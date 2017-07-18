"Ливерпуль" продал Лукаса Лейву в "Лацио"

После 10 лет выступлений за "Ливерпуль" полузащитник Лукас Лейва перешел в "Лацио". Сумма трансфера составила 5 миллионов фунтов.

В 2007 году Рафаэль Бенитес, тогда тренировавший "красных", заплатил те же самые 5 млн. фунтов "Гремио" за Лукаса. За это время бразилец провел 346 матчей за мерсисайдский клуб, выиграв лишь Кубок Лиги в сезоне 2011/12.



Несмотря на то, что на протяжении этих 10 лет Лейва никогда не был основным игроком, постепенно ему удалось преодолеть критику и завоевать любовь болельщиков "Ливерпуля". Все тренеры "красных", включая нынешнего Юргена Клоппа, использовали Лукаса для ротации, и до поры до времени бразилец мирился с этой ролью.



Однако еще в прошлом сезоне Лукас стал высказывать сомнения относительно своего будущего на "Энфилде". И вот сейчас, в возрасте 30 лет, Лейва решился на смену клуба и отправился в "Лацио", где заменит ушедшего в "Милан" Лукаса Биглию.



"Ливерпуль" как клуб и Ливерпуль как город — уникальное место. Думаю, оно отличается ото всех остальных. Болельщики здесь являются важной частью клуба. Возможно, самой ее важной, и без них "Ливерпуль" не был бы собой".



"Спасибо вам за всю вашу поддержку, особенно в трудные времена, это многое для меня значило. Все мы знаем, что болельщики "Ливерпуля" особенные, и они всегда были готовы меня поддержать".



"Я всегда буду смотреть и поддерживать "Ливерпуль", и я уверен, что в будущем еще вернусь в город, чтобы навестить друзей и посетить матчи", — сообщил Лейва официальному веб-сайту своего бывшего клуба.