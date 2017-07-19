Клопп уверен, что Салаху покорится Премьер-Лига
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сомневается, что со второй попытки вингеру Мохамеду Салаху покорится Премьер-Лига.
Провальный отрезок карьеры Салаха в "Челси" немец списывает на возраст египтянина и высочайшую конкуренцию на "Стэмфорд Бридж". Клопп уверен, что это не станет преградой для Мохамеда, и новичок "Ливерпуля" добьется успеха в Англии.
"Многие игроки испытывали проблемы в "Челси". Одним из них, например, был Кевин Де Брюйне".
"Мы не должны обращать внимания на то, что произошло с Мохамедом в "Челси". Когда он выступал за "Базель", мы в Дортмунде понятия не имели, что это за игрок. Но после его отличного выступления в еврокубках, мы подумали: "Черт, возьми, он просто прекрасен!" В тот момент, когда мы решили его подписать, он уже был в "Челси".
"На мой взгляд, он ушел туда слишком рано. Затем в его карьере были "Фиорентина" и "Рома". Теперь вопрос, что ты такого в нем увидел, даже не стоит. Мохамед обладает высокой скоростью, создает моменты и сам завершает атаки. Он играет в режиме "Все включено", - цитирует Клоппа The Telegraph.
19.07.2017 06:00
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Последние комментарии:
ну разве что он в поясе смертника по полю бегать будет. Тогда да
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в связке Мане - Фирмино- Салах требуется замена Фирмино на Абумеянга и будет огонь
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клован в защите уже был, теперь и клована в атаку купили. малацы.
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К концу октября - началу ноября должен разыграться. Убийственная связка в лице Мане - Фирмино - Салах будет отжигать. Один добротный форвард все же нужен.
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Конечно. Главное не волноваться
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