"Манчестер Сити" не продаст Агуэро

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" исключает продажу нападающего Серхио Агуэро в "Челси" или какой-либо другой клуб этим летом.

На текущей неделе в английской прессе появилась информация, что "Челси", продолжающий искать замену Диего Косте, готов попытаться переманить Агуэро.

Однако Manchester Evening News, ссылаясь на свои источники на "Этихад", спешит развеять надежды чемпионов Премьер-Лиги — никаких переговоров о продаже Серхио "горожане" вести не собираются.

В минувшем сезоне Габриэль Жезус сумел стать достойным конкурентом Агуэро, а сейчас "Сити" продолжает охотиться за Алексисом Санчесом из "Арсенала", но все эти факторы не способны повлиять на будущее Серхио.

"Горожане" даже не собираются устанавливать цену за 29-летнего аргентинца, сохранить которого для них — дело чести, ведь в конце мая президент клуба Халдун Аль Мубарак лично поручился, что Агуэро останется.


Метки Агуэро, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1483

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  1. paul-shark 19.07.2017 09:03 # paul-shark
    Вот это понимаю топ-клуб, не то что колбаса, chelsea, шконкониры.

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  2. alone-scouzer 19.07.2017 09:00 # alone-scouzer
    reeker вот тебе обещанная порция урины. Чо теперь прокукарекаешь?

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  3. pauk 19.07.2017 08:36 # pauk
    сами пустили слух - сами опровергли. чтоб после зашквара с уокером за 50кк отвлеклись все?

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  4. sexan 19.07.2017 08:24 # sexan
    Да сразу было понятно, что не перейдёт.

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  5. knvlay 19.07.2017 08:19 # knvlay
    Все, абсолютно все ссут на гпенсов.

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  6. hetfield 19.07.2017 08:08 # hetfield
    Лютый топарь. Единственный, кого из голубятни уважать можно...

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  7. halamadrid94 19.07.2017 07:36 # halamadrid94
    Да не уйдет он. Отработает , а может быть продлит еще раз свой контракт. Топ-форварда продавать конкуренту за смешную сумму - это не про горожан. Свои 20-25 голов за сезон в АПЛ класть Серхио пока что способен. А включая матчи во всех турнирах то вообще по 35-40 гарантировано. А Челси скорее купит нападающего за границей.

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  8. lahmatyj 19.07.2017 07:12 # lahmatyj
    Даже у сита есть свои легенды.

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