Якупович сменил "Халл" на "Лестер"

Вылетевший из Премьер-Лиги "Халл" продал голкипера Элдина Якуповича в "Лестер".

Несмотря на вылет "Халла" в Чемпионшип по итогам прошлого сезона, Якупович блеснул и стал одним из лучших голкиперов Премьер-Лиги по количеству спасений. "Лестер" откликнулся на мастерство Элдина и заручился его согласием на переход.



Главный тренер "лис" Крейг Шекспир рассчитывает, что Якупович станет достойной заменой Рон-Роберту Цилеру, проданному этим летом, и составит конкуренцию Касперу Шмейхелю. С вратарем подписан трехлетний контракт.



"Я очень рад, что сделка состоялась и все формальности были улажены. Мне уже не терпится стать частью Лестера, и я уже предвосхищаю свой дебют", - сообщил Якупович.