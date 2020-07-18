"Сити" может перехватить Данило у "Челси"

"Манчестер Сити" может перехватить защитника "Реала" Данило из под носа у "Челси".

И хотя "синие" до сих пор не согласовали компенсацию за игрока сборной Бразилии, накануне пресса сообщала, что стороны близки к сделке.



Как стало известно Evening Standard, сейчас над "Челси" нависла реальная угроза упустить игрока. Доступностью Данило заинтересовался "Сити", который находится в поисках еще одного крайнего защитника после сорвавшегося перехода Дани Алвеса и готов действовать решительно.



Данило способен выступать как на левом, так и на правом фланге обороны, что было бы весьма кстати для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, испытывающего дефицит игроков на обоих краях.