Якупович сменил "Халл" на "Лестер"

Элдин Якупович Вылетевший из Премьер-Лиги "Халл" продал голкипера Элдина Якуповича в "Лестер".

Несмотря на вылет "Халла" в Чемпионшип по итогам прошлого сезона, Якупович блеснул и стал одним из лучших голкиперов Премьер-Лиги по количеству спасений. "Лестер" откликнулся на мастерство Элдина и заручился его согласием на переход.

Главный тренер "лис" Крейг Шекспир рассчитывает, что Якупович станет достойной заменой Рон-Роберту Цилеру, проданному этим летом, и составит конкуренцию Касперу Шмейхелю. С вратарем подписан трехлетний контракт.

"Я очень рад, что сделка состоялась и все формальности были улажены. Мне уже не терпится стать частью Лестера, и я уже предвосхищаю свой дебют", - сообщил Якупович.



Метки Лестер, трансферы, Халл, Якупович

Автор foxmcfc   

Дата 19.07.2017 13:05

Количество просмотров Просмотров: 884

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  1. largo-winch 19.07.2017 17:49 # largo-winch
    они не заберут у тебя лидеров когда ты выйдешь в апл, если продаш их в чемпионшипе

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  2. raimbek1 19.07.2017 16:39 # raimbek1
    Ссуцкий красава, расчищает себе путь к АПЛ

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  3. cunningham 19.07.2017 14:22 # cunningham
    прочел как янукович

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  4. anthony30 19.07.2017 14:11 # anthony30
    Слуцкий приготовил место для Акинфеева

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  5. bigdick 19.07.2017 14:00 # bigdick
    норм тиму у слуцкера разбирают

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  6. ravi 19.07.2017 13:54 # ravi
    и я уже предвосхищаю свой дебют"

    Как можно предвосхищать то, что скорей всего даже не состоится ?

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  7. mancunia-planet 19.07.2017 13:50 # mancunia-planet
    Если Слуцкий обосрётся с ХС (что очень вероятно) , то почти нереально будет продолжить карьеру в Англии...

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  8. reeker 19.07.2017 13:10 # reeker
    Спокойно усилил бы ЛФК.

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