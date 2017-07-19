Якупович сменил "Халл" на "Лестер"
Вылетевший из Премьер-Лиги "Халл" продал голкипера Элдина Якуповича в "Лестер".
Несмотря на вылет "Халла" в Чемпионшип по итогам прошлого сезона, Якупович блеснул и стал одним из лучших голкиперов Премьер-Лиги по количеству спасений. "Лестер" откликнулся на мастерство Элдина и заручился его согласием на переход.
Главный тренер "лис" Крейг Шекспир рассчитывает, что Якупович станет достойной заменой Рон-Роберту Цилеру, проданному этим летом, и составит конкуренцию Касперу Шмейхелю. С вратарем подписан трехлетний контракт.
"Я очень рад, что сделка состоялась и все формальности были улажены. Мне уже не терпится стать частью Лестера, и я уже предвосхищаю свой дебют", - сообщил Якупович.
19.07.2017 13:05
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