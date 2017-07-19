"Арсенал" готов отпустить Уилшира

Арсен Венгер и Джек Уилшир Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил полузащитнику Джеку Уилширу, что тот не входит в его планы на новый сезон.

В преддверии нового сезона Венгер не испытывает какого-либо дефицита игроков центра поля, поэтому не может гарантировать игровое время Джеку, если тот решит провести заключительные 12 месяцев по своему контракту на "Эмирейтс".

Естественно, в данный момент не может быть и речи о новой сделке, поэтому воспитанник "канониров" всерьез задумался о смене клуба, пока открыто трансферное окно. Как сообщает Daily Mirror, вероятность ухода Уилшира очень высока.

Лишь на днях стало известно, что интерес к 25-летнему англичанину проявила "Сампдория", однако итальянский клуб готов заплатить лишь 6 миллионов фунтов в качестве компенсации. Ранее Джека также сватали в "Манчестер Сити" и "Вест Хэм", а вот "Борнмут", где Уилшир провел прошлый сезон на правах аренды, выкупать его трансфер не собирается.


Метки Арсенал, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1583

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Последние комментарии:




  1. t1mon1 19.07.2017 11:07 # t1mon1
    Уровень Хендерсона, два инвалида.

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  2. largo-winch 19.07.2017 11:07 # largo-winch
    слишком топ для Арсенала.

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  3. seva 19.07.2017 10:53 # seva
    ах ах ах

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  4. superglor 19.07.2017 10:37 # superglor
    15.07.2017

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что следующий сезон Джек Уилшир проведет на "Эмирейтс".

    Источник: http://fapl.ru/posts/56091/

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  5. andros13 19.07.2017 10:32 # andros13
    опустить

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  6. felixok 19.07.2017 10:30 # felixok
    Дохлебывай и уебывай! Хотя жаль, но больше нянчиться не вижу смысла

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  7. sausage 19.07.2017 10:24 # sausage
    В Ливерпуль его.

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  8. giggs13 19.07.2017 10:23 # giggs13
    venger otstoi, v novom sezone arcenal budit 5-6 i

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  9. speedwagon-ars 19.07.2017 10:15 # speedwagon-ars
    утка, венгер своих сынков не продает

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  10. thespur 19.07.2017 10:09 # thespur
    What does Arsene think of Wilshere? ....

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  11. fupler 19.07.2017 10:07 # fupler
    даже борнмут понял что легенда арсеанала не дотягивает до их уровня!

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  12. deathshot19 19.07.2017 10:04 # deathshot19
    Л - глегенда.
    Прощальный матч этому господину.

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