"Сити" согласовал трансфер Данило

Данило "Манчестер Сити" договорился о покупке правого защитника "Реала" Данило. Сделка обойдется клубу в 26.5 миллионов фунтов.

На прошлой неделе клуб с "Этихад", наконец, усилил правый фланг обороны, купив за 50 миллионов фунтов у "Тоттенхэма" Кайла Уолкера. На место дублера англичанина "Сити" определил 26-летнего Данило.

Более того, "горожане" уже согласовали трансфер бразильца в размере 26.5 миллионов фунтов. Как сообщает The Guardian, еще 5 миллионов будут прописаны в качестве бонусов.

Ожидается, что после приобретения Данило главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола сосредоточится на укреплении левого фланга защиты. Высока вероятность, что замену Гаэлю Клиши "горожане" найдут в лице Бенжамена Менди из "Монако".



Метки Данило, Манчестер Сити, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 19.07.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 3487

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Последние комментарии:




  1. reeker 19.07.2017 18:29 # reeker
    Надеюсь, что Конте бомбанёт как я и подаст в отставку. Может тогда Абрам поймёт, что надо гнать этих бездарей из руководства клуба.

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  2. thegodfather 19.07.2017 18:29 # thegodfather
    почувствуйте разницу.

    Реал: платите 90 миллионов за морату или пиздуйте нахой.
    Скумы: не-не-не, мы лучше нахой пойдем, а там 150 за лукаку предложим ну и з.п. ему 250к конечно же


    пенсы: даем 70 за морату.
    реал: по рукам.

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  3. warham 19.07.2017 18:26 # warham
    Бля пацаны, нынешние подруги просто епанулись. На уме только бабло, дай, купи. Курицы накуй.

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  4. golokante 19.07.2017 18:25 # golokante
    МС как сраный пылесос уже всю хуйню всосал. Если Гвардиола не возьмет АПЛ и в этом сезоне, его шейхи маму выебут за такие бабки.

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  5. warham 19.07.2017 18:22 # warham
    Хочу обоссаться да не могу...

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  6. muaxaxaxa 19.07.2017 18:22 # muaxaxaxa
    Пенсы, живите, одевайте спас жилеты, а то ваши бестолковки скоро уйдут под мочу.

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  7. bezviz 19.07.2017 18:21 # bezviz
    Ди Марцио: Переговоры между «Челси» и «Реалом» по Морате находятся в завершающей стадии

    Альваро Мората близок к переходу в лондонский «Челси». Переговоры между синими и мадридским «Реалом» находятся в завершающей стадии. Об этом сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

    Напомним, ранее на Альваро претендовал «Манчестер Юнайтед», но в итоге манкунианцы сделали выбор в пользу Ромелу Лукаку. Также интерес к испанскому форварду проявляет «Милан».

    [footballhd]

    всем с0сать!

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  8. seva 19.07.2017 18:21 # seva
    Эменало норм собирает пинсав

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  9. largo-winch 19.07.2017 18:21 # largo-winch
    бляяяя мешки)) за лавочника 70 млн фунтов, а зарплата больше чем у алексиса эехехехех

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  10. thegodfather 19.07.2017 18:20 # thegodfather
    • Ди Марцио: Сумма трансфера Мораты составит 70 млн фунтов, а зарплата игрока будет примерно 170 тысяч фунтов в неделю.


    хэх, норм.

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  11. narcot 19.07.2017 18:17 # narcot
    I'm an Arsenal fan! Antonio Rudiger deals crushing blow to Chelsea
    http://www.express.co.uk/sport/football/526388/Antonio-Rudiger-Arsenal-Chelsea-transfer-gossip

    все, абсолютно все ссут на гпенсов)

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  12. midland-mu 19.07.2017 18:14 # midland-mu
    Еще и маратика за сотку + бонусы

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  13. masterofcactus 19.07.2017 18:12 # masterofcactus
    Ну что, сковзеры, пенсы уже одной ногой под шконкой. Еще фейл один от Челси и вы одни на фапле останетесь. На кого ссать тогда будете?

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  14. budun 19.07.2017 18:12 # budun
    Отличная подстраховка на оба фланга всего за 30-ку.
    Тем временем в челси : http://qoo.by/2k7W

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  15. cristean2 19.07.2017 18:11 # cristean2
    Что же за академия такая у Ливерпуля, если они так ох уевают от средненько выпускника Челси, даже боюсь представить что будет если отдать им лучших))

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  16. masterofcactus 19.07.2017 18:10 # masterofcactus
    Шутка дня 2:

    Данило исходил от Конте.

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  17. masterofcactus 19.07.2017 18:07 # masterofcactus
    Соленко и Оричи стоили двое меньше десятки, азабьют болше всех скумов. Прост довны скум.

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  18. wengerrrro 19.07.2017 18:06 # wengerrrro
    Столько издёвок и насмешек в теме, почитайте сначала на форуме вон выложили, Мэтт Лоу, главный рупор челси всё объяснил:

    "Интерес к Данило исходил от Конте, а не от клуба".

    Источник: http://fapl.ru/posts/56171/?c=1#c6429868

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  19. mcart 19.07.2017 18:06 # mcart
    19.07.2017 17:44 #
    farot

    Эменало, например, до сих Лукаку пытается подписать

    Тянет на шутку дня.

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  20. thegodfather 19.07.2017 18:05 # thegodfather
    Алонсо походу внук ебаналы

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