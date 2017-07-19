"Арсенал" готов отпустить Уилшира

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил полузащитнику Джеку Уилширу, что тот не входит в его планы на новый сезон.

В преддверии нового сезона Венгер не испытывает какого-либо дефицита игроков центра поля, поэтому не может гарантировать игровое время Джеку, если тот решит провести заключительные 12 месяцев по своему контракту на "Эмирейтс".



Естественно, в данный момент не может быть и речи о новой сделке, поэтому воспитанник "канониров" всерьез задумался о смене клуба, пока открыто трансферное окно. Как сообщает Daily Mirror, вероятность ухода Уилшира очень высока.



Лишь на днях стало известно, что интерес к 25-летнему англичанину проявила "Сампдория", однако итальянский клуб готов заплатить лишь 6 миллионов фунтов в качестве компенсации. Ранее Джека также сватали в "Манчестер Сити" и "Вест Хэм", а вот "Борнмут", где Уилшир провел прошлый сезон на правах аренды, выкупать его трансфер не собирается.