Обамеянга не будет в "Челси"
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не перейдет в "Челси" — дортмундская "Боруссия" сообщила своему бомбардиру, что тот не покинет клуб этим летом.
Недавно стало известно, что Обамеянг входит в список главного тренера "синих" Антонио Конте на замену Диего Косте. При этом в воскресенье исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке предупредил Пьер-Эмерика, что клуб будет открыт к его продаже лишь ограниченное время.
По прошествии "пары дней", как и говорил Ватцке, "Боруссия" приняла решение относительно 28-летнего игрока сборной Габона: Обамеянг остается, передает Kicker. Никто из заинтересованных клубов, включая "Челси" и "Милан", не захотел ускориться, как предупреждала "Боруссия".
Как утверждает The Guardian, теперь приоритетной целью "Челси" будет Альваро Мората из "Реала". Ранее этим летом "Манчестер Юнайтед" отчаялся согласовать трансфер испанца, однако "синие" считают, что у них есть шансы.
Если верить слухам, помимо Обамеянга и Мораты, в список Конте также входят Серхио Агуэро из "Манчестер Сити", Алексис Санчес из "Арсенала" и Андреа Белотти из "Торино".
18.07.2017 18:00
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Последние комментарии:
По сообщениям украинских СМИ, Россия так часто входит в Украину, что это уже не вторжение, а е*ля какая—то получается!
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18.07.2017 20:52 #
kojan
Вот и Боруссия дала синим чупа-чупс..., ну,вы поняли что, посасать
(ответить)
18.07.2017 20:53 #
gunars
ахаха)) все, абсолютноооо все ссут на гпенсов))
в очередной раз))
п.с. Миха гпенс видимо!
(ответить)
18.07.2017 20:56 #
mixmaster
льется без остановки
гпенсам на бестолковки...)
кто этих вафлюганов-энурезников из под шконки выпустил?!!! Миша, твоя работа?!!!
(ответить)
льется без остановки
гпенсам на бестолковки...)
(ответить)
ахаха)) все, абсолютноооо все ссут на гпенсов))
в очередной раз))
п.с. Миха гпенс видимо!
(ответить)
Вот и Боруссия дала синим чупа-чупс..., ну,вы поняли что, посасать
(ответить)
в цирк пусть его продадут.
(ответить)
Слава тебе господи! Ну не очень то хотелось его в клубе видеть. Лучше Мишку наигрывать.
(ответить)
норм писюном пенсам по губам провели, кек
(ответить)
опять ссут на челси?мдее ничего нового)))))
(ответить)
Похоже остается один Бентеке.
(ответить)
Нужен был не нужен.
(ответить)
Быстрей бы уже конец ТО. Мечтаю зайти на фапл и посмотреть на комментарии местных завистников, после того как великий Челси подпишет четыре-пять топ игрока.
(ответить)
Можем продать Челси Ориги за 60 лямов. Раз Конте весь такой ниибаца крутой коуч и у него даже Мозесы и Алонсо становятся топами, то Ориги через года два получит зм. Вы не спешите, подумайте.
(ответить)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cyки блеа
ну что за дауничи сидят в руководстве клуба
нам зачем ваша бизнес машина, дайте толковых игроков нам
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал товарищеский матч с "Реалом Солт-Лейк" (2:1), в котором он отметился победным голом.
"Я в "МЮ", чтобы забивать голы. Мы всегда играем ради победы. Это первое, о чем я думаю, выходя на поле. Все остальное происходит само собой. Ощущаю себя здесь превосходно. Предсезонная подготовка проходит успешно", - цитирует Лукаку пресс-служба "Манчестер Юнайтед".
180 минут, погружение нормальное
(ответить)
http://fapl.ru/posts/56118/
http://fapl.ru/posts/56028/
читаем комменты и между строк видим "не нужен был"
(ответить)
По информации бразильского издания Esporte Interativo, бразильский нападающий "Барселоны"Неймар согласился перейти в "ПСЖ". Более того, в Twitter-e этого издания уже опубликовано фото Неймара в футболке парижан.
Отметим, что сумма отступных за игрока составляет 222 миллиона евро, а каталонцы не планировали вести переговоры ни с каким клубом об ее уменьшени
Майки, инстаграммы, ну вы понeли, дебилы
А если не поняли
Диего! Диего! Диего! Диего!
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За 70 отдадут.
Челси предложит £60 млн за Серхио Агуэро.
[Daily Mirror]
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снова поссали на челсе, это уже не смешно
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Мдаааааааааааааааааааааа
6ля вы бы знали как охото вьебать эменало или колено ему прострелить
Ну что за мразь а
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