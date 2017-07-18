Венгер готов тратить дальше

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заверил, что готов и дальше тратить деньги на трансферном рынке.

Этим летом "канониры" обновили клубный трансферный рекорд, заплатив 53 миллиона фунтов за нападающего Александра Лакасетта. Если верить Daily Mirror, "Арсенал" может перекрыть эту сумму, купив вингера "Монако" Тома Лемара.

Во время предсезонного турне по Австралии Венгер еще раз подчеркнул: "канониры" продолжают работу на рынке и готовы тратить до тех пор, пока приобретения не затрагивают игровой баланс.

"Мы по-прежнему открыты к идее укрепить команду игроками со стороны. Мы ведем очень активную работу на трансферном рынке и уже подписали двух новичков".

"Мы должны сохранить баланс, чтобы не дестабилизировать обстановку в команде из-за больших изменений, Давайте подождем и посмотрим, какие возможности нам подкинет трансферный рынок", - сообщил Венгер официальному сайту клуба.



Метки Арсенал, Венгер, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 18.07.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 643

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  1. budun 18.07.2017 17:29 # budun
    Будьте добры, 3.2 млн на трансфер Пападу Пупада из дубля Лорьяна для мсье внегре.

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  2. toledo 18.07.2017 17:12 # toledo
    какой там баланс, в атаке одни каличи, никуя не знающие, что делать, один санчес иногда вывозит.

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  3. thespur 18.07.2017 17:12 # thespur
    Эксперт в ложных надеждах

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  4. largo-winch 18.07.2017 17:01 # largo-winch
    дальше значит и в будущем

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