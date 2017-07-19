Клопп уверен, что Салаху покорится Премьер-Лига

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сомневается, что со второй попытки вингеру Мохамеду Салаху покорится Премьер-Лига.

Провальный отрезок карьеры Салаха в "Челси" немец списывает на возраст египтянина и высочайшую конкуренцию на "Стэмфорд Бридж". Клопп уверен, что это не станет преградой для Мохамеда, и новичок "Ливерпуля" добьется успеха в Англии.



"Многие игроки испытывали проблемы в "Челси". Одним из них, например, был Кевин Де Брюйне".



"Мы не должны обращать внимания на то, что произошло с Мохамедом в "Челси". Когда он выступал за "Базель", мы в Дортмунде понятия не имели, что это за игрок. Но после его отличного выступления в еврокубках, мы подумали: "Черт, возьми, он просто прекрасен!" В тот момент, когда мы решили его подписать, он уже был в "Челси".



"На мой взгляд, он ушел туда слишком рано. Затем в его карьере были "Фиорентина" и "Рома". Теперь вопрос, что ты такого в нем увидел, даже не стоит. Мохамед обладает высокой скоростью, создает моменты и сам завершает атаки. Он играет в режиме "Все включено", - цитирует Клоппа The Telegraph.