"Челси" совершил прорыв в переговорах по Морате

Альваро Мората "Челси" находится в шаге от приобретения нападающего "Реала" Альваро Мораты примерно за 75 миллионов фунтов.

Напомним, ранее этим летом договориться о приобретении Мораты пытался "Манчестер Юнайтед", однако из-за встречного интереса "Реала" к голкиперу Давиду Де Хеа сделка оказалась невозможна.

"Юнайтед" не растерялся и быстро договорился с Ромелу Лукаку, заполучить которого как раз надеялся "Челси". В сложившейся ситуации "синие" были вынуждены переключиться на альтернативные цели.

За последнее время на "Стэмфорд Бридж" сватали Алексиса Санчеса из "Арсенала", "Андреа Белотти из "Торино" и Пьер-Эмерика Обамеянга из "Боруссии", однако The Telegraph утверждает, что "Челси", пообщавшись с целым рядом клубов и агентов, решил остановиться на кандидатуре Мораты.

Более того, источник газеты из Испании и вовсе утверждает, что вопрос о переезде Мораты в команду Антонио Конте "решен". В скором времени Альваро должен покинуть турне "Реала" по Америке и отправиться на переговоры с "синими".

The Independent добавляет, что трудоустройством Диего Косты, которому Конте указал на дверь после окончания прошлого сезона, "Челси" займется лишь после приобретения Мораты. Чемпионы Премьер-Лиги требуют за Диего 44 млн. фунтов, тогда как рассчитывающий вернуть своего бывшего бомбардира "Атлетико" готов заплатить лишь 25 млн.


Метки Коста, Мората, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2017 19:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. halamadrid94 19.07.2017 20:58 # halamadrid94
    Челси реально повезет , если оформят Морату за 70 млн фунтов. Игрок топовый , еще молод. Будет забивать свои 20-25 в АПЛ. Тем более с Азарами и Фабрегасами рядом.

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  2. largo-winch 19.07.2017 20:43 # largo-winch
    уже официально. пинсы, пилите схемки

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  3. red-devil-4ever 19.07.2017 20:42 # red-devil-4ever
    https://www.chelseafc.com/news/latest-news/2017/07/morata-transfer-agreed.html

    говорят сошлись на 80 лямах
    а еще на Лукаку бочку катили, лил

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  4. chelsea-ferrari 19.07.2017 20:39 # chelsea-ferrari
    бля.. буду рад если срастим. только не акробата престарелого.

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  5. apucmokpam 19.07.2017 20:37 # apucmokpam
    Официально

    Челси договорился с Реал Мадридом о трансфере Альваро Мораты.

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  6. wymkentski 19.07.2017 20:35 # wymkentski
    Теперь пора оформлять Агуэро(:

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  7. chelseafanmd 19.07.2017 20:30 # chelseafanmd
    Sky in Italy are reporting that Alvaro Morata will arrive in London tomorrow morning.

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  8. cristean2 19.07.2017 20:30 # cristean2
    По лучше Лукаку конечно, но все равно не то что нам нужно...(

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  9. bigdick 19.07.2017 20:24 # bigdick
    мората ни о чем, если на чистоту говорить. тем более ни в какое сравнение с костей не идет. пенсы глотнули, короч.

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  10. largo-winch 19.07.2017 20:23 # largo-winch
    Верратти может нанять Райолу

    Недавно агент Верратти Донато Ди Кампли резко высказывался в адрес ПСЖ, за что впоследствии пришлось извиняться самому Марко.
    После этой ситуации итальянец начал подумывать об увольнение своего агента. Главным кандидатом на роль агента итальянца считается его соотечественник Мино Райола. Об этом информирует Sportitalia.

    изи трансфер для мю и изи 100 лямов для псж

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  11. goodtimes 19.07.2017 20:22 # goodtimes
    А вот и топари подъехали (нет)

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  12. largo-winch 19.07.2017 20:16 # largo-winch
    Кононирское прозвище для нового напа Арсеноля - Шлифозад

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  13. budun 19.07.2017 20:15 # budun
    Зашквар.

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  14. largo-winch 19.07.2017 20:13 # largo-winch
    Конечно пох на цену. Сейчас рынок с ума сошел.
    Но когда МЮ покупает за эти ж деньги Лукако а Чилси всего лишь Морату, тр тут просто
    ВУАХАХАХПХАХА

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  15. billy-talent 19.07.2017 20:11 # billy-talent
    Эменало, я eбал тебя в рот.

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  16. bezviz 19.07.2017 20:10 # bezviz
    Мораатаааа!! хет-трик в ворота мю, 5-0 на Стэмфорд Бридже!!!!!!!

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  17. sexan 19.07.2017 20:06 # sexan
    Как же заебала вся эта канитель.

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  18. golokante 19.07.2017 19:59 # golokante
    Поздравляю фанов Челси. Это трансфер века.

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  19. reams 19.07.2017 19:51 # reams
    было бы шикарно, если пенсы действительно подпишут этого днаря за такие огромные деньжищи

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  20. rollik707 19.07.2017 19:39 # rollik707
    Все, абсолютно все пуканы полыхнут если подпишут!

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