Фрэйзер Кэмпбелл перешел в "Халл"
Бывший нападающий "Кристал Пэлас" Фрэйзер Кэмпбелл на правах свободного агента перебрался в "Халл".
Как известно, Кэмпбелл является воспитанником "Манчестер Юнайтед", где полноценного шанса проявить себя, правда, так и не получил.
Ранее в своей карьере Фрэйзер также поиграл за "Тоттенхэм", "Сандерленда" и "Кардифф," а сезон 2007/08 как раз провел у "тигров" на правах аренды из "Юнайтед".
В минувшем сезоне Премьер-Лиги 29-летний англичанин забил только один гол, поэтому вполне логично, что "Пэлас" не стал продлевать с ним контракт.
И вот сейчас стало известно, что Кэмпбелл заключил контракт на два года с "Халлом". Соглашение также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
"Я рад снова стать "тигром" и надеюсь выступить так же, как и в прошлый раз, когда мы завоевали путевку в Премьер-Лигу", — сообщил Кэмпбелл.
19.07.2017 01:25
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Перешёл в "Калл". Ну оно и понятно, если на фото большая тигровая какаха.
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Ленька тащи
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