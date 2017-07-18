"Кристал Пэлас" не продаст Бентеке
Главный тренер "Кристал Пэлас" Франк Де Бур заявил, что не продаст нападающего Кристиана Бентеке.
После окончания прошлого сезона пресса вовсю начала сватать 25-летнего бельгийца в "Эвертон" и "Челси". Определившись с фигурой нового тренера, "Пэлас" прояснил ситуацию: Бентеке не продается.
"Единственное, что я знаю, это то, что Бентеке счастлив в "Кристал Пэлас". Я на самом деле хочу, чтобы он остался здесь и продолжил приносить пользу клубу".
"Он внес большой вклад в прошлом сезоне, особенно в успехи во второй части кампании. Кристиан очень важен для нас, и мы определенно хотим видеть его у себя", - сообщил Де Бур Sky Sports.
18.07.2017 20:00
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реанимировал себя после неудачного этапа в Ливерпуле.
проведет еще один качественный сезон в КП и станет объектом внимания для топ клубов.
достаточно специфичен как форвард - игрок штрафной площадки с отличным голевым чутьем, вымирающий вид на данный момент. из - за малой подвижности, то есть неучастия в беготне без мяча не смог подстроиться под стиль игры Клоппа в Ливерпуле. ему нужна поддержка партнеров, без нее выключается из игры. с более сильными партнерами заиграет еще лучше.
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"Не нужен был", - сообщил Конте Sky Sports.
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Пенсы: "ну и ладно. ненуженбыл"
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Блеать, лучше Мишку наигрывать.
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ахахах все уже знают на кого ссать
что не новость то уринатеропия
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Хоть одна хорошая новость
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CHELSEA CHEMPIONE
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Ну ладно, Бачуай основной нап))
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Ну давайте пидоры, напишите что-нибудь про Челси.
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