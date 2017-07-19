"Манчестер Сити" не продаст Агуэро

"Манчестер Сити" исключает продажу нападающего Серхио Агуэро в "Челси" или какой-либо другой клуб этим летом.

На текущей неделе в английской прессе появилась информация, что "Челси", продолжающий искать замену Диего Косте, готов попытаться переманить Агуэро.



Однако Manchester Evening News, ссылаясь на свои источники на "Этихад", спешит развеять надежды чемпионов Премьер-Лиги — никаких переговоров о продаже Серхио "горожане" вести не собираются.



В минувшем сезоне Габриэль Жезус сумел стать достойным конкурентом Агуэро, а сейчас "Сити" продолжает охотиться за Алексисом Санчесом из "Арсенала", но все эти факторы не способны повлиять на будущее Серхио.



"Горожане" даже не собираются устанавливать цену за 29-летнего аргентинца, сохранить которого для них — дело чести, ведь в конце мая президент клуба Халдун Аль Мубарак лично поручился, что Агуэро останется.