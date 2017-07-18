"Кристал Пэлас" не продаст Бентеке

Главный тренер "Кристал Пэлас" Франк Де Бур заявил, что не продаст нападающего Кристиана Бентеке.

После окончания прошлого сезона пресса вовсю начала сватать 25-летнего бельгийца в "Эвертон" и "Челси". Определившись с фигурой нового тренера, "Пэлас" прояснил ситуацию: Бентеке не продается.



"Единственное, что я знаю, это то, что Бентеке счастлив в "Кристал Пэлас". Я на самом деле хочу, чтобы он остался здесь и продолжил приносить пользу клубу".



"Он внес большой вклад в прошлом сезоне, особенно в успехи во второй части кампании. Кристиан очень важен для нас, и мы определенно хотим видеть его у себя", - сообщил Де Бур Sky Sports.