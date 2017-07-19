"Сити" согласовал трансфер Данило

"Манчестер Сити" договорился о покупке правого защитника "Реала" Данило. Сделка обойдется клубу в 26.5 миллионов фунтов.

На прошлой неделе клуб с "Этихад", наконец, усилил правый фланг обороны, купив за 50 миллионов фунтов у "Тоттенхэма" Кайла Уолкера. На место дублера англичанина "Сити" определил 26-летнего Данило.



Более того, "горожане" уже согласовали трансфер бразильца в размере 26.5 миллионов фунтов. Как сообщает The Guardian, еще 5 миллионов будут прописаны в качестве бонусов.



Ожидается, что после приобретения Данило главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола сосредоточится на укреплении левого фланга защиты. Высока вероятность, что замену Гаэлю Клиши "горожане" найдут в лице Бенжамена Менди из "Монако".