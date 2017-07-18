"Вест Хэм" согласовал компенсацию за Арнаутовича

"Вест Хэм" согласовал компенсацию за вингера "Стоука" Марко Арнаутовича в размере 24 миллионов фунтов.

Ранее во вторник "молотобойцы" объявили об аренде голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта. Продолжая столь плодотворный для себя день, лондонский клуб совершил прорыв в переговорах по Арнаутовичу.



Напомним, в этом месяце "гончары" отклонили два предложения "Вест Хэма" о покупке Марко — размером в 15 и 20 млн. фунтов. Однако "молотобойцы" не поскупились и вернулись с рекордной для своего клуба суммой в 24 млн.



На сей раз "гончары" уже не стали стоять на пути у игрока, которого они приобрели четыре года назад у "Вердера" за 2 млн. фунтов. Теперь Арнаутович направляется в Лондон для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "Вест Хэмом".