"Челси" совершил прорыв в переговорах по Морате

"Челси" находится в шаге от приобретения нападающего "Реала" Альваро Мораты примерно за 75 миллионов фунтов.

Напомним, ранее этим летом договориться о приобретении Мораты пытался "Манчестер Юнайтед", однако из-за встречного интереса "Реала" к голкиперу Давиду Де Хеа сделка оказалась невозможна.



"Юнайтед" не растерялся и быстро договорился с Ромелу Лукаку, заполучить которого как раз надеялся "Челси". В сложившейся ситуации "синие" были вынуждены переключиться на альтернативные цели.



За последнее время на "Стэмфорд Бридж" сватали Алексиса Санчеса из "Арсенала", "Андреа Белотти из "Торино" и Пьер-Эмерика Обамеянга из "Боруссии", однако The Telegraph утверждает, что "Челси", пообщавшись с целым рядом клубов и агентов, решил остановиться на кандидатуре Мораты.



Более того, источник газеты из Испании и вовсе утверждает, что вопрос о переезде Мораты в команду Антонио Конте "решен". В скором времени Альваро должен покинуть турне "Реала" по Америке и отправиться на переговоры с "синими".



The Independent добавляет, что трудоустройством Диего Косты, которому Конте указал на дверь после окончания прошлого сезона, "Челси" займется лишь после приобретения Мораты. Чемпионы Премьер-Лиги требуют за Диего 44 млн. фунтов, тогда как рассчитывающий вернуть своего бывшего бомбардира "Атлетико" готов заплатить лишь 25 млн.