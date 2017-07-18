Конте заключил новый контракт с "Челси", но только на два года

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заключил со своим клубом новый контракт на два года.

В своем дебютном английском сезоне Конте превзошел все ожидания. Приняв команду, финишировавшую только на 10-й позиции в Премьер-Лиге, итальянский специалист привел ее к чемпионскому титулу.



Этот титул стал для Конте четвертым в четырех последних сезонах в качестве клубного тренера. Естественно, что после такого успеха у руководства "синих" появилось желание наградить своего тренера.



Однако долгое время после окончания сезона будущее Антонио оставалось предметом спекуляций, ведь "Челси" довольно неудачно проводит эту трансферную кампанию, упустив уже не одну цель, что поставил перед клубом Антонио.



Тем не менее, если какие-либо разногласия и имели место, Конте все равно согласился на новый контракт. Стоит отметить, что новый трудовой договор рассчитан лишь до июня 2019 — как и предыдущий, что заключил Антонио прошлым летом.



Фактически 47-летний Конте даже не продлил сотрудничество с "Челси", а просто согласился на повышение зарплаты.



"Я очень рад, что подписал новый контракт с "Челси". Мы трудились невероятно упорно в своем первом сезоне, чтобы добиться удивительных вещей, которыми я очень горжусь. Теперь нам нужно трудиться еще упорнее, чтобы остаться на вершине".



"Болельщики "Челси" так сильно меня поддерживают с момента моего прихода один год назад, и для меня важно, чтобы мы продолжали добиваться успеха вместе", — сообщил Конте.