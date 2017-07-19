Моуриньо готов провести в "Юнайтед" еще 15 лет

Жозе Моуриньо заявил, что готов к тому, чтобы провести на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" следующие 15 лет.

В своих предыдущих клубах 54-летний португалец никогда не оставался дольше трех лет, однако Жозе великолепно себя чувствует на "Олд Траффорд" и готов покончить с эрой нестабильности, в которую вступил "Юнайтед" после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона.



"Я готов к этому. Я готов провести здесь следующие 15 лет. Да, почему нет? Должен признать, это очень сложно из-за того давления, с которым сопряжена наша работа. Каждый оказывает давление на тренеров. Люди говорят, что ты должен побеждать, но в реальности победить может только один, и с каждым годом это становится все сложнее".



"Но в этом клубе я стараюсь показывать, что моя работа простирается дальше, чем лишь на футбольные результаты. Они простирается на вещи, о которых люди не думают, что они касаются тренера. В моем видении гораздо больше вещей, чем то, что я делаю на поле, и чем результаты, которые моя команда демонстрирует по выходным".



"Этот клуб на протяжении многих лет определял сэр Алекс. Люди привыкли к этому. Люди осознают, какие замечательные последствия есть у такого рода стабильности. После Дэвида (Мойеса) и мистера Ван Галя я вступаю в свой второй сезон и надеюсь придать стабильность, которую этот клуб хочет. Я должен постараться заслужить это и тружусь над этим каждый день", — сообщил Моуриньо ESPN.