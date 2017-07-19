Алексис Санчес — цель номер один ПСЖ

Даже если "Арсенал" не решится отпустить своего нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити", у "канониров" остается вариант с продажей игрока в ПСЖ, для которого чилиец является целью номер один на это лето.

Согласно слухам, сам Санчес предпочитает продолжить карьеру в "Сити", однако "Арсенал" совершенно не желает укреплять конкурента по Премьер-Лиге и, скорее, предпочтет сохранить Алексиса на заключительный год по контракту.



Однако у "канониров" все еще остается вариант, чтобы избежать усиления кого-либо из прямых конкурентов и при этом выручить хорошие деньги за игрока, который через 12 месяцев может стать свободным агентом.



Это вариант состоит в том, чтобы отправить Санчеса к парижанам, которые находятся в поисках знакового приобретения и видят в Алексисе свою цель номер один, утверждает Sky Sports.



Сообщается, что у ПСЖ есть более 200 миллионов фунтов на летние трансферы. Парижане уже продемонстрировали свои амбиции, выразив намерение приобрести звезду "Барселоны" Неймара.



Выгодная продажа Санчеса позволила бы "Арсеналу" изыскать дополнительные средства, чтобы второй раз за лето обновить свой трансферный рекорд и приобрести Тома Лемара из "Монако".