Клопп уверен, что Салаху покорится Премьер-Лига

Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сомневается, что со второй попытки вингеру Мохамеду Салаху покорится Премьер-Лига.

Провальный отрезок карьеры Салаха в "Челси" немец списывает на возраст египтянина и высочайшую конкуренцию на "Стэмфорд Бридж". Клопп уверен, что это не станет преградой для Мохамеда, и новичок "Ливерпуля" добьется успеха в Англии.

"Многие игроки испытывали проблемы в "Челси". Одним из них, например, был Кевин Де Брюйне".

"Мы не должны обращать внимания на то, что произошло с Мохамедом в "Челси". Когда он выступал за "Базель", мы в Дортмунде понятия не имели, что это за игрок. Но после его отличного выступления в еврокубках, мы подумали: "Черт, возьми, он просто прекрасен!" В тот момент, когда мы решили его подписать, он уже был в "Челси".

"На мой взгляд, он ушел туда слишком рано. Затем в его карьере были "Фиорентина" и "Рома". Теперь вопрос, что ты такого в нем увидел, даже не стоит. Мохамед обладает высокой скоростью, создает моменты и сам завершает атаки. Он играет в режиме "Все включено", - цитирует Клоппа The Telegraph.



Метки Клопп, Ливерпуль, Салах

Автор foxmcfc   

Дата 19.07.2017 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1360

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  1. farot 19.07.2017 10:02 # farot
    ну разве что он в поясе смертника по полю бегать будет. Тогда да

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  2. purman30 19.07.2017 07:30 # purman30
    в связке Мане - Фирмино- Салах требуется замена Фирмино на Абумеянга и будет огонь

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  3. lahmatyj 19.07.2017 07:10 # lahmatyj
    клован в защите уже был, теперь и клована в атаку купили. малацы.

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  4. halamadrid94 19.07.2017 07:01 # halamadrid94
    К концу октября - началу ноября должен разыграться. Убийственная связка в лице Мане - Фирмино - Салах будет отжигать. Один добротный форвард все же нужен.

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  5. chebrec 19.07.2017 06:18 # chebrec
    Конечно. Главное не волноваться

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