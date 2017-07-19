"Ювентус" приобрел Щесны у "Арсенала"

"Ювентус" официально подтвердил приобретение голкипера "Арсенала" Войцеха Щесны. Сумма трансфера составила 15.3 миллионов евро (13.5 млн. фунтов), включая ряд бонусов.

Напомним, после прихода на "Эмирейтс" Петра Чеха, два последних сезона Щесны был вынужден провести в аренде в "Роме". Войцех демонстрировал весьма неплохую игру, сыграв в 72 матчах Серии А, но римлянам оказался не по карману.



Тем не менее, "Ювентус" предложил 27-летнему поляку остаться в Италии, и Войцех согласился. Сегодня Щесны заключил с чемпионами Серии А контракт до июня 2021.



Таким образом, теперь Щесны станет дублером 39-летнего Джанлуиджи Буффона, а впоследствии — возможно, его преемником.



Добавим, что Щесны числился игроком "Арсенала" с 2009 года, приняв участие в 181 матче с учетом всех соревнований за лондонский клуб. Несмотря на абсолютное доверие со стороны Арсена Венгера, Войцех продолжал совершать грубейшие ошибки и в итоге вынудил тренера приобрести Чеха.