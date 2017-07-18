Конте заключил новый контракт с "Челси", но только на два года
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заключил со своим клубом новый контракт на два года.
В своем дебютном английском сезоне Конте превзошел все ожидания. Приняв команду, финишировавшую только на 10-й позиции в Премьер-Лиге, итальянский специалист привел ее к чемпионскому титулу.
Этот титул стал для Конте четвертым в четырех последних сезонах в качестве клубного тренера. Естественно, что после такого успеха у руководства "синих" появилось желание наградить своего тренера.
Однако долгое время после окончания сезона будущее Антонио оставалось предметом спекуляций, ведь "Челси" довольно неудачно проводит эту трансферную кампанию, упустив уже не одну цель, что поставил перед клубом Антонио.
Тем не менее, если какие-либо разногласия и имели место, Конте все равно согласился на новый контракт. Стоит отметить, что новый трудовой договор рассчитан лишь до июня 2019 — как и предыдущий, что заключил Антонио прошлым летом.
Фактически 47-летний Конте даже не продлил сотрудничество с "Челси", а просто согласился на повышение зарплаты.
"Я очень рад, что подписал новый контракт с "Челси". Мы трудились невероятно упорно в своем первом сезоне, чтобы добиться удивительных вещей, которыми я очень горжусь. Теперь нам нужно трудиться еще упорнее, чтобы остаться на вершине".
"Болельщики "Челси" так сильно меня поддерживают с момента моего прихода один год назад, и для меня важно, чтобы мы продолжали добиваться успеха вместе", — сообщил Конте.
18.07.2017 23:50
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Последние комментарии:
Конте готовит соломку на случай неудачи и собирает гешефт. Красава, мужик. Йэх, уволят его по ходу, черный топарь Эменало уже почти все устроил.
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Будет дальше ставить пинсам свой экскрементный футбол. Аве, контекс, аве парик!
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https://www.youtube.com/watch?v=n5rS9vNbCDg
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макаронина разводит мешок на бабки
есть глоры щелсей не обоссанные?
хочу на вас мочу спустить (blackdreamer)
Все, абсолютно все ссут на гпенсов)) (gunars)
Синяя помойка chelsea уже предлагает космические для своего уровня деньги, лишь бы контекс не ушел с синей лондонской помойки chelsea (jesus33)
ЩЛЕНЧЕЕЕЕ (paul-shark)
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все происходит так, как я и предсказывал, в ноябре-декабре уволят
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И так получал неплохо, норм он их доит.
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величайший тренер, лучший во всем мире, Браво Антонио, Форцаа Конте !
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"а просто согласился на повышение зарплаты."
ахахах)) все ссут на гпенсов, даже контекс)
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Фактически 47-летний Конте даже не продлил сотрудничество с "Челси", а просто согласился на повышение зарплаты.
Действительно гений. Доит и обсыкает грамотно этот позорный челси.
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Просто хочет поиметь в клуба больше денег, что говорит, что он к Челси посредственно относится, тупо наемник.
F*ck off FC chelsea! You aint got no history! 3 european cups, 18 leagues, Thats what﻿ we call history!
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Ща Неймар перейдет в ПСЖ и Барсе вернет Санчеса было бы трэш
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Почему Неймар еще не в Мю?
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Скромно ведет себя, молодец.
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Я всегда говорил, что упорство и труд - всё перетрут.
Год упорно ртом своим поработал контекс и заработал новый контракт с синей помойкой chelsea.
Молодец.
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Мутный он что то
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Он не доработает этот срок до конца. Скриньте.
Может вообще вылететь к ближайшему рождеству...
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предыдущий контракт был до 2018
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- Фактически 47-летний Конте даже не продлил сотрудничество с "Челси", а просто согласился на повышение зарплаты.
Сошёл с небес на землю и согласился на жалкое повышение зарплаты.
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Бацка
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Гений.
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