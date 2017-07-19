Баркли хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Тоттенхэма"

Росс Баркли Плеймейкер "Эвертона" Росс Баркли требует от "Тоттенхэма" космическую зарплату в размере 150 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, Баркли до сих пор не подписал новый контракт с "ирисками", хотя срок действующего истекает уже через год. При этом "Эвертон" не снижает ценник на Росса и по-прежнему хочет выручить за игрока 50 миллионов фунтов.

"Тоттенхэм" намерен дождаться окончания трансферного окна, чтобы получить скидку на англичанина. Однако главным препятствием теперь рискует стать не стоимость Баркли, а его требования по зарплате.

Как сообщает Daily Mirror, в случае переезда в Лондон Росс рассчитывает увеличить свою зарплату до 150 тысяч фунтов в неделю. Если "Тоттенхэм" пойдет на такие условия, это автоматически сделать Баркли самым высокооплачиваемым игроком "шпор". Например, нападающий Харри Кейн зарабатывает в данный момент лишь 120 тысяч фунтов каждые семь дней.



Метки Баркли, Тоттенхэм, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 19.07.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1958

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 19.07.2017 17:28 # largo-winch
    походу после драки этот мешок получил сотрясение

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  2. fc-oil 19.07.2017 16:44 # fc-oil
    Все уже забыли про этого вечно перспективного, а он еще и деньги хочет получать. Лул тут максимум в Халл к Леньке и то на лавку.

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  3. raimbek1 19.07.2017 16:37 # raimbek1
    Красава, пусть этот еврей прогнется

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  4. ravi 19.07.2017 16:32 # ravi
    Сказочный долбаеб этот баркли, такие только в ман шити водятся! Требовать от еврея больше денег... небогатого ума человек

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  5. pauk 19.07.2017 16:29 # pauk
    Не знаю как баркли, но 1-2 свежих игрока надо купить шпорам, для свежести и разнообразия добавить. А то будут траблы - все конкуренты усилились.

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  6. mancunia-planet 19.07.2017 16:18 # mancunia-planet
    У шпор полно игроков получше него
    Эти англы совсем ах_ели

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  7. ray-black 19.07.2017 16:13 # ray-black
    Видимо не хочет в Тоттенхэм.

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  8. sexan 19.07.2017 16:13 # sexan
    Баркли по ходу дела обкурился, раз такое говорит.)))

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  9. blackdreamer 19.07.2017 16:09 # blackdreamer
    агент дубля ливерпуля ослабляет конкурентов
    так держать
    вообще должны купить манки
    они любят гавно покупать за сотку
    росс должен подайти

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  10. beatboy 19.07.2017 16:03 # beatboy
    кому нужен этот тупой тестороновый мешок с дерьмом?) В Эвертоне всегда был подающим надежды, прошлый сезон провел ниже среднего, никогда не тащил на себе команду - с какого хрена ему платить больше чем Кейну?)

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