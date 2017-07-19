Венгер: "Я затянул с продлением контракта, и это было ошибкой"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что совершил ошибку, затянув продление своего контракта с клубом.
Как известно, новое двухлетнее соглашение с "канонирами" Венгер подписал лишь после финала Кубка Англии против "Челси", заключительного матча сезона.
На протяжении недель и месяцев, предшествовавших новому контракту, не утихали слухи относительно возможного ухода Арсена из "Арсенала". В какой-то момент француз признал, что это стало источником давления на его игроков.
Подопечные Венгер завершили кампанию только на пятой позиции в Премьер-Лиге, и Арсен признает, что в этом виноват, возможно, он сам, затянув решение вопроса со своим будущим.
"Для меня следующий сезон будет другим, потому что в прошлом спекуляции насчет моего будущего стали бесконечными, это повторялась на каждой пресс-конференции".
"Возможно, я совершил ошибку и позволил этому случиться, потому что не решил вопрос со своим будущим достаточно рано".
"Думаю, на каком-то этапе я не подумал, что неопределенность с моим будущим может дать фору нашим соперникам. Они действительно получили фору, потому что у нас сложилась атмосфера неопределенности и неясности относительно моей персоны. Это нам не помогло", — сообщил Венгер Arsenal Player.
19.07.2017 12:00
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Последние комментарии:
ошибкой было вообще его продление. не думаю, что Венгер что то решал при продлении контракта, все решало руководство клуба.
надо было давно уйти на покой. болельщиков Арсенала каждый сезон кормят надеждами, каждый сезон им рассказывают про причины их неудач, а самая главная причина - Арсен Венгер. просто у руководства не хватает смелости заменить тренера, их устраивает стабильное место в ЛЧ каждый сезон. с ресурсами Арсенала другой тренер мог бы претендовать на большее, у команды нет менталитета и характера, их хвалят за место в топ 4, а они и рады, вот только для их уровня это цель минимум если даже не провал.
вот только болельщикам это уже давно надоело. не зря с клуба уходили лидеры, ведь они этой поддержки не чувствовали и Венгер не смог стать фактором их неухода из клуба. каждый год болельщикам Арсенала покупают пару игроков хорошего уровня и тем самым покупают их ожидания, а по факту ничего не меняется. я уважаю Арсена Венгера, но его лучшие годы давно позади, и следующий сезон, полагаю, будет только хуже, команда уже давно движется по наклонной. надо было последовать примеру сэра Алекса Фергюссона - он уже почувствовал, что дал клубу все что мог, что дальше будет только деградация и сделал правильный выбор. жаль только что с приемником прогадали в МЮ.
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Тем кто сражается за Победу вЧемпионате АПЛ, .....по xyю, что происходит в АрсеНАЛЕ, ...так было есть и будет еще лет 20.
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Контракт ему на 300 лет
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Да все норм
Всех порвём
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Интересно, кого он из топ 4 попробует выпереть? Пока без пазы даже на пятое подняться
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Не буду "неблагодарным":
- Спасибо, Арсен, за ЛЧ.
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Противный дед, вечно находит левые оправдания.
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