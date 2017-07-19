"Манчестер Сити" не продаст Агуэро
"Манчестер Сити" исключает продажу нападающего Серхио Агуэро в "Челси" или какой-либо другой клуб этим летом.
На текущей неделе в английской прессе появилась информация, что "Челси", продолжающий искать замену Диего Косте, готов попытаться переманить Агуэро.
Однако Manchester Evening News, ссылаясь на свои источники на "Этихад", спешит развеять надежды чемпионов Премьер-Лиги — никаких переговоров о продаже Серхио "горожане" вести не собираются.
В минувшем сезоне Габриэль Жезус сумел стать достойным конкурентом Агуэро, а сейчас "Сити" продолжает охотиться за Алексисом Санчесом из "Арсенала", но все эти факторы не способны повлиять на будущее Серхио.
"Горожане" даже не собираются устанавливать цену за 29-летнего аргентинца, сохранить которого для них — дело чести, ведь в конце мая президент клуба Халдун Аль Мубарак лично поручился, что Агуэро останется.
19.07.2017 07:00
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Последние комментарии:
Вот это понимаю топ-клуб, не то что колбаса, chelsea, шконкониры.
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reeker вот тебе обещанная порция урины. Чо теперь прокукарекаешь?
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сами пустили слух - сами опровергли. чтоб после зашквара с уокером за 50кк отвлеклись все?
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Да сразу было понятно, что не перейдёт.
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Все, абсолютно все ссут на гпенсов.
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Лютый топарь. Единственный, кого из голубятни уважать можно...
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Да не уйдет он. Отработает , а может быть продлит еще раз свой контракт. Топ-форварда продавать конкуренту за смешную сумму - это не про горожан. Свои 20-25 голов за сезон в АПЛ класть Серхио пока что способен. А включая матчи во всех турнирах то вообще по 35-40 гарантировано. А Челси скорее купит нападающего за границей.
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Даже у сита есть свои легенды.
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