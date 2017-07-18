"Вест Хэм" согласовал компенсацию за Арнаутовича

Марко Арнаутович "Вест Хэм" согласовал компенсацию за вингера "Стоука" Марко Арнаутовича в размере 24 миллионов фунтов.

Ранее во вторник "молотобойцы" объявили об аренде голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта. Продолжая столь плодотворный для себя день, лондонский клуб совершил прорыв в переговорах по Арнаутовичу.

Напомним, в этом месяце "гончары" отклонили два предложения "Вест Хэма" о покупке Марко — размером в 15 и 20 млн. фунтов. Однако "молотобойцы" не поскупились и вернулись с рекордной для своего клуба суммой в 24 млн.

На сей раз "гончары" уже не стали стоять на пути у игрока, которого они приобрели четыре года назад у "Вердера" за 2 млн. фунтов. Теперь Арнаутович направляется в Лондон для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "Вест Хэмом".


Метки Арнаутович, Вест Хэм, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2017 22:00

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  1. mata-hazard 18.07.2017 22:53 # mata-hazard
    В следующем сезоне ВХ точно финиширует выше МЮ.

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  2. raka-eve 18.07.2017 22:42 # raka-eve
    лютый середняк, который может просрать в пустую две трети сезона. 24 миллиона просто топ цена

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  3. liverpool888 18.07.2017 22:22 # liverpool888
    Арнаутович - Кэролл - Айю.
    неплохой трезубец для середняка.
    осталось поработать над балансом в линиях обороны и полузащиты.
    есть Харт, Фонте, Огбонна и Кросвелл, Нобл, Куяте и Лансини.
    еще ВХ в поиске форварда. приличная такая банда.

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  4. kashalot 18.07.2017 22:11 # kashalot
    jesus33 мамбетик)Пользователь получил предупреждение

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