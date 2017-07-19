Клопп: "Старридж в лучшем состоянии, что я видел"

Даниэль Старридж Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Даниэль Старридж находится в лучшем состоянии за все время его работы в мерсисайдском клубе.

Следующие одна за другой проблемы со здоровьем позволили Старриджу сыграть только 46 матчей в рамках Премьер-Лиги за три последних сезона. На протяжении этого времени не утихали слухи, что "красные" могут попрощаться с Даниэлем.

Однако этом летом Клопп словно специально не ищет усиление на позиции нападающего, давая понять, что возлагает большие надежды на 27-летнего англичанина, который проходит предсезонную подготовку на равных с остальными игроками "Ливерпуля".

"С Даниэлем все хорошо, очень хорошо. Он проходит предсезонную подготовку с полной нагрузкой. Наши занятия весьма интенсивны, но он присутствует практически на каждом из них".

"Он находится в лучшем состоянии за все время, что я здесь. Я пришел в октябре 2015, и кажется, Даниэль был травмирован. Прошлый предсезонный период мы проводили после Евро и короткого перерыва. Но в этом году у него был полноценный перерыв, и он в хорошем физическом состоянии, абсолютно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Добавим, что Старридж принял участие в обоих предсезонных матчах "Ливерпуля" и, как ожидается, сыграет в среду против "Кристал Пэлас" в Гонконге.


Метки Клопп, Ливерпуль, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2017 08:00

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  1. mrjingles 19.07.2017 10:35 # mrjingles
    Топовый нап, но из-за травм редко попадает в волну. При стабильной игре, легко бы адаптировался к Клопповской игре и клал бы банки всяким обоссанцам

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  2. fupler 19.07.2017 09:41 # fupler
    играл бы не хуже кейна если бы не травмы! здоровья половому гиганту!!!!

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  3. largo-winch 19.07.2017 09:36 # largo-winch
    рядом с новостью про СТарриджа должно стоять "18+"

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  4. dragonishka 19.07.2017 09:21 # dragonishka
    Это улыбка или гримаса боли?

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  5. emily-lfc-2005 19.07.2017 09:20 # emily-lfc-2005
    Нападающий очень талантливый.Если будет здоровым забет более 25 голов за сезон.

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  6. liverpool888 19.07.2017 08:13 # liverpool888
    я буду только рад, если проблемы со здоровьем останутся в прошлом. его талант нам пригодится в следующем сезоне. сезон длинный, и схема игры в следующем сезоне будет меняться в любом случае - или игровые моменты, когда надо подстроиться под противника, или травмы игроков, чего не хотелось бы, или физическое состояние команды, да и схемы меняются в результаты эволюции команды в целом.
    надеюсь, Старр внесет вклад в успех в следующем сезоне. этот сезон будет определяющим для него. либо проявит себя либо уйдет в середняк АПЛ за 30ку.

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