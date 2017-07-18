Обамеянга не будет в "Челси"

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не перейдет в "Челси" — дортмундская "Боруссия" сообщила своему бомбардиру, что тот не покинет клуб этим летом.

Недавно стало известно, что Обамеянг входит в список главного тренера "синих" Антонио Конте на замену Диего Косте. При этом в воскресенье исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке предупредил Пьер-Эмерика, что клуб будет открыт к его продаже лишь ограниченное время.



По прошествии "пары дней", как и говорил Ватцке, "Боруссия" приняла решение относительно 28-летнего игрока сборной Габона: Обамеянг остается, передает Kicker. Никто из заинтересованных клубов, включая "Челси" и "Милан", не захотел ускориться, как предупреждала "Боруссия".



Как утверждает The Guardian, теперь приоритетной целью "Челси" будет Альваро Мората из "Реала". Ранее этим летом "Манчестер Юнайтед" отчаялся согласовать трансфер испанца, однако "синие" считают, что у них есть шансы.



Если верить слухам, помимо Обамеянга и Мораты, в список Конте также входят Серхио Агуэро из "Манчестер Сити", Алексис Санчес из "Арсенала" и Андреа Белотти из "Торино".