegraph утверждает, что "Челси", пообщавшись с целым рядом клубов и агентов, решил остановиться на кандидатуре Мораты.
Более того, источник газеты из Испании и вовсе утверждает, что вопрос о переезде Мораты в команду Антонио Конте "решен". В скором времени Альваро должен покинуть турне "Реала" по Америке и отправиться на переговоры с "синими".
The Independent добавляет, что трудоустройством Диего Косты, которому Конте указал на дверь после окончания прошлого сезона, "Челси" займется лишь после приобретения Мораты. Чемпионы Премьер-Лиги требуют за Диего 44 млн. фунтов, тогда как рассчитывающий вернуть своего бывшего бомбардира "Атлетико" готов заплатить лишь 25 млн.
19.07.2017 19:00
Просмотров: 5512
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Челси реально повезет , если оформят Морату за 70 млн фунтов. Игрок топовый , еще молод. Будет забивать свои 20-25 в АПЛ. Тем более с Азарами и Фабрегасами рядом.
(ответить)
уже официально. пинсы, пилите схемки
(ответить)
https://www.chelseafc.com/news/latest-news/2017/07/morata-transfer-agreed.html
говорят сошлись на 80 лямах
а еще на Лукаку бочку катили, лил
(ответить)
бля.. буду рад если срастим. только не акробата престарелого.
(ответить)
Официально
Челси договорился с Реал Мадридом о трансфере Альваро Мораты.
(ответить)
Теперь пора оформлять Агуэро(:
(ответить)
Sky in Italy are reporting that Alvaro Morata will arrive in London tomorrow morning.
(ответить)
По лучше Лукаку конечно, но все равно не то что нам нужно...(
(ответить)
мората ни о чем, если на чистоту говорить. тем более ни в какое сравнение с костей не идет. пенсы глотнули, короч.
(ответить)
Верратти может нанять Райолу
Недавно агент Верратти Донато Ди Кампли резко высказывался в адрес ПСЖ, за что впоследствии пришлось извиняться самому Марко.
После этой ситуации итальянец начал подумывать об увольнение своего агента. Главным кандидатом на роль агента итальянца считается его соотечественник Мино Райола. Об этом информирует Sportitalia.
изи трансфер для мю и изи 100 лямов для псж
(ответить)
А вот и топари подъехали (нет)
(ответить)
Кононирское прозвище для нового напа Арсеноля - Шлифозад
(ответить)
Зашквар.
(ответить)
Конечно пох на цену. Сейчас рынок с ума сошел.
Но когда МЮ покупает за эти ж деньги Лукако а Чилси всего лишь Морату, тр тут просто
ВУАХАХАХПХАХА
(ответить)
Эменало, я eбал тебя в рот.
(ответить)
Мораатаааа!! хет-трик в ворота мю, 5-0 на Стэмфорд Бридже!!!!!!!
(ответить)
Как же заебала вся эта канитель.
(ответить)
Поздравляю фанов Челси. Это трансфер века.
(ответить)
было бы шикарно, если пенсы действительно подпишут этого днаря за такие огромные деньжищи
(ответить)
Все, абсолютно все пуканы полыхнут если подпишут!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий