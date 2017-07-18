Конте заключил новый контракт с "Челси", но только на два года

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заключил со своим клубом новый контракт на два года.

В своем дебютном английском сезоне Конте превзошел все ожидания. Приняв команду, финишировавшую только на 10-й позиции в Премьер-Лиге, итальянский специалист привел ее к чемпионскому титулу.

Этот титул стал для Конте четвертым в четырех последних сезонах в качестве клубного тренера. Естественно, что после такого успеха у руководства "синих" появилось желание наградить своего тренера.

Однако долгое время после окончания сезона будущее Антонио оставалось предметом спекуляций, ведь "Челси" довольно неудачно проводит эту трансферную кампанию, упустив уже не одну цель, что поставил перед клубом Антонио.

Тем не менее, если какие-либо разногласия и имели место, Конте все равно согласился на новый контракт. Стоит отметить, что новый трудовой договор рассчитан лишь до июня 2019 — как и предыдущий, что заключил Антонио прошлым летом.

Фактически 47-летний Конте даже не продлил сотрудничество с "Челси", а просто согласился на повышение зарплаты.

"Я очень рад, что подписал новый контракт с "Челси". Мы трудились невероятно упорно в своем первом сезоне, чтобы добиться удивительных вещей, которыми я очень горжусь. Теперь нам нужно трудиться еще упорнее, чтобы остаться на вершине".

"Болельщики "Челси" так сильно меня поддерживают с момента моего прихода один год назад, и для меня важно, чтобы мы продолжали добиваться успеха вместе", — сообщил Конте.


Метки Конте, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2017 23:50

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 19.07.2017 03:02 # imf-tau
    Конте готовит соломку на случай неудачи и собирает гешефт. Красава, мужик. Йэх, уволят его по ходу, черный топарь Эменало уже почти все устроил.

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  2. anti-skvozer 19.07.2017 02:45 # anti-skvozer
    Будет дальше ставить пинсам свой экскрементный футбол. Аве, контекс, аве парик!

    (ответить)

  3. billy-talent 19.07.2017 02:43 # billy-talent
    https://www.youtube.com/watch?v=n5rS9vNbCDg

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  4. knvlay 19.07.2017 01:53 # knvlay
    макаронина разводит мешок на бабки
    есть глоры щелсей не обоссанные?
    хочу на вас мочу спустить (blackdreamer)

    Все, абсолютно все ссут на гпенсов)) (gunars)

    Синяя помойка chelsea уже предлагает космические для своего уровня деньги, лишь бы контекс не ушел с синей лондонской помойки chelsea (jesus33)

    ЩЛЕНЧЕЕЕЕ (paul-shark)

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  5. wengerrrro 19.07.2017 01:37 # wengerrrro
    все происходит так, как я и предсказывал, в ноябре-декабре уволят

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  6. mr-s1n1st3r 19.07.2017 01:33 # mr-s1n1st3r
    И так получал неплохо, норм он их доит.

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  7. wymkentski 19.07.2017 01:28 # wymkentski
    величайший тренер, лучший во всем мире, Браво Антонио, Форцаа Конте !

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  8. gunars 19.07.2017 01:11 # gunars
    "а просто согласился на повышение зарплаты."

    ахахах)) все ссут на гпенсов, даже контекс)

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  9. mkhitaryan 19.07.2017 01:07 # mkhitaryan
    Фактически 47-летний Конте даже не продлил сотрудничество с "Челси", а просто согласился на повышение зарплаты.

    Действительно гений. Доит и обсыкает грамотно этот позорный челси.

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  10. compton 19.07.2017 01:02 # compton
    Просто хочет поиметь в клуба больше денег, что говорит, что он к Челси посредственно относится, тупо наемник.
    F*ck off FC chelsea! You aint got no history! 3 european cups, 18 leagues, Thats what&#65279; we call history!

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  11. chelseafanmd 19.07.2017 00:48 # chelseafanmd
    Ща Неймар перейдет в ПСЖ и Барсе вернет Санчеса было бы трэш

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  12. midland-mu 19.07.2017 00:34 # midland-mu
    Почему Неймар еще не в Мю?

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  13. yamateh 19.07.2017 00:32 # yamateh
    Скромно ведет себя, молодец.

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  14. jesus33 19.07.2017 00:20 # jesus33
    Я всегда говорил, что упорство и труд - всё перетрут.
    Год упорно ртом своим поработал контекс и заработал новый контракт с синей помойкой chelsea.
    Молодец.

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  15. chelseafanmd 19.07.2017 00:20 # chelseafanmd
    Мутный он что то

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  16. scouser2005 19.07.2017 00:10 # scouser2005
    Он не доработает этот срок до конца. Скриньте.
    Может вообще вылететь к ближайшему рождеству...

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  17. farot 19.07.2017 00:09 # farot
    предыдущий контракт был до 2018

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  18. shirokov15 19.07.2017 00:02 # shirokov15
    - Фактически 47-летний Конте даже не продлил сотрудничество с "Челси", а просто согласился на повышение зарплаты.

    Сошёл с небес на землю и согласился на жалкое повышение зарплаты.

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  19. shmit 18.07.2017 23:51 # shmit
    Бацка

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  20. budun 18.07.2017 23:51 # budun
    Гений.

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