"Ливерпуль" продал Лукаса Лейву в "Лацио"

Лукас Лейва После 10 лет выступлений за "Ливерпуль" полузащитник Лукас Лейва перешел в "Лацио". Сумма трансфера составила 5 миллионов фунтов.

В 2007 году Рафаэль Бенитес, тогда тренировавший "красных", заплатил те же самые 5 млн. фунтов "Гремио" за Лукаса. За это время бразилец провел 346 матчей за мерсисайдский клуб, выиграв лишь Кубок Лиги в сезоне 2011/12.

Несмотря на то, что на протяжении этих 10 лет Лейва никогда не был основным игроком, постепенно ему удалось преодолеть критику и завоевать любовь болельщиков "Ливерпуля". Все тренеры "красных", включая нынешнего Юргена Клоппа, использовали Лукаса для ротации, и до поры до времени бразилец мирился с этой ролью.

Однако еще в прошлом сезоне Лукас стал высказывать сомнения относительно своего будущего на "Энфилде". И вот сейчас, в возрасте 30 лет, Лейва решился на смену клуба и отправился в "Лацио", где заменит ушедшего в "Милан" Лукаса Биглию.

"Ливерпуль" как клуб и Ливерпуль как город — уникальное место. Думаю, оно отличается ото всех остальных. Болельщики здесь являются важной частью клуба. Возможно, самой ее важной, и без них "Ливерпуль" не был бы собой".

"Спасибо вам за всю вашу поддержку, особенно в трудные времена, это многое для меня значило. Все мы знаем, что болельщики "Ливерпуля" особенные, и они всегда были готовы меня поддержать".

"Я всегда буду смотреть и поддерживать "Ливерпуль", и я уверен, что в будущем еще вернусь в город, чтобы навестить друзей и посетить матчи", — сообщил Лейва официальному веб-сайту своего бывшего клуба.


Метки контракты, Лацио, Лейва, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1844

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. compton 19.07.2017 00:56 # compton
    Это же какими долбо**ами надо быть ,чтобы засерать Лейву, но хорошо цементил центр поля, типичный разрушитель и делал он это почти всегда хорошо, да, были ошибки, но они у всех бывают. Тем более его перевели в центр защиты, где он никогда не играл да еще и в 29 лет, люди вы долб**бы, если псите на Лейву за его ошибки. Странно такое от болел ЛФК читать.

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  2. scouser2005 19.07.2017 00:15 # scouser2005
    Наконец-то ушел.. Спасибо Лукас.

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  3. farot 19.07.2017 00:06 # farot
    мда, теперь лфк даже нагретое ими 8 место не светит

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  4. sausage 18.07.2017 23:09 # sausage
    Даааа, столько хейта в адрес почти легенды... Всё правильно, не Клавана же хейтить, его же сам Клопп подписал, он ещё раскроется!

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  5. ytascause 18.07.2017 23:02 # ytascause
    Удачи в Лацио,arrivederci

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  6. largo-winch 18.07.2017 22:21 # largo-winch
    Блеа, по коментам я подумал ЛФК топ игрока подписали))
    Прощай Лукас
    Ворота Энфилда всегда открыты для тебя

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  7. mr-s1n1st3r 18.07.2017 22:11 # mr-s1n1st3r
    бля, ну наконец-то

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  8. kos9k 18.07.2017 22:04 # kos9k
    Последний футболист из парней Бенитеса, дождались)

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  9. kojan 18.07.2017 21:59 # kojan
    У Клоппа в ливере все лукасы по 5 млн. за штуку, но с разными фамилиями

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  10. jbannon 18.07.2017 21:55 # jbannon
    Да эта новость на главной висеть должна неделю!

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  11. electric 18.07.2017 21:53 # electric
    Не верю своим глазам!

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  12. seva 18.07.2017 21:44 # seva
    выпил залпом 250грм. спасибо Люкас и идинаxуй

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  13. liverpool888 18.07.2017 21:39 # liverpool888
    спасибо за отданные годы.
    были как и взлеты, когда его признавали лучшим игроком сезона, так и падения, когда его одного винили чуть ли не во всех грехах клуба. его травма колена или крестообразных связок, точно не помню, не дала ему вернуться на прежний уровень. а ведь после ухода Алонсо и после Маскерано он был основным игроком.
    респект от болельщиков Ливерпуля и успехов в Италии.

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  14. mancunia-planet 18.07.2017 21:33 # mancunia-planet
    Пзда лациале

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  15. mancunia-planet 18.07.2017 21:33 # mancunia-planet
    Проклятие снято

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  16. osprey 18.07.2017 21:11 # osprey
    Maestro. Lider. Legenda.

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  17. alone-scouzer 18.07.2017 21:08 # alone-scouzer
    Вангую кучу комментов от мокрых бестолковок типа безвиза

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  18. blackdreamer 18.07.2017 21:04 # blackdreamer
    лучший трансфер лфк последних 10 лет
    это дно 10 лет разваливало команду
    ебаное уебище

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  19. hamann20 18.07.2017 21:03 # hamann20
    миха, го на главную легенду

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  20. skychnie-oboi 18.07.2017 21:01 # skychnie-oboi
    Ураааааааааа

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