"Сити" может перехватить Данило у "Челси"
"Манчестер Сити" может перехватить защитника "Реала" Данило из под носа у "Челси".
И хотя "синие" до сих пор не согласовали компенсацию за игрока сборной Бразилии, накануне пресса сообщала, что стороны близки к сделке.
Как стало известно Evening Standard, сейчас над "Челси" нависла реальная угроза упустить игрока. Доступностью Данило заинтересовался "Сити", который находится в поисках еще одного крайнего защитника после сорвавшегося перехода Дани Алвеса и готов действовать решительно.
Данило способен выступать как на левом, так и на правом фланге обороны, что было бы весьма кстати для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, испытывающего дефицит игроков на обоих краях.
18.07.2017 19:00
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ну уж если Сити перехватит его и отвалит сумму до 40 млн фунтов, то это будет нонсенс - отдать около 90 миллионов для комплектации позиции правого защитника будет перебором, столько клубы из второй десятки в АПЛ не тратят. хотя МС не привыкать впуливать деньги на защитников - на протяжении последних 3-4 сезонов они сливают деньги в бездонную дыру под названием позиция центрального защитника в пару к Компани миллионы фунтов стерлингов, а теперь уже и сам Компани не в состоянии играть и тратиться придется, полагаю уже в это трансферное окно, сейчас у них в составе есть нездоровый Компани, Стоунс и Отаменди, это маловато для длинного сезона учитывая риски со здровьем у Компани и проблемы с адаптацией у Стоунса, хотя в его потенциал я верю, и не считаю позицию центрального защитника для Коларова подходящей, для него уготована роль запасного левого защитника на следующий сезон. так что еще миллионов 50-60 они опять потратят на центрального защитника.
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что в Челси, что и в МС он рассматривается как конкурент основному игроку. если сравнивать Мозеса и Уолкера, то они чуть ли не лучшие игроки в лиге на своей позиции, так что выбор не айс. уж лучше бы ушел в Ювентус на вакантное место после Алвеса.
как показала практика с Милнером, то использование правоногого защитника слева в атаке вызывает проблемы - ему нужно перекладывать мяч под рабочую ногу для кросса или передачи либо он смещается к центру и сужает линию атаки. а основная функция защитника в атаке - давать ширину, так что для меня позиция Милнера на левом фланге не оптимальна. а вот использование левоногих атакующих фланговых игроков на правом краю и наоборот добавляет вариаций - смещение и удар, стенки с забеганиями, уведение опекунов в центр и освобождение места для крайних защитников, проникающие пасы.
я бы поискал качественного левого защитника под основу и использовал Милнера на правом краю обороны, вот тут то у него весь потенциал раскроется, также Джеймса можно использовать как опорника и уже на последний выбор левым защитником. Клайну нужна конкуренция, вторую половину сезона он провел блекло, отсутствие сильного конкурента тоже повлияло на него. его стоить посадить на месяц - другой в запас, ведь потенциал у него есть, но он его не демонстрировал и провел прошлый сезон по моей оценке на 3 из 5.
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Мля, один фейк про данило ( который нах не нужен Сити ) разворошил радужный членси, просто взорвал пуканы сукиных детей
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все кому не лень ссут на гпенсов)) ахахахаха
очередную порцию гпенсам)
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интересно, а ливерфуй сможет перехватить у синих, остальные легко делают синих....
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Очередная струя на пенсов.
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Специально для давнов!
Челси не будет никого покупать в это ТО дороже 40 лямов (50 лямов потолок и то за топаря).
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хватит уже ссать на пинсов
стоп стоп стоп
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От слово "перехват" уже аллергия, да если Чесли захотят они возьмут кого надо, но это не мещок сити или соседи, чтобы всех подряд закупать. Кто мог бы подумать,что с Мозесом весь сезон в основе Челси станет чемнионом? Никто, так будет всегда. А мешки пуская перехватят всех чтобы никому ничего не досталось, у них уже весь комплект Фернандо, Фернандиньо, Ферналдинсон, там помоему скаути ориентируются только по стоимости))))
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Сити? угроза? курам на смех. любой топ выбирая между Челси и недоклубишком ман шити, выберет лучший клуб Англии, и поедет в Лондон.
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Очередной вброс, чтобы ускорить трансфер, как и в случае с Бакайоко.
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Бедные гпинсы. Заливать уже некуда, а на них всё ссут и ссут
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Голубятню геть!
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Совсем видимо писать не о чем, конечно он поедет к синим, только при варианте, что шити дадут за него 50 мультов и сделают ему зп в районе 200к он возможно и рассмотрет их предложение поиграть в говно-клубе, но и лишь для того, чтобы бы срубить бабла по быстрому, ведь трофеев этим опущенцам не светит
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В этой ситуации, синей помойке chelsea остаётся только надеяться, что новость фейк.
Иначе и ежу понятно, что футболист выберет ТОП-клуб, а не синюю помойку cheslea.
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мля я точно кончу этого нигера е6анало
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