"Ювентус" приобрел Щесны у "Арсенала"

Войцех Щесны "Ювентус" официально подтвердил приобретение голкипера "Арсенала" Войцеха Щесны. Сумма трансфера составила 15.3 миллионов евро (13.5 млн. фунтов), включая ряд бонусов.

Напомним, после прихода на "Эмирейтс" Петра Чеха, два последних сезона Щесны был вынужден провести в аренде в "Роме". Войцех демонстрировал весьма неплохую игру, сыграв в 72 матчах Серии А, но римлянам оказался не по карману.

Тем не менее, "Ювентус" предложил 27-летнему поляку остаться в Италии, и Войцех согласился. Сегодня Щесны заключил с чемпионами Серии А контракт до июня 2021.

Таким образом, теперь Щесны станет дублером 39-летнего Джанлуиджи Буффона, а впоследствии — возможно, его преемником.

Добавим, что Щесны числился игроком "Арсенала" с 2009 года, приняв участие в 181 матче с учетом всех соревнований за лондонский клуб. Несмотря на абсолютное доверие со стороны Арсена Венгера, Войцех продолжал совершать грубейшие ошибки и в итоге вынудил тренера приобрести Чеха.


Метки Арсенал, трансферы, Щесны, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2017 16:45

Количество просмотров Просмотров: 1324

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 19.07.2017 17:47 # largo-winch
    нормально же в роме играл, зачем в юве на замену Буффону?

    (ответить)

  2. akadam 19.07.2017 17:31 # akadam
    Перспективный переход, правильная цена.

    (ответить)

  3. ravi 19.07.2017 17:09 # ravi
    Тень харламова!

    (ответить)

  4. ravi 19.07.2017 17:08 # ravi
    Король Артур на нас напали! Уровень оперативности - михажло

    (ответить)

  5. bysaturn 19.07.2017 16:51 # bysaturn
    13.5 лямов норм за год по контракту, Мартинес верим

    (ответить)

  6. anthony30 19.07.2017 16:48 # anthony30
    За трофеями поехал. Удачи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: