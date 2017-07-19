Венгер: "Я затянул с продлением контракта, и это было ошибкой"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что совершил ошибку, затянув продление своего контракта с клубом.

Как известно, новое двухлетнее соглашение с "канонирами" Венгер подписал лишь после финала Кубка Англии против "Челси", заключительного матча сезона.



На протяжении недель и месяцев, предшествовавших новому контракту, не утихали слухи относительно возможного ухода Арсена из "Арсенала". В какой-то момент француз признал, что это стало источником давления на его игроков.



Подопечные Венгер завершили кампанию только на пятой позиции в Премьер-Лиге, и Арсен признает, что в этом виноват, возможно, он сам, затянув решение вопроса со своим будущим.



"Для меня следующий сезон будет другим, потому что в прошлом спекуляции насчет моего будущего стали бесконечными, это повторялась на каждой пресс-конференции".



"Возможно, я совершил ошибку и позволил этому случиться, потому что не решил вопрос со своим будущим достаточно рано".



"Думаю, на каком-то этапе я не подумал, что неопределенность с моим будущим может дать фору нашим соперникам. Они действительно получили фору, потому что у нас сложилась атмосфера неопределенности и неясности относительно моей персоны. Это нам не помогло", — сообщил Венгер Arsenal Player.