"Вест Хэм" арендовал Джо Харта

"Вест Хэм" официально объявил о переходе в клуб голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта на правах аренды, рассчитанной на весь сезон 2017/18.

Напомним, после прихода Хосепа Гвардиолы на тренерский мостик "горожан" год назад Харт не получил ни единого шанса проявить себя на "Этихад", отыграв прошлый сезон в аренде в "Торино".



Этим летом Гвардиола не изменил своего отношения к первому номеру сборной Англии — "Сити" вообще предпочел бы сразу продать Харта, однако никто из заинтересованных клубов не смог потянуть стоимость Джо вкупе с его зарплатой.



Таким образом, 30-летний Харт вновь отправляется в аренду и новый сезон проведет у "молотобойцев". И хотя этого не говорится в официальном заявлении, английская пресса предполагает, что "Сити" будет частично субсидировать зарплату Джо, а вдобавок "Вест Хэм" получил право последующего выкупа голкипера.



Отметим, что интригующей встречи Харта, на счету которого 71 матч за английскую сборную, с командой Гвардиолы не придется ждать долго — уже 4 августа "Вест Хэм" и "Сити" проведут товарищеский матч в Исландии.



"Для меня важно играть в футбол, и абсолютно здорово, что мне предоставилась возможность перейти сюда. Я нахожусь в предвкушении выступлений в Премьер-Лиге за такой большой клуб, как "Вест Хэм".



"Это был веселый год, и мне нравилось в Серии А и "Торино", но я готов вернуться и предвкушаю воссоединение с этой великолепной лигой", — сообщил Харт.