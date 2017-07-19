Моуриньо готов провести в "Юнайтед" еще 15 лет

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо заявил, что готов к тому, чтобы провести на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" следующие 15 лет.

В своих предыдущих клубах 54-летний португалец никогда не оставался дольше трех лет, однако Жозе великолепно себя чувствует на "Олд Траффорд" и готов покончить с эрой нестабильности, в которую вступил "Юнайтед" после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона.

"Я готов к этому. Я готов провести здесь следующие 15 лет. Да, почему нет? Должен признать, это очень сложно из-за того давления, с которым сопряжена наша работа. Каждый оказывает давление на тренеров. Люди говорят, что ты должен побеждать, но в реальности победить может только один, и с каждым годом это становится все сложнее".

"Но в этом клубе я стараюсь показывать, что моя работа простирается дальше, чем лишь на футбольные результаты. Они простирается на вещи, о которых люди не думают, что они касаются тренера. В моем видении гораздо больше вещей, чем то, что я делаю на поле, и чем результаты, которые моя команда демонстрирует по выходным".

"Этот клуб на протяжении многих лет определял сэр Алекс. Люди привыкли к этому. Люди осознают, какие замечательные последствия есть у такого рода стабильности. После Дэвида (Мойеса) и мистера Ван Галя я вступаю в свой второй сезон и надеюсь придать стабильность, которую этот клуб хочет. Я должен постараться заслужить это и тружусь над этим каждый день", — сообщил Моуриньо ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2349

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 19.07.2017 11:29 # mixmaster
    ЕЩЕ 15? это как бы он УЖЕ 15 провел?

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  2. fc-oil 19.07.2017 11:17 # fc-oil
    Чулси это типа трамплин в боле успешный клуб.

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  3. j-silver 19.07.2017 10:57 # j-silver
    собирается доить скум до талого. молодец

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  4. farot 19.07.2017 10:18 # farot
    не 15, а 1.5

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  5. genafan 19.07.2017 09:53 # genafan
    Еще 2 года минимум все это пустой слова

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  6. fupler 19.07.2017 09:44 # fupler
    после такой вью, я проведу следующие 10 лет в челси его и поперли ссаными тряпками.

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  7. speedwagon-ars 19.07.2017 09:43 # speedwagon-ars
    Перед вторым приходом в Челси обещал 20 лет голубых тренировать , занял 16 место и ушёл с позором )

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  8. blackdreamer 19.07.2017 09:41 # blackdreamer
    думаю не хватит что бы поднять скам с лиги 2 в апл даже 15 лет
    в это сезоне то все
    вылетают

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  9. ray-black 19.07.2017 09:39 # ray-black
    Полтора года. С чего бы менять традицию

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  10. sausage 19.07.2017 09:35 # sausage
    Ну прям как хотел САФ. Судьба.

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  11. sexan 19.07.2017 09:24 # sexan
    Готов или нет, в нынешнее время, зависит от владельцев. Мы же все знаем как модно сейчас менять тренеров. Ну если продержится 15 лет, то это конечно плюс. Удачи Жозе.

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  12. star69 19.07.2017 09:21 # star69
    дайте ему время

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  13. chelsealondon 19.07.2017 09:20 # chelsealondon
    За 15 лет до лиги один можно скатится...норм план...

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  14. bluebload 19.07.2017 09:07 # bluebload
    После Дэвида (Мойеса) и мистера Ван Галя я вступаю в свой второй сезон и надеюсь придать стабильность , защищая не на жизнь , а на смерть свое 6 место от посягательств на него всяких Эвертонов , Вест Хэмов и прочих полутопов . Я должен постараться заслужить это и тружусь над этим каждый день", — сообщил Моуриньо ESPN.

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  15. paul-shark 19.07.2017 09:06 # paul-shark
    Какой амибициозный цыган.

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  16. budun 19.07.2017 09:02 # budun
    Сочувствую.

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  17. bluebload 19.07.2017 09:02 # bluebload
    На 15 лет с тобой у МЮ денег не хватит , еще одно такое ТО и можно заполнять формы на банкротство

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