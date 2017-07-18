Венгер готов тратить дальше

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заверил, что готов и дальше тратить деньги на трансферном рынке.

Этим летом "канониры" обновили клубный трансферный рекорд, заплатив 53 миллиона фунтов за нападающего Александра Лакасетта. Если верить Daily Mirror, "Арсенал" может перекрыть эту сумму, купив вингера "Монако" Тома Лемара.



Во время предсезонного турне по Австралии Венгер еще раз подчеркнул: "канониры" продолжают работу на рынке и готовы тратить до тех пор, пока приобретения не затрагивают игровой баланс.



"Мы по-прежнему открыты к идее укрепить команду игроками со стороны. Мы ведем очень активную работу на трансферном рынке и уже подписали двух новичков".



"Мы должны сохранить баланс, чтобы не дестабилизировать обстановку в команде из-за больших изменений, Давайте подождем и посмотрим, какие возможности нам подкинет трансферный рынок", - сообщил Венгер официальному сайту клуба.