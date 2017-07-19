Светская хроника за среду
Данило определится с клубом на этой неделе. "Манчестер Юнайтед" начал переговоры о покупке Марко Верратти и завершил интерес к Эрику Дайеру. "Арсеналу" придется выложить 80 миллионов фунтов, чтобы заполучить Тома Лемара. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Защитник "Реала" Данило сделает выбор между "Челси" и "Манчестер Сити" на этой неделе. (Daily Express)
88 миллионов фунтов позволят "Челси" заполучить Данило и нападающего Альваро Морату из "Реала". (Daily Express)
"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с представителями полузащитника ПСЖ Марко Верратти. (Tuttomercatoweb)
"Юнайтед" не удалось вовремя согласовать стоимость Ивана Перишича, и полузащитник улетел с "Интером" в предсезонное турне. (The Telegraph)
"Юнайтед" отчаялся переманить полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера. (Daily Mirror)
Только 80 млн. фунтов позволят "Арсеналу" заполучить вингера "Монако" Тома Лемара. (Daily Mirror)
"Арсенал" постарается приобрести нападающего "Реала" Карима Бензема в случае расставания с Алексисом Санчесом. (Daily Star)
"Арсенал" сделал запрос насчет защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Tuttomercatoweb)
"Вест Бромвич" заинтересован в приобретении защитника "Арсенала" Кирана Гиббса. (Sky Sports)
"Ницца" отказалась от приобретения защитника "Арсенала" Матье Дебюши из-за завышенных требований соотечественника по зарплате. (talkSPORT)
"Ливерпуль" продает полузащитника Кевина Стюарта в "Халл" за 8 млн. фунтов. (ESPN)
Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли потребовал от "Тоттенхэма" зарплату в 150 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mirror)
"Тоттенхэму" не удается найти покупателя на полузащитника Муссу Сиссоко из-за зарплаты игрока в 85 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mail)
"Лестер" близок к покупке нападающего "Сити" Келечи Ихеаначо за 25 млн. фунтов. (The Telegraph)
"Ньюкасл" и "Кристал Пэлас" сражаются за голкипера Адриана, которого "Вест Хэм" готов отпустить после аренды Джо Харта. (Daily Mirror)
Защитник "Атлетико" Хавьер Манкиньо прошел медицинское обследование в "Ньюкасле". (Sky Sports)
"Вест Бромвич" отказался отпустить защитника Джонни Эванса в "Лестер". (Daily Mail)
"Сандерленд" согласился продать голкипера Вито Манноне в "Халл" за 2 млн. фунтов. (Sky Sports)
Другое
Полузащитник Джейсон Панчеон был назначен новым капитаном "Кристал Пэлас". (Evening Standard)
А новым капитаном "Вест Бромвича" стал защитник Джонни Эванс, который теперь получит еще и новый контракт. (Daily Mail)
Из-за травмы лодыжки полузащитник "Юнайтед" Хуан Мата пропустит товарищеские матчи против "Реала" и "Сити". (Daily Mirror)
"Сити" будет субсидировать 55 из 175 тыс. фунтов зарплаты Джо Харта в "Вест Хэме". (The Sun)
Благодаря подписанию нового контракта, в течение двух следующих лет наставник "Челси" Антонио Конте заработает 19.2 млн. фунтов. (The Telegraph)
В новом сезоне тренер Жозе Моуриньо может перевести "Юнайтед" на схему 3-4-3. (Goal)
Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела надеется вернуться на поле в сентябре. (The Guardian)
19.07.2017 15:00
Просмотров: 9925
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
.
.
.
.
.
.
(ответить)
мю уже не в силах купить перишича, где там скум который кричал что они всех могут купить? вас послал перишич с дайером, это зашквар, походу мю все деньги потратил на мукаку и нонейма линделефа, вот все что из себя представляет самый богатый клуб - а король то оказался голый)))
(ответить)
Ливер такое дно что бывший игрок академки Челси будет игроком матча у них)
(ответить)
Как должно было выглядеть подписание нового контракта для Конте по версии тупых хейтеров Челси:
Челси: Антонио, мы хотели бы с вами продлить контракт
Конте: О, отлично!
Челси: Мы хотим вам предложить новый долгосрочный контракт с повышением зарплаты в 2 раза! Вы это заслужили!
Конте: Ого, аж в 2 раза? Нее, извините пожалуйста, но я не могу, это слишком большое повышение зарплаты...нет, даже не уговаривайте, я сказал нет! Ну не могу я...понимаете, деньги же для меня не важны, я здесь потому что Челси в моем сердце всегда был есть и будет, а денег мне хватало и тех! Я же не какой-то там меркантильный санчес!
Челси: Но вы же заслужили, вы сделали нас чемпионами! Вы поймите, всякое отребье по типу венгера и моруиньо получают больше вас почти в 2 раза, так они болтаются в средине таблицы!А гвардиола вообще в 3 раза больше получает и ничего не может выиграть, а тратит больше вас в 5 раз!
Конте: Ну хорошо, я согласен на повышение зарплаты но только в 2 раза, не более!
Челси: Договорились, хотя не цените вы себя, а мы ценим! На 5 лет продлеваем?
Конте: Неееее не в коем случае, на 2! а вдруг у нас что-то не пойдет. в футболе всякое бывает, а вам потом еще придется мне выплачивать неустойку, на 2 года будет отлично!
Челси: Вот и договорились, вы один из самых успешнейших тренеров мира а такой скромный, многим моуриньям. рунеям и санчесам у вас стоило бы поучиться!
Конте: Да насрaть на этих пид.рил!
(ответить)
еще одна струя на пенсов
(ответить)
флошка в кишиневе авторитет походу
(ответить)
Андросу 13 опасно дорогу переходить, потихой сзаснимет и пошлет мусорам. В универе наверное так же с быдло боролся, записывал и доносил декану. На работе наверное тоже сучит. На фапле скринит и в копилку.
(ответить)
Хамес такой лох 3-4 выхода на чеха проебал ))
(ответить)
норм аснл баварию обоссал
(ответить)
Какое же Ливерхуй говно.
(ответить)
Как знал что будет мората. Не зря говорил, что он мне больше импонирует, чем Обама)
А если Данило в Мс, то маленький ко бомбанет, он вродь как рили норм, замена мозесу что надо была бы, но опять е аный эбанало, который зажал 3(!!!!)млн проебал трансфер, заебали этой пассивность и выжиданием
(ответить)
Бля надо Сиссоко забирать у петухов.
Кстати пенсы лохи.
(ответить)
Marca: "Челси" заплатит за Альваро Морату 80 млн евро + бонусы
пфф это скок в фунтах? 60 где то? это вам не 140 за лукаку платить
(ответить)
Веоратти было бы шикарно увидеть в Мю
(ответить)
Для пенсов походу Мората неизбежен
Фаротина прибежит и скажет что так и задумывалось как с Рюдигером, мол давняя цель Челси)
(ответить)
Пиздец...70 млн фунтов за марата...бред какой ..
Надеюсь это утка
(ответить)
МЮ + 1,5ТТХ + МС +0,5 Арс - ЛФК = ЧЕЛСИ
(ответить)
Салах е6ошит пздц
(ответить)
Вместо того чтобы подписать игроков в chelsea, тренер синей помойки переподписывает свой контракт. Гнилой непрофессионал, который думает только о себе. А безмозглые фанаты все еще ждут 1 июля, и готовы отсосать своему контексу.
(ответить)
Лаказет = Кэррол
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий