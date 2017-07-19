"Ньюкасл" потратил 12 миллионов фунтов на Джейкоба Мерфи

"Ньюкасл" объявил о приобретении вингера "Норвича" и молодежной сборной Англии Джейкоба Мерфи ориентировочной стоимостью в 12 миллионов фунтов.

Во вторник Мерфи прибыл в Дублин, после чего прошел медицинское обследование и отправился в расположенный поблизости лагерь "сорок". А уже сегодня Джейкоб провел первую тренировку с новой командой и дождался официального подтверждения своего трансфера.



Таким образом, Мерфи стал третьим новичком "Ньюкасла" этим летом после защитника Флориана Лежена и вингера Кристиана Атсу. К своим 22 годам Джейкоб уже обладает солидным опытом, сыграв более 100 матчей на клубном уровне, а ранее этим летом добравшись до полуфинала Евро с молодежной сборной Англии.



И хотя Мерфи является продуктом академии "канареек", его родители родом с Северо-Востока Англии, а сам Джейкоб с детства болеет за "Ньюкасл".



"Я с детства мечтал защищать цвета "Ньюкасла", и вот мне предоставилась такая возможность. Мне не терпится начать", — сообщил Мерфи.