Моуриньо готов провести в "Юнайтед" еще 15 лет
Жозе Моуриньо заявил, что готов к тому, чтобы провести на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" следующие 15 лет.
В своих предыдущих клубах 54-летний португалец никогда не оставался дольше трех лет, однако Жозе великолепно себя чувствует на "Олд Траффорд" и готов покончить с эрой нестабильности, в которую вступил "Юнайтед" после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона.
"Я готов к этому. Я готов провести здесь следующие 15 лет. Да, почему нет? Должен признать, это очень сложно из-за того давления, с которым сопряжена наша работа. Каждый оказывает давление на тренеров. Люди говорят, что ты должен побеждать, но в реальности победить может только один, и с каждым годом это становится все сложнее".
"Но в этом клубе я стараюсь показывать, что моя работа простирается дальше, чем лишь на футбольные результаты. Они простирается на вещи, о которых люди не думают, что они касаются тренера. В моем видении гораздо больше вещей, чем то, что я делаю на поле, и чем результаты, которые моя команда демонстрирует по выходным".
"Этот клуб на протяжении многих лет определял сэр Алекс. Люди привыкли к этому. Люди осознают, какие замечательные последствия есть у такого рода стабильности. После Дэвида (Мойеса) и мистера Ван Галя я вступаю в свой второй сезон и надеюсь придать стабильность, которую этот клуб хочет. Я должен постараться заслужить это и тружусь над этим каждый день", — сообщил Моуриньо ESPN.
19.07.2017 09:00
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Последние комментарии:
ЕЩЕ 15? это как бы он УЖЕ 15 провел?
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Чулси это типа трамплин в боле успешный клуб.
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собирается доить скум до талого. молодец
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не 15, а 1.5
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Еще 2 года минимум все это пустой слова
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после такой вью, я проведу следующие 10 лет в челси его и поперли ссаными тряпками.
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Перед вторым приходом в Челси обещал 20 лет голубых тренировать , занял 16 место и ушёл с позором )
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думаю не хватит что бы поднять скам с лиги 2 в апл даже 15 лет
в это сезоне то все
вылетают
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Полтора года. С чего бы менять традицию
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Ну прям как хотел САФ. Судьба.
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Готов или нет, в нынешнее время, зависит от владельцев. Мы же все знаем как модно сейчас менять тренеров. Ну если продержится 15 лет, то это конечно плюс. Удачи Жозе.
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дайте ему время
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За 15 лет до лиги один можно скатится...норм план...
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После Дэвида (Мойеса) и мистера Ван Галя я вступаю в свой второй сезон и надеюсь придать стабильность , защищая не на жизнь , а на смерть свое 6 место от посягательств на него всяких Эвертонов , Вест Хэмов и прочих полутопов . Я должен постараться заслужить это и тружусь над этим каждый день", — сообщил Моуриньо ESPN.
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Какой амибициозный цыган.
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Сочувствую.
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На 15 лет с тобой у МЮ денег не хватит , еще одно такое ТО и можно заполнять формы на банкротство
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