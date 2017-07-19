"Сити" согласовал трансфер Данило
"Манчестер Сити" договорился о покупке правого защитника "Реала" Данило. Сделка обойдется клубу в 26.5 миллионов фунтов.
На прошлой неделе клуб с "Этихад", наконец, усилил правый фланг обороны, купив за 50 миллионов фунтов у "Тоттенхэма" Кайла Уолкера. На место дублера англичанина "Сити" определил 26-летнего Данило.
Более того, "горожане" уже согласовали трансфер бразильца в размере 26.5 миллионов фунтов. Как сообщает The Guardian, еще 5 миллионов будут прописаны в качестве бонусов.
Ожидается, что после приобретения Данило главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола сосредоточится на укреплении левого фланга защиты. Высока вероятность, что замену Гаэлю Клиши "горожане" найдут в лице Бенжамена Менди из "Монако".
19.07.2017 17:00
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Последние комментарии:
Надеюсь, что Конте бомбанёт как я и подаст в отставку. Может тогда Абрам поймёт, что надо гнать этих бездарей из руководства клуба.
(ответить)
почувствуйте разницу.
Реал: платите 90 миллионов за морату или пиздуйте нахой.
Скумы: не-не-не, мы лучше нахой пойдем, а там 150 за лукаку предложим ну и з.п. ему 250к конечно же
пенсы: даем 70 за морату.
реал: по рукам.
(ответить)
Бля пацаны, нынешние подруги просто епанулись. На уме только бабло, дай, купи. Курицы накуй.
(ответить)
МС как сраный пылесос уже всю хуйню всосал. Если Гвардиола не возьмет АПЛ и в этом сезоне, его шейхи маму выебут за такие бабки.
(ответить)
Хочу обоссаться да не могу...
(ответить)
Пенсы, живите, одевайте спас жилеты, а то ваши бестолковки скоро уйдут под мочу.
(ответить)
Ди Марцио: Переговоры между «Челси» и «Реалом» по Морате находятся в завершающей стадии
Альваро Мората близок к переходу в лондонский «Челси». Переговоры между синими и мадридским «Реалом» находятся в завершающей стадии. Об этом сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, ранее на Альваро претендовал «Манчестер Юнайтед», но в итоге манкунианцы сделали выбор в пользу Ромелу Лукаку. Также интерес к испанскому форварду проявляет «Милан».
[footballhd]
всем с0сать!
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Эменало норм собирает пинсав
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бляяяя мешки)) за лавочника 70 млн фунтов, а зарплата больше чем у алексиса эехехехех
(ответить)
• Ди Марцио: Сумма трансфера Мораты составит 70 млн фунтов, а зарплата игрока будет примерно 170 тысяч фунтов в неделю.
хэх, норм.
(ответить)
I'm an Arsenal fan! Antonio Rudiger deals crushing blow to Chelsea
http://www.express.co.uk/sport/football/526388/Antonio-Rudiger-Arsenal-Chelsea-transfer-gossip
все, абсолютно все ссут на гпенсов)
(ответить)
Еще и маратика за сотку + бонусы
(ответить)
Ну что, сковзеры, пенсы уже одной ногой под шконкой. Еще фейл один от Челси и вы одни на фапле останетесь. На кого ссать тогда будете?
(ответить)
Отличная подстраховка на оба фланга всего за 30-ку.
Тем временем в челси : http://qoo.by/2k7W
(ответить)
Что же за академия такая у Ливерпуля, если они так ох уевают от средненько выпускника Челси, даже боюсь представить что будет если отдать им лучших))
(ответить)
Шутка дня 2:
Данило исходил от Конте.
(ответить)
Соленко и Оричи стоили двое меньше десятки, азабьют болше всех скумов. Прост довны скум.
(ответить)
Столько издёвок и насмешек в теме, почитайте сначала на форуме вон выложили, Мэтт Лоу, главный рупор челси всё объяснил:
"Интерес к Данило исходил от Конте, а не от клуба".
Источник: http://fapl.ru/posts/56171/?c=1#c6429868
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19.07.2017 17:44 #
farot
Эменало, например, до сих Лукаку пытается подписать
Тянет на шутку дня.
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Алонсо походу внук ебаналы
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