Баркли хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Тоттенхэма"
Плеймейкер "Эвертона" Росс Баркли требует от "Тоттенхэма" космическую зарплату в размере 150 тысяч фунтов в неделю.
Как известно, Баркли до сих пор не подписал новый контракт с "ирисками", хотя срок действующего истекает уже через год. При этом "Эвертон" не снижает ценник на Росса и по-прежнему хочет выручить за игрока 50 миллионов фунтов.
"Тоттенхэм" намерен дождаться окончания трансферного окна, чтобы получить скидку на англичанина. Однако главным препятствием теперь рискует стать не стоимость Баркли, а его требования по зарплате.
Как сообщает Daily Mirror, в случае переезда в Лондон Росс рассчитывает увеличить свою зарплату до 150 тысяч фунтов в неделю. Если "Тоттенхэм" пойдет на такие условия, это автоматически сделать Баркли самым высокооплачиваемым игроком "шпор". Например, нападающий Харри Кейн зарабатывает в данный момент лишь 120 тысяч фунтов каждые семь дней.
19.07.2017 16:00
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Последние комментарии:
походу после драки этот мешок получил сотрясение
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Все уже забыли про этого вечно перспективного, а он еще и деньги хочет получать. Лул тут максимум в Халл к Леньке и то на лавку.
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Красава, пусть этот еврей прогнется
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Сказочный долбаеб этот баркли, такие только в ман шити водятся! Требовать от еврея больше денег... небогатого ума человек
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Не знаю как баркли, но 1-2 свежих игрока надо купить шпорам, для свежести и разнообразия добавить. А то будут траблы - все конкуренты усилились.
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У шпор полно игроков получше него
Эти англы совсем ах_ели
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Видимо не хочет в Тоттенхэм.
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Баркли по ходу дела обкурился, раз такое говорит.)))
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агент дубля ливерпуля ослабляет конкурентов
так держать
вообще должны купить манки
они любят гавно покупать за сотку
росс должен подайти
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кому нужен этот тупой тестороновый мешок с дерьмом?) В Эвертоне всегда был подающим надежды, прошлый сезон провел ниже среднего, никогда не тащил на себе команду - с какого хрена ему платить больше чем Кейну?)
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