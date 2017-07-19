"РБ Лейпциг" снова отказал "Ливерпулю" в покупке Кейта

Предложение "Ливерпуля" в 66 миллионов фунтов о покупке полузащитника Наби Кейта не встретило одобрения у "РБ Лейпциг".

На прошлой неделе мерсисайдский клуб, наконец, обратился к своим коллегам из Бундеслиги, предложив за Кейта 57 миллионов фунтов. Представители "Лейпцига" в ответ прояснили позицию: продавать Кейта они не намерены ни за какие деньги.



Тем не менее, "Ливерпуль" обдумал свои действия и обратился уже со вторым предложением, увеличив его до 66 миллионов фунтов. Как сообщает The Independent, "РБ" отказался даже от таких денег.



"Мы хотим улучшать клуб и не будем продавать игроков, у которых действуют контракты. Делать это ради денег мы не намерены", - сообщил соучредитель спортивных команд "Ред Булл" Дитрих Матешиц.