"Ньюкасл" потратил 12 миллионов фунтов на Джейкоба Мерфи
"Ньюкасл" объявил о приобретении вингера "Норвича" и молодежной сборной Англии Джейкоба Мерфи ориентировочной стоимостью в 12 миллионов фунтов.
Во вторник Мерфи прибыл в Дублин, после чего прошел медицинское обследование и отправился в расположенный поблизости лагерь "сорок". А уже сегодня Джейкоб провел первую тренировку с новой командой и дождался официального подтверждения своего трансфера.
Таким образом, Мерфи стал третьим новичком "Ньюкасла" этим летом после защитника Флориана Лежена и вингера Кристиана Атсу. К своим 22 годам Джейкоб уже обладает солидным опытом, сыграв более 100 матчей на клубном уровне, а ранее этим летом добравшись до полуфинала Евро с молодежной сборной Англии.
И хотя Мерфи является продуктом академии "канареек", его родители родом с Северо-Востока Англии, а сам Джейкоб с детства болеет за "Ньюкасл".
"Я с детства мечтал защищать цвета "Ньюкасла", и вот мне предоставилась такая возможность. Мне не терпится начать", — сообщил Мерфи.
19.07.2017 18:00
Просмотров: 254
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Негры такие ассимилируемые люди. Джейкоб Мерфи, словно в Африке отродясь сплошные Мерфи, в не Замунда. Это первый признак отсутствия собственной развитой культуры, народности и истории. Вот армяне приезжают в Россию, и среди них не найдешь фамилию Ашот Иванов, или Мария Федорова (как у тех же чукчей).
Вот! Видно, что народ с собственной историей!
Только не говорите про евреев. Евреи несколько другой тип. Они не ассимилируются, а ассимилируют. Бены и прочии Джонатаны не далее как Бенджамины и Яковы. В общем, явно не негры.
Жаль пацанов.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий