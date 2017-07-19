"РБ Лейпциг" снова отказал "Ливерпулю" в покупке Кейта

Наби Кейта Предложение "Ливерпуля" в 66 миллионов фунтов о покупке полузащитника Наби Кейта не встретило одобрения у "РБ Лейпциг".

На прошлой неделе мерсисайдский клуб, наконец, обратился к своим коллегам из Бундеслиги, предложив за Кейта 57 миллионов фунтов. Представители "Лейпцига" в ответ прояснили позицию: продавать Кейта они не намерены ни за какие деньги.

Тем не менее, "Ливерпуль" обдумал свои действия и обратился уже со вторым предложением, увеличив его до 66 миллионов фунтов. Как сообщает The Independent, "РБ" отказался даже от таких денег.

"Мы хотим улучшать клуб и не будем продавать игроков, у которых действуют контракты. Делать это ради денег мы не намерены", - сообщил соучредитель спортивных команд "Ред Булл" Дитрих Матешиц.



Метки Кейта, Лейпциг, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 19.07.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2968

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Последние комментарии:




  1. rav-07 19.07.2017 18:01 # rav-07
    Леол, рили 66 лямов на НОНАМЕ и не могут подписать. Клоптоп

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  2. largo-winch 19.07.2017 17:48 # largo-winch
    чето мне подказывает, что лфк перейдёт к альтернативным целям - горецка, чемберлен.

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  3. nikibak1 19.07.2017 16:18 # nikibak1
    Моча тячет, Клопп щурится.

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  4. fupler 19.07.2017 15:52 # fupler
    если подоить колбасу, что будет?

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  5. farot 19.07.2017 15:35 # farot
    чет у него рожа 50-летнего

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  6. mazinho-united 19.07.2017 15:35 # mazinho-united
    Очередной нонэйм провел по губам лузерхуля

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  7. hoffenhaim 19.07.2017 15:28 # hoffenhaim
    БУМ ТЕМНОКОЖИХ
    Ляказет(Арсенал) - 53, Лукаку(МЮ) - 75, Рюдигер(Челси) - 34, Бакайоко(Челси) - 40, Уже предлогают МБаппЭ - 100, Лемар - 50-80, Кейта - 66.

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  8. hoffenhaim 19.07.2017 14:55 # hoffenhaim
    Давайте ливеры отдайте все бабки, за хз какон заиграет у вас и пиз

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  9. liverpool888 19.07.2017 14:49 # liverpool888
    ну раз не суждено, то не стоит уже предлагать больше, нужно сосредоточиться на других вариантах.

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  10. emily-lfc-2005 19.07.2017 14:34 # emily-lfc-2005
    Статья для той части фапла, у которых мозг имеет плотность дуба.Никакого отказа нет.Кейта с большой вероятностью станет игроком Ливерпуля.

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  11. fanat-united 19.07.2017 14:23 # fanat-united
    Ахаха даже ноунейма за мешок бабла купить не могут, типичный ливерпуль

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  12. trivium 19.07.2017 14:17 # trivium
    зашкар почище пинсов
    пинсы хyйню предлагают за что по делом получают струю
    лфц пытается мешконуть и тоже окроплены
    а случай с ввд у меня до сих пор вызывает дабл фейспалм

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  13. danik9 19.07.2017 14:02 # danik9
    улучшенная версия Канте ^_^

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  14. akadam 19.07.2017 14:02 # akadam
    Нигер должен был вернуться из отпуска и подать прошение. Упрямая немчура тупо выжимает деньги и потирает потные ручонки. Надо переключаться на Матича.

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  15. bigdick 19.07.2017 14:01 # bigdick
    дойная колбаса

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