"Арсенал" готов отпустить Уилшира
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил полузащитнику Джеку Уилширу, что тот не входит в его планы на новый сезон.
В преддверии нового сезона Венгер не испытывает какого-либо дефицита игроков центра поля, поэтому не может гарантировать игровое время Джеку, если тот решит провести заключительные 12 месяцев по своему контракту на "Эмирейтс".
Естественно, в данный момент не может быть и речи о новой сделке, поэтому воспитанник "канониров" всерьез задумался о смене клуба, пока открыто трансферное окно. Как сообщает Daily Mirror, вероятность ухода Уилшира очень высока.
Лишь на днях стало известно, что интерес к 25-летнему англичанину проявила "Сампдория", однако итальянский клуб готов заплатить лишь 6 миллионов фунтов в качестве компенсации. Ранее Джека также сватали в "Манчестер Сити" и "Вест Хэм", а вот "Борнмут", где Уилшир провел прошлый сезон на правах аренды, выкупать его трансфер не собирается.
19.07.2017 10:00
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Уровень Хендерсона, два инвалида.
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слишком топ для Арсенала.
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ах ах ах
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15.07.2017
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что следующий сезон Джек Уилшир проведет на "Эмирейтс".
Источник: http://fapl.ru/posts/56091/
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опустить
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Дохлебывай и уебывай! Хотя жаль, но больше нянчиться не вижу смысла
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В Ливерпуль его.
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venger otstoi, v novom sezone arcenal budit 5-6 i
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утка, венгер своих сынков не продает
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What does Arsene think of Wilshere? ....
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даже борнмут понял что легенда арсеанала не дотягивает до их уровня!
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Л - глегенда.
Прощальный матч этому господину.
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