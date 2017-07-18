"Ливерпуль" продал Лукаса Лейву в "Лацио"
После 10 лет выступлений за "Ливерпуль" полузащитник Лукас Лейва перешел в "Лацио". Сумма трансфера составила 5 миллионов фунтов.
В 2007 году Рафаэль Бенитес, тогда тренировавший "красных", заплатил те же самые 5 млн. фунтов "Гремио" за Лукаса. За это время бразилец провел 346 матчей за мерсисайдский клуб, выиграв лишь Кубок Лиги в сезоне 2011/12.
Несмотря на то, что на протяжении этих 10 лет Лейва никогда не был основным игроком, постепенно ему удалось преодолеть критику и завоевать любовь болельщиков "Ливерпуля". Все тренеры "красных", включая нынешнего Юргена Клоппа, использовали Лукаса для ротации, и до поры до времени бразилец мирился с этой ролью.
Однако еще в прошлом сезоне Лукас стал высказывать сомнения относительно своего будущего на "Энфилде". И вот сейчас, в возрасте 30 лет, Лейва решился на смену клуба и отправился в "Лацио", где заменит ушедшего в "Милан" Лукаса Биглию.
"Ливерпуль" как клуб и Ливерпуль как город — уникальное место. Думаю, оно отличается ото всех остальных. Болельщики здесь являются важной частью клуба. Возможно, самой ее важной, и без них "Ливерпуль" не был бы собой".
"Спасибо вам за всю вашу поддержку, особенно в трудные времена, это многое для меня значило. Все мы знаем, что болельщики "Ливерпуля" особенные, и они всегда были готовы меня поддержать".
"Я всегда буду смотреть и поддерживать "Ливерпуль", и я уверен, что в будущем еще вернусь в город, чтобы навестить друзей и посетить матчи", — сообщил Лейва официальному веб-сайту своего бывшего клуба.
18.07.2017 21:00
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Последние комментарии:
Это же какими долбо**ами надо быть ,чтобы засерать Лейву, но хорошо цементил центр поля, типичный разрушитель и делал он это почти всегда хорошо, да, были ошибки, но они у всех бывают. Тем более его перевели в центр защиты, где он никогда не играл да еще и в 29 лет, люди вы долб**бы, если псите на Лейву за его ошибки. Странно такое от болел ЛФК читать.
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Наконец-то ушел.. Спасибо Лукас.
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мда, теперь лфк даже нагретое ими 8 место не светит
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Даааа, столько хейта в адрес почти легенды... Всё правильно, не Клавана же хейтить, его же сам Клопп подписал, он ещё раскроется!
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Удачи в Лацио,arrivederci
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Блеа, по коментам я подумал ЛФК топ игрока подписали))
Прощай Лукас
Ворота Энфилда всегда открыты для тебя
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бля, ну наконец-то
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Последний футболист из парней Бенитеса, дождались)
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У Клоппа в ливере все лукасы по 5 млн. за штуку, но с разными фамилиями
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Да эта новость на главной висеть должна неделю!
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Не верю своим глазам!
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выпил залпом 250грм. спасибо Люкас и идинаxуй
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спасибо за отданные годы.
были как и взлеты, когда его признавали лучшим игроком сезона, так и падения, когда его одного винили чуть ли не во всех грехах клуба. его травма колена или крестообразных связок, точно не помню, не дала ему вернуться на прежний уровень. а ведь после ухода Алонсо и после Маскерано он был основным игроком.
респект от болельщиков Ливерпуля и успехов в Италии.
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Пзда лациале
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Проклятие снято
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Maestro. Lider. Legenda.
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Вангую кучу комментов от мокрых бестолковок типа безвиза
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лучший трансфер лфк последних 10 лет
это дно 10 лет разваливало команду
ебаное уебище
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миха, го на главную легенду
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Ураааааааааа
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