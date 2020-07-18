"Сити" может перехватить Данило у "Челси"

Данило "Манчестер Сити" может перехватить защитника "Реала" Данило из под носа у "Челси".

И хотя "синие" до сих пор не согласовали компенсацию за игрока сборной Бразилии, накануне пресса сообщала, что стороны близки к сделке.

Как стало известно Evening Standard, сейчас над "Челси" нависла реальная угроза упустить игрока. Доступностью Данило заинтересовался "Сити", который находится в поисках еще одного крайнего защитника после сорвавшегося перехода Дани Алвеса и готов действовать решительно.

Данило способен выступать как на левом, так и на правом фланге обороны, что было бы весьма кстати для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, испытывающего дефицит игроков на обоих краях.


Метки Данило, Манчестер Сити, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 2885

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool888 18.07.2017 21:49 # liverpool888
    ну уж если Сити перехватит его и отвалит сумму до 40 млн фунтов, то это будет нонсенс - отдать около 90 миллионов для комплектации позиции правого защитника будет перебором, столько клубы из второй десятки в АПЛ не тратят. хотя МС не привыкать впуливать деньги на защитников - на протяжении последних 3-4 сезонов они сливают деньги в бездонную дыру под названием позиция центрального защитника в пару к Компани миллионы фунтов стерлингов, а теперь уже и сам Компани не в состоянии играть и тратиться придется, полагаю уже в это трансферное окно, сейчас у них в составе есть нездоровый Компани, Стоунс и Отаменди, это маловато для длинного сезона учитывая риски со здровьем у Компани и проблемы с адаптацией у Стоунса, хотя в его потенциал я верю, и не считаю позицию центрального защитника для Коларова подходящей, для него уготована роль запасного левого защитника на следующий сезон. так что еще миллионов 50-60 они опять потратят на центрального защитника.

    (ответить)

  2. liverpool888 18.07.2017 21:22 # liverpool888
    что в Челси, что и в МС он рассматривается как конкурент основному игроку. если сравнивать Мозеса и Уолкера, то они чуть ли не лучшие игроки в лиге на своей позиции, так что выбор не айс. уж лучше бы ушел в Ювентус на вакантное место после Алвеса.
    как показала практика с Милнером, то использование правоногого защитника слева в атаке вызывает проблемы - ему нужно перекладывать мяч под рабочую ногу для кросса или передачи либо он смещается к центру и сужает линию атаки. а основная функция защитника в атаке - давать ширину, так что для меня позиция Милнера на левом фланге не оптимальна. а вот использование левоногих атакующих фланговых игроков на правом краю и наоборот добавляет вариаций - смещение и удар, стенки с забеганиями, уведение опекунов в центр и освобождение места для крайних защитников, проникающие пасы.
    я бы поискал качественного левого защитника под основу и использовал Милнера на правом краю обороны, вот тут то у него весь потенциал раскроется, также Джеймса можно использовать как опорника и уже на последний выбор левым защитником. Клайну нужна конкуренция, вторую половину сезона он провел блекло, отсутствие сильного конкурента тоже повлияло на него. его стоить посадить на месяц - другой в запас, ведь потенциал у него есть, но он его не демонстрировал и провел прошлый сезон по моей оценке на 3 из 5.

    (ответить)

  3. mcfc-fantactic 18.07.2017 21:16 # mcfc-fantactic
    Мля, один фейк про данило ( который нах не нужен Сити ) разворошил радужный членси, просто взорвал пуканы сукиных детей

    (ответить)

  4. gunars 18.07.2017 20:55 # gunars
    все кому не лень ссут на гпенсов)) ахахахаха
    очередную порцию гпенсам)

    (ответить)

  5. kojan 18.07.2017 20:45 # kojan
    интересно, а ливерфуй сможет перехватить у синих, остальные легко делают синих....

    (ответить)

  6. fc-oil 18.07.2017 20:22 # fc-oil
    Очередная струя на пенсов.

    (ответить)

  7. rollik707 18.07.2017 20:20 # rollik707
    Специально для давнов!
    Челси не будет никого покупать в это ТО дороже 40 лямов (50 лямов потолок и то за топаря).

    (ответить)

  8. blackdreamer 18.07.2017 19:47 # blackdreamer
    хватит уже ссать на пинсов
    стоп стоп стоп

    (ответить)

  9. infamous 18.07.2017 19:27 # infamous
    От слово "перехват" уже аллергия, да если Чесли захотят они возьмут кого надо, но это не мещок сити или соседи, чтобы всех подряд закупать. Кто мог бы подумать,что с Мозесом весь сезон в основе Челси станет чемнионом? Никто, так будет всегда. А мешки пуская перехватят всех чтобы никому ничего не досталось, у них уже весь комплект Фернандо, Фернандиньо, Ферналдинсон, там помоему скаути ориентируются только по стоимости))))

    (ответить)

  10. ravi 18.07.2017 19:27 # ravi
    Сити? угроза? курам на смех. любой топ выбирая между Челси и недоклубишком ман шити, выберет лучший клуб Англии, и поедет в Лондон.

    (ответить)

  11. reeker 18.07.2017 19:17 # reeker
    Очередной вброс, чтобы ускорить трансфер, как и в случае с Бакайоко.

    (ответить)

  12. alone-scouzer 18.07.2017 19:16 # alone-scouzer
    Бедные гпинсы. Заливать уже некуда, а на них всё ссут и ссут

    (ответить)

  13. chebrec 18.07.2017 19:14 # chebrec
    Голубятню геть!

    (ответить)

  14. loist 18.07.2017 19:12 # loist
    Совсем видимо писать не о чем, конечно он поедет к синим, только при варианте, что шити дадут за него 50 мультов и сделают ему зп в районе 200к он возможно и рассмотрет их предложение поиграть в говно-клубе, но и лишь для того, чтобы бы срубить бабла по быстрому, ведь трофеев этим опущенцам не светит

    (ответить)

  15. jesus33 18.07.2017 19:07 # jesus33
    В этой ситуации, синей помойке chelsea остаётся только надеяться, что новость фейк.
    Иначе и ежу понятно, что футболист выберет ТОП-клуб, а не синюю помойку cheslea.

    (ответить)

  16. shmit 18.07.2017 19:05 # shmit
    мля я точно кончу этого нигера е6анало

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: