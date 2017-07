Светская хроника за среду

Данило определится с клубом на этой неделе. "Манчестер Юнайтед" начал переговоры о покупке Марко Верратти и завершил интерес к Эрику Дайеру. "Арсеналу" придется выложить 80 миллионов фунтов, чтобы заполучить Тома Лемара. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Защитник "Реала" Данило сделает выбор между "Челси" и "Манчестер Сити" на этой неделе. (Daily Express)



88 миллионов фунтов позволят "Челси" заполучить Данило и нападающего Альваро Морату из "Реала". (Daily Express)



"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с представителями полузащитника ПСЖ Марко Верратти. (Tuttomercatoweb)



"Юнайтед" не удалось вовремя согласовать стоимость Ивана Перишича, и полузащитник улетел с "Интером" в предсезонное турне. (The Telegraph)



"Юнайтед" отчаялся переманить полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера. (Daily Mirror)



Только 80 млн. фунтов позволят "Арсеналу" заполучить вингера "Монако" Тома Лемара. (Daily Mirror)



"Арсенал" постарается приобрести нападающего "Реала" Карима Бензема в случае расставания с Алексисом Санчесом. (Daily Star)



"Арсенал" сделал запрос насчет защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Tuttomercatoweb)



"Вест Бромвич" заинтересован в приобретении защитника "Арсенала" Кирана Гиббса. (Sky Sports)



"Ницца" отказалась от приобретения защитника "Арсенала" Матье Дебюши из-за завышенных требований соотечественника по зарплате. (talkSPORT)



"Ливерпуль" продает полузащитника Кевина Стюарта в "Халл" за 8 млн. фунтов. (ESPN)



Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли потребовал от "Тоттенхэма" зарплату в 150 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mirror)



"Тоттенхэму" не удается найти покупателя на полузащитника Муссу Сиссоко из-за зарплаты игрока в 85 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mail)



"Лестер" близок к покупке нападающего "Сити" Келечи Ихеаначо за 25 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Ньюкасл" и "Кристал Пэлас" сражаются за голкипера Адриана, которого "Вест Хэм" готов отпустить после аренды Джо Харта. (Daily Mirror)



Защитник "Атлетико" Хавьер Манкиньо прошел медицинское обследование в "Ньюкасле". (Sky Sports)



"Вест Бромвич" отказался отпустить защитника Джонни Эванса в "Лестер". (Daily Mail)



"Сандерленд" согласился продать голкипера Вито Манноне в "Халл" за 2 млн. фунтов. (Sky Sports)







Другое



Полузащитник Джейсон Панчеон был назначен новым капитаном "Кристал Пэлас". (Evening Standard)



А новым капитаном "Вест Бромвича" стал защитник Джонни Эванс, который теперь получит еще и новый контракт. (Daily Mail)



Из-за травмы лодыжки полузащитник "Юнайтед" Хуан Мата пропустит товарищеские матчи против "Реала" и "Сити". (Daily Mirror)



"Сити" будет субсидировать 55 из 175 тыс. фунтов зарплаты Джо Харта в "Вест Хэме". (The Sun)



Благодаря подписанию нового контракта, в течение двух следующих лет наставник "Челси" Антонио Конте заработает 19.2 млн. фунтов. (The Telegraph)



В новом сезоне тренер Жозе Моуриньо может перевести "Юнайтед" на схему 3-4-3. (Goal)



Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела надеется вернуться на поле в сентябре. (The Guardian)