"Вест Хэм" арендовал Джо Харта
"Вест Хэм" официально объявил о переходе в клуб голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта на правах аренды, рассчитанной на весь сезон 2017/18.
Напомним, после прихода Хосепа Гвардиолы на тренерский мостик "горожан" год назад Харт не получил ни единого шанса проявить себя на "Этихад", отыграв прошлый сезон в аренде в "Торино".
Этим летом Гвардиола не изменил своего отношения к первому номеру сборной Англии — "Сити" вообще предпочел бы сразу продать Харта, однако никто из заинтересованных клубов не смог потянуть стоимость Джо вкупе с его зарплатой.
Таким образом, 30-летний Харт вновь отправляется в аренду и новый сезон проведет у "молотобойцев". И хотя этого не говорится в официальном заявлении, английская пресса предполагает, что "Сити" будет частично субсидировать зарплату Джо, а вдобавок "Вест Хэм" получил право последующего выкупа голкипера.
Отметим, что интригующей встречи Харта, на счету которого 71 матч за английскую сборную, с командой Гвардиолы не придется ждать долго — уже 4 августа "Вест Хэм" и "Сити" проведут товарищеский матч в Исландии.
"Для меня важно играть в футбол, и абсолютно здорово, что мне предоставилась возможность перейти сюда. Я нахожусь в предвкушении выступлений в Премьер-Лиге за такой большой клуб, как "Вест Хэм".
"Это был веселый год, и мне нравилось в Серии А и "Торино", но я готов вернуться и предвкушаю воссоединение с этой великолепной лигой", — сообщил Харт.
18.07.2017 19:20
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Последние комментарии:
ОФИЦИАЛЬНО: Антонио Конте подписал новый контракт с Челси сроком на 2 года. Соглашение рассчитано до 2019 года.
Ну хоть что-то хорошее
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Конте продлил контракт в Челси!!!
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Ну и напоследок
несколько людей, которые были верующими:
Эйнштейн, Планк, Бор, Гейзенберг
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люкас ушёл в нормальный клуб, сабалета тоже ушёл в нормальный клуб, да даже руни ушёл в нормальный клуб.
сук, ну почему чилси не могли продать свою легенду в нормальный клуб??? ну кто продаёт свою лигинду в чемпионатшип? где вы видели такое????
ну так бомбит от этих лахов если честна. ((
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только ман шити, могли вбухать 60 лямов на немощных вратарей, предварительно выдворив из клуба игрока в полтора раза превосходящего их. такие дауничи, даже ссать на них надоело глядя как они прудят сами себе на голову
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С удовольствием буду за ним наблюдать в новом сезоне.
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18.07.2017 19:37 #
reeker
Куртуа отлично хуями играет кстати.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/56153/?c=1#c6428879
(ответить)
Челси защищает титул в след сезоне.
Ожидание пенсов: все на фапле пьют мочу.
Реальность: на пенсов льют с утроенной силой.
(ответить)
Топовое приобретение. Хоть кто-то в Лондоне приобретает игроков, а не распиаренных пустышек.
(ответить)
В Торино ошибался похлеще Де Хеи в своем 1-м сезоне за МЮ, хули хайпа вокруг него так много?) Адриан>Харт
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чемпион АПЛ не может 2 месяца купить топ-нападающего
чемпион АПЛ...
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Лёню уволят до начала чемпика походу)
(ответить)
отличная сделка для ВХ. сохранит не мало очков для клуба. в прошлой сезоне у них были проблемы с вратарями - Адриан провалил сезон, а дублер не дотягивал по уровню.
зря Гвардиола забраковал его и не дал ему шанса в первом сезоне. уж что, а хуже Браво в прошлом сезоне он точно бы не сыграл. играть в пас ногами не проблема и научиться этому никогда не поздно. в свое время Бред Фридель в Тоттенхэме начал это делать в 40 лет.
ВХ собирается неплохо укрепиться в это межсезонье - близка сделка с Арнаутовичем, есть интерес к Уолкотту, ведутся поиски топового форварда.
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Усилил бы какой нибудь средний клуб типа МЮ...
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-6 очей для голубятни.
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18.07.2017 20:06 #
akado
Вот что значит итальянский тренер, дисциплина прежде всего, а в РПЛ дисциплина-это главное, причем игра Спартака реально на Европейском уровне, не то что Зениты всякие
Источник: http://fapl.ru/posts/56153/?c=1
норм поссал на себя чувак
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Вот же будет ржач, если Челси защитит титул)) все хейтеры Челси на фапл, автоматически будут с полным ртом мочи
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Куда ни пусти струю - течет на гпинсов. А они, захлебываясь, еще умудряются добавки просить
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Говорят о Сити - а обосцан Челсe.Почему так?
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фух, а то я подумал шо у пенсов опять кого-то перехватили.
так инфаркт словить можно обновляя главную на фупле.
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