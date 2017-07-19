Фрэйзер Кэмпбелл перешел в "Халл"

Бывший нападающий "Кристал Пэлас" Фрэйзер Кэмпбелл на правах свободного агента перебрался в "Халл".

Как известно, Кэмпбелл является воспитанником "Манчестер Юнайтед", где полноценного шанса проявить себя, правда, так и не получил.



Ранее в своей карьере Фрэйзер также поиграл за "Тоттенхэм", "Сандерленда" и "Кардифф," а сезон 2007/08 как раз провел у "тигров" на правах аренды из "Юнайтед".



В минувшем сезоне Премьер-Лиги 29-летний англичанин забил только один гол, поэтому вполне логично, что "Пэлас" не стал продлевать с ним контракт.



И вот сейчас стало известно, что Кэмпбелл заключил контракт на два года с "Халлом". Соглашение также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



"Я рад снова стать "тигром" и надеюсь выступить так же, как и в прошлый раз, когда мы завоевали путевку в Премьер-Лигу", — сообщил Кэмпбелл.