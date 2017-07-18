"Вест Хэм" согласовал компенсацию за Арнаутовича
"Вест Хэм" согласовал компенсацию за вингера "Стоука" Марко Арнаутовича в размере 24 миллионов фунтов.
Ранее во вторник "молотобойцы" объявили об аренде голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта. Продолжая столь плодотворный для себя день, лондонский клуб совершил прорыв в переговорах по Арнаутовичу.
Напомним, в этом месяце "гончары" отклонили два предложения "Вест Хэма" о покупке Марко — размером в 15 и 20 млн. фунтов. Однако "молотобойцы" не поскупились и вернулись с рекордной для своего клуба суммой в 24 млн.
На сей раз "гончары" уже не стали стоять на пути у игрока, которого они приобрели четыре года назад у "Вердера" за 2 млн. фунтов. Теперь Арнаутович направляется в Лондон для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "Вест Хэмом".
18.07.2017 22:00
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Последние комментарии:
В следующем сезоне ВХ точно финиширует выше МЮ.
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лютый середняк, который может просрать в пустую две трети сезона. 24 миллиона просто топ цена
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Арнаутович - Кэролл - Айю.
неплохой трезубец для середняка.
осталось поработать над балансом в линиях обороны и полузащиты.
есть Харт, Фонте, Огбонна и Кросвелл, Нобл, Куяте и Лансини.
еще ВХ в поиске форварда. приличная такая банда.
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jesus33 мамбетик)
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