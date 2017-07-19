"РБ Лейпциг" снова отказал "Ливерпулю" в покупке Кейта
Предложение "Ливерпуля" в 66 миллионов фунтов о покупке полузащитника Наби Кейта не встретило одобрения у "РБ Лейпциг".
На прошлой неделе мерсисайдский клуб, наконец, обратился к своим коллегам из Бундеслиги, предложив за Кейта 57 миллионов фунтов. Представители "Лейпцига" в ответ прояснили позицию: продавать Кейта они не намерены ни за какие деньги.
Тем не менее, "Ливерпуль" обдумал свои действия и обратился уже со вторым предложением, увеличив его до 66 миллионов фунтов. Как сообщает The Independent, "РБ" отказался даже от таких денег.
"Мы хотим улучшать клуб и не будем продавать игроков, у которых действуют контракты. Делать это ради денег мы не намерены", - сообщил соучредитель спортивных команд "Ред Булл" Дитрих Матешиц.
19.07.2017 14:00
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Последние комментарии:
Леол, рили 66 лямов на НОНАМЕ и не могут подписать. Клоптоп
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чето мне подказывает, что лфк перейдёт к альтернативным целям - горецка, чемберлен.
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Моча тячет, Клопп щурится.
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если подоить колбасу, что будет?
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чет у него рожа 50-летнего
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Очередной нонэйм провел по губам лузерхуля
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БУМ ТЕМНОКОЖИХ
Ляказет(Арсенал) - 53, Лукаку(МЮ) - 75, Рюдигер(Челси) - 34, Бакайоко(Челси) - 40, Уже предлогают МБаппЭ - 100, Лемар - 50-80, Кейта - 66.
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Давайте ливеры отдайте все бабки, за хз какон заиграет у вас и пиз
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ну раз не суждено, то не стоит уже предлагать больше, нужно сосредоточиться на других вариантах.
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Статья для той части фапла, у которых мозг имеет плотность дуба.Никакого отказа нет.Кейта с большой вероятностью станет игроком Ливерпуля.
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Ахаха даже ноунейма за мешок бабла купить не могут, типичный ливерпуль
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зашкар почище пинсов
пинсы хyйню предлагают за что по делом получают струю
лфц пытается мешконуть и тоже окроплены
а случай с ввд у меня до сих пор вызывает дабл фейспалм
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улучшенная версия Канте ^_^
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Нигер должен был вернуться из отпуска и подать прошение. Упрямая немчура тупо выжимает деньги и потирает потные ручонки. Надо переключаться на Матича.
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дойная колбаса
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