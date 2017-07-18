"Кристал Пэлас" не продаст Бентеке

Кристиан Бентеке Главный тренер "Кристал Пэлас" Франк Де Бур заявил, что не продаст нападающего Кристиана Бентеке.

После окончания прошлого сезона пресса вовсю начала сватать 25-летнего бельгийца в "Эвертон" и "Челси". Определившись с фигурой нового тренера, "Пэлас" прояснил ситуацию: Бентеке не продается.

"Единственное, что я знаю, это то, что Бентеке счастлив в "Кристал Пэлас". Я на самом деле хочу, чтобы он остался здесь и продолжил приносить пользу клубу".

"Он внес большой вклад в прошлом сезоне, особенно в успехи во второй части кампании. Кристиан очень важен для нас, и мы определенно хотим видеть его у себя", - сообщил Де Бур Sky Sports.



Метки Бентеке, Де Бур, Кристал Пэлас

Автор foxmcfc   

Дата 18.07.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 18.07.2017 21:28 # liverpool888
    реанимировал себя после неудачного этапа в Ливерпуле.
    проведет еще один качественный сезон в КП и станет объектом внимания для топ клубов.
    достаточно специфичен как форвард - игрок штрафной площадки с отличным голевым чутьем, вымирающий вид на данный момент. из - за малой подвижности, то есть неучастия в беготне без мяча не смог подстроиться под стиль игры Клоппа в Ливерпуле. ему нужна поддержка партнеров, без нее выключается из игры. с более сильными партнерами заиграет еще лучше.

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  2. alexomck 18.07.2017 20:25 # alexomck
    "Не нужен был", - сообщил Конте Sky Sports.

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  3. fc-oil 18.07.2017 20:23 # fc-oil
    Пенсы: "ну и ладно. ненуженбыл"

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  4. rollik707 18.07.2017 20:16 # rollik707
    Блеать, лучше Мишку наигрывать.

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  5. blackdreamer 18.07.2017 20:13 # blackdreamer
    ахахах все уже знают на кого ссать
    что не новость то уринатеропия

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  6. chelseafanmd 18.07.2017 20:09 # chelseafanmd
    Хоть одна хорошая новость

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  7. billy-talent 18.07.2017 20:09 # billy-talent
    CHELSEA CHEMPIONE

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  8. akado 18.07.2017 20:05 # akado
    Ну ладно, Бачуай основной нап))

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  9. reeker 18.07.2017 20:01 # reeker
    Ну давайте пидоры, напишите что-нибудь про Челси.

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