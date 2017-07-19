Клопп: "Старридж в лучшем состоянии, что я видел"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Даниэль Старридж находится в лучшем состоянии за все время его работы в мерсисайдском клубе.

Следующие одна за другой проблемы со здоровьем позволили Старриджу сыграть только 46 матчей в рамках Премьер-Лиги за три последних сезона. На протяжении этого времени не утихали слухи, что "красные" могут попрощаться с Даниэлем.



Однако этом летом Клопп словно специально не ищет усиление на позиции нападающего, давая понять, что возлагает большие надежды на 27-летнего англичанина, который проходит предсезонную подготовку на равных с остальными игроками "Ливерпуля".



"С Даниэлем все хорошо, очень хорошо. Он проходит предсезонную подготовку с полной нагрузкой. Наши занятия весьма интенсивны, но он присутствует практически на каждом из них".



"Он находится в лучшем состоянии за все время, что я здесь. Я пришел в октябре 2015, и кажется, Даниэль был травмирован. Прошлый предсезонный период мы проводили после Евро и короткого перерыва. Но в этом году у него был полноценный перерыв, и он в хорошем физическом состоянии, абсолютно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Добавим, что Старридж принял участие в обоих предсезонных матчах "Ливерпуля" и, как ожидается, сыграет в среду против "Кристал Пэлас" в Гонконге.