Обамеянга не будет в "Челси"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не перейдет в "Челси" — дортмундская "Боруссия" сообщила своему бомбардиру, что тот не покинет клуб этим летом.

Недавно стало известно, что Обамеянг входит в список главного тренера "синих" Антонио Конте на замену Диего Косте. При этом в воскресенье исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке предупредил Пьер-Эмерика, что клуб будет открыт к его продаже лишь ограниченное время.

По прошествии "пары дней", как и говорил Ватцке, "Боруссия" приняла решение относительно 28-летнего игрока сборной Габона: Обамеянг остается, передает Kicker. Никто из заинтересованных клубов, включая "Челси" и "Милан", не захотел ускориться, как предупреждала "Боруссия".

Как утверждает The Guardian, теперь приоритетной целью "Челси" будет Альваро Мората из "Реала". Ранее этим летом "Манчестер Юнайтед" отчаялся согласовать трансфер испанца, однако "синие" считают, что у них есть шансы.

Если верить слухам, помимо Обамеянга и Мораты, в список Конте также входят Серхио Агуэро из "Манчестер Сити", Алексис Санчес из "Арсенала" и Андреа Белотти из "Торино".


Метки Боруссия, Обамеянг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 5419

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea-ferrari 18.07.2017 22:04 # chelsea-ferrari
    По сообщениям украинских СМИ, Россия так часто входит в Украину, что это уже не вторжение, а е*ля какая—то получается!

    (ответить)

  2. chelsea-ferrari 18.07.2017 21:32 # chelsea-ferrari
    18.07.2017 20:52 #
    kojan

    Вот и Боруссия дала синим чупа-чупс..., ну,вы поняли что, посасать
    (ответить)
    18.07.2017 20:53 #
    gunars

    ахаха)) все, абсолютноооо все ссут на гпенсов))
    в очередной раз))

    п.с. Миха гпенс видимо!
    (ответить)
    18.07.2017 20:56 #
    mixmaster

    льется без остановки
    гпенсам на бестолковки...)

    кто этих вафлюганов-энурезников из под шконки выпустил?!!! Миша, твоя работа?!!!

    (ответить)

  3. mixmaster 18.07.2017 20:56 # mixmaster
    льется без остановки
    гпенсам на бестолковки...)

    (ответить)

  4. gunars 18.07.2017 20:53 # gunars
    ахаха)) все, абсолютноооо все ссут на гпенсов))
    в очередной раз))

    п.с. Миха гпенс видимо!

    (ответить)

  5. kojan 18.07.2017 20:52 # kojan
    Вот и Боруссия дала синим чупа-чупс..., ну,вы поняли что, посасать

    (ответить)

  6. chelsea-ferrari 18.07.2017 20:16 # chelsea-ferrari
    в цирк пусть его продадут.

    (ответить)

  7. rollik707 18.07.2017 20:15 # rollik707
    Слава тебе господи! Ну не очень то хотелось его в клубе видеть. Лучше Мишку наигрывать.

    (ответить)

  8. bigdick 18.07.2017 20:10 # bigdick
    норм писюном пенсам по губам провели, кек

    (ответить)

  9. sher-liverpool 18.07.2017 20:01 # sher-liverpool
    опять ссут на челси?мдее ничего нового)))))

    (ответить)

  10. akado 18.07.2017 19:46 # akado
    Похоже остается один Бентеке.

    (ответить)

  11. chebrec 18.07.2017 19:22 # chebrec
    Нужен был не нужен.

    (ответить)

  12. reeker 18.07.2017 19:21 # reeker
    Быстрей бы уже конец ТО. Мечтаю зайти на фапл и посмотреть на комментарии местных завистников, после того как великий Челси подпишет четыре-пять топ игрока.

    (ответить)

  13. virgil-4-lfc 18.07.2017 19:17 # virgil-4-lfc
    Можем продать Челси Ориги за 60 лямов. Раз Конте весь такой ниибаца крутой коуч и у него даже Мозесы и Алонсо становятся топами, то Ориги через года два получит зм. Вы не спешите, подумайте.

    (ответить)

  14. aliadiere 18.07.2017 19:17 # aliadiere
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cyки блеа
    ну что за дауничи сидят в руководстве клуба
    нам зачем ваша бизнес машина, дайте толковых игроков нам

    (ответить)

  15. chelsea-69 18.07.2017 19:13 # chelsea-69
    Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал товарищеский матч с "Реалом Солт-Лейк" (2:1), в котором он отметился победным голом.
    "Я в "МЮ", чтобы забивать голы. Мы всегда играем ради победы. Это первое, о чем я думаю, выходя на поле. Все остальное происходит само собой. Ощущаю себя здесь превосходно. Предсезонная подготовка проходит успешно", - цитирует Лукаку пресс-служба "Манчестер Юнайтед".

    180 минут, погружение нормальное

    (ответить)

  16. wengerrrro 18.07.2017 19:09 # wengerrrro
    http://fapl.ru/posts/56118/
    http://fapl.ru/posts/56028/
    читаем комменты и между строк видим "не нужен был"

    (ответить)

  17. chelsea-69 18.07.2017 19:08 # chelsea-69
    По информации бразильского издания Esporte Interativo, бразильский нападающий "Барселоны"Неймар согласился перейти в "ПСЖ". Более того, в Twitter-e этого издания уже опубликовано фото Неймара в футболке парижан.
    Отметим, что сумма отступных за игрока составляет 222 миллиона евро, а каталонцы не планировали вести переговоры ни с каким клубом об ее уменьшени

    Майки, инстаграммы, ну вы понeли, дебилы
    А если не поняли

    Диего! Диего! Диего! Диего!

    (ответить)

  18. reeker 18.07.2017 19:07 # reeker
    За 70 отдадут.

    Челси предложит &#163;60 млн за Серхио Агуэро.

    [Daily Mirror]

    (ответить)

  19. wengerrrro 18.07.2017 19:04 # wengerrrro
    снова поссали на челсе, это уже не смешно

    (ответить)

  20. shmit 18.07.2017 19:04 # shmit
    Мдаааааааааааааааааааааа
    6ля вы бы знали как охото вьебать эменало или колено ему прострелить
    Ну что за мразь а

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: