Клопп: "Старридж в лучшем состоянии, что я видел"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Даниэль Старридж находится в лучшем состоянии за все время его работы в мерсисайдском клубе.
Следующие одна за другой проблемы со здоровьем позволили Старриджу сыграть только 46 матчей в рамках Премьер-Лиги за три последних сезона. На протяжении этого времени не утихали слухи, что "красные" могут попрощаться с Даниэлем.
Однако этом летом Клопп словно специально не ищет усиление на позиции нападающего, давая понять, что возлагает большие надежды на 27-летнего англичанина, который проходит предсезонную подготовку на равных с остальными игроками "Ливерпуля".
"С Даниэлем все хорошо, очень хорошо. Он проходит предсезонную подготовку с полной нагрузкой. Наши занятия весьма интенсивны, но он присутствует практически на каждом из них".
"Он находится в лучшем состоянии за все время, что я здесь. Я пришел в октябре 2015, и кажется, Даниэль был травмирован. Прошлый предсезонный период мы проводили после Евро и короткого перерыва. Но в этом году у него был полноценный перерыв, и он в хорошем физическом состоянии, абсолютно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Добавим, что Старридж принял участие в обоих предсезонных матчах "Ливерпуля" и, как ожидается, сыграет в среду против "Кристал Пэлас" в Гонконге.
19.07.2017 08:00
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Топовый нап, но из-за травм редко попадает в волну. При стабильной игре, легко бы адаптировался к Клопповской игре и клал бы банки всяким обоссанцам
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играл бы не хуже кейна если бы не травмы! здоровья половому гиганту!!!!
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рядом с новостью про СТарриджа должно стоять "18+"
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Это улыбка или гримаса боли?
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Нападающий очень талантливый.Если будет здоровым забет более 25 голов за сезон.
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я буду только рад, если проблемы со здоровьем останутся в прошлом. его талант нам пригодится в следующем сезоне. сезон длинный, и схема игры в следующем сезоне будет меняться в любом случае - или игровые моменты, когда надо подстроиться под противника, или травмы игроков, чего не хотелось бы, или физическое состояние команды, да и схемы меняются в результаты эволюции команды в целом.
надеюсь, Старр внесет вклад в успех в следующем сезоне. этот сезон будет определяющим для него. либо проявит себя либо уйдет в середняк АПЛ за 30ку.
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