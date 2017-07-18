"Вест Хэм" арендовал Джо Харта

Джо Харт "Вест Хэм" официально объявил о переходе в клуб голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта на правах аренды, рассчитанной на весь сезон 2017/18.

Напомним, после прихода Хосепа Гвардиолы на тренерский мостик "горожан" год назад Харт не получил ни единого шанса проявить себя на "Этихад", отыграв прошлый сезон в аренде в "Торино".

Этим летом Гвардиола не изменил своего отношения к первому номеру сборной Англии — "Сити" вообще предпочел бы сразу продать Харта, однако никто из заинтересованных клубов не смог потянуть стоимость Джо вкупе с его зарплатой.

Таким образом, 30-летний Харт вновь отправляется в аренду и новый сезон проведет у "молотобойцев". И хотя этого не говорится в официальном заявлении, английская пресса предполагает, что "Сити" будет частично субсидировать зарплату Джо, а вдобавок "Вест Хэм" получил право последующего выкупа голкипера.

Отметим, что интригующей встречи Харта, на счету которого 71 матч за английскую сборную, с командой Гвардиолы не придется ждать долго — уже 4 августа "Вест Хэм" и "Сити" проведут товарищеский матч в Исландии.

"Для меня важно играть в футбол, и абсолютно здорово, что мне предоставилась возможность перейти сюда. Я нахожусь в предвкушении выступлений в Премьер-Лиге за такой большой клуб, как "Вест Хэм".

"Это был веселый год, и мне нравилось в Серии А и "Торино", но я готов вернуться и предвкушаю воссоединение с этой великолепной лигой", — сообщил Харт.


Метки аренда, Вест Хэм, Манчестер Сити, трансферы, Харт

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2017 19:20

Количество просмотров Просмотров: 3346

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Последние комментарии:




  1. apucmokpam 18.07.2017 23:56 # apucmokpam
    ОФИЦИАЛЬНО: Антонио Конте подписал новый контракт с Челси сроком на 2 года. Соглашение рассчитано до 2019 года.
    Ну хоть что-то хорошее

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  2. sadamr 18.07.2017 23:46 # sadamr
    Конте продлил контракт в Челси!!!

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  3. largo-winch 18.07.2017 23:36 # largo-winch
    Ну и напоследок
    несколько людей, которые были верующими:
    Эйнштейн, Планк, Бор, Гейзенберг

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  4. largo-winch 18.07.2017 23:06 # largo-winch
    люкас ушёл в нормальный клуб, сабалета тоже ушёл в нормальный клуб, да даже руни ушёл в нормальный клуб.
    сук, ну почему чилси не могли продать свою легенду в нормальный клуб??? ну кто продаёт свою лигинду в чемпионатшип? где вы видели такое????
    ну так бомбит от этих лахов если честна. ((

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  5. ravi 18.07.2017 22:53 # ravi
    только ман шити, могли вбухать 60 лямов на немощных вратарей, предварительно выдворив из клуба игрока в полтора раза превосходящего их. такие дауничи, даже ссать на них надоело глядя как они прудят сами себе на голову

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  6. makeewadim 18.07.2017 22:28 # makeewadim
    С удовольствием буду за ним наблюдать в новом сезоне.

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  7. masterofcactus 18.07.2017 22:13 # masterofcactus
    18.07.2017 19:37 #
    reeker

    Куртуа отлично хуями играет кстати.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/56153/?c=1#c6428879

    (ответить)

  8. masterofcactus 18.07.2017 22:12 # masterofcactus
    Челси защищает титул в след сезоне.
    Ожидание пенсов: все на фапле пьют мочу.
    Реальность: на пенсов льют с утроенной силой.

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  9. masterofcactus 18.07.2017 22:10 # masterofcactus
    Топовое приобретение. Хоть кто-то в Лондоне приобретает игроков, а не распиаренных пустышек.

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  10. kos9k 18.07.2017 22:06 # kos9k
    В Торино ошибался похлеще Де Хеи в своем 1-м сезоне за МЮ, хули хайпа вокруг него так много?) Адриан>Харт

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  11. seva 18.07.2017 21:49 # seva
    чемпион АПЛ не может 2 месяца купить топ-нападающего
    чемпион АПЛ...

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  12. chelseafanmd 18.07.2017 21:44 # chelseafanmd
    Лёню уволят до начала чемпика походу)

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  13. liverpool888 18.07.2017 21:35 # liverpool888
    отличная сделка для ВХ. сохранит не мало очков для клуба. в прошлой сезоне у них были проблемы с вратарями - Адриан провалил сезон, а дублер не дотягивал по уровню.
    зря Гвардиола забраковал его и не дал ему шанса в первом сезоне. уж что, а хуже Браво в прошлом сезоне он точно бы не сыграл. играть в пас ногами не проблема и научиться этому никогда не поздно. в свое время Бред Фридель в Тоттенхэме начал это делать в 40 лет.
    ВХ собирается неплохо укрепиться в это межсезонье - близка сделка с Арнаутовичем, есть интерес к Уолкотту, ведутся поиски топового форварда.

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  14. chelsealondon 18.07.2017 21:30 # chelsealondon
    Усилил бы какой нибудь средний клуб типа МЮ...

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  15. chelsea-ferrari 18.07.2017 21:26 # chelsea-ferrari
    -6 очей для голубятни.

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  16. wengerrrro 18.07.2017 21:22 # wengerrrro
    18.07.2017 20:06 #
    akado

    Вот что значит итальянский тренер, дисциплина прежде всего, а в РПЛ дисциплина-это главное, причем игра Спартака реально на Европейском уровне, не то что Зениты всякие

    Источник: http://fapl.ru/posts/56153/?c=1
    норм поссал на себя чувак

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  17. second005 18.07.2017 21:21 # second005
    Вот же будет ржач, если Челси защитит титул)) все хейтеры Челси на фапл, автоматически будут с полным ртом мочи

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  18. alone-scouzer 18.07.2017 21:14 # alone-scouzer
    Куда ни пусти струю - течет на гпинсов. А они, захлебываясь, еще умудряются добавки просить

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  19. skychnie-oboi 18.07.2017 21:03 # skychnie-oboi
    Говорят о Сити - а обосцан Челсe.Почему так?

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  20. slavik92 18.07.2017 20:16 # slavik92
    фух, а то я подумал шо у пенсов опять кого-то перехватили.
    так инфаркт словить можно обновляя главную на фупле.

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