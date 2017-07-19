Баркли хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Тоттенхэма"

Плеймейкер "Эвертона" Росс Баркли требует от "Тоттенхэма" космическую зарплату в размере 150 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, Баркли до сих пор не подписал новый контракт с "ирисками", хотя срок действующего истекает уже через год. При этом "Эвертон" не снижает ценник на Росса и по-прежнему хочет выручить за игрока 50 миллионов фунтов.



"Тоттенхэм" намерен дождаться окончания трансферного окна, чтобы получить скидку на англичанина. Однако главным препятствием теперь рискует стать не стоимость Баркли, а его требования по зарплате.



Как сообщает Daily Mirror, в случае переезда в Лондон Росс рассчитывает увеличить свою зарплату до 150 тысяч фунтов в неделю. Если "Тоттенхэм" пойдет на такие условия, это автоматически сделать Баркли самым высокооплачиваемым игроком "шпор". Например, нападающий Харри Кейн зарабатывает в данный момент лишь 120 тысяч фунтов каждые семь дней.