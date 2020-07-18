Моуриньо: "Лукаку — нападающий топ-уровня"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил своего новичка Ромелу Лукаку, назвав того "нападающим топ-уровня".
После не самых выразительных дебютных 45 минут против "ЛА Гэлакси", Лукаку получил второй шанс против "Реал Солт-Лейк", и на сей раз Ромелу удалось открыть счет своим голам за новый клуб, пускай речь идет только о товарищеском матче.
После победы 1:2 на "Рио Тинто Стэдиум" Моуриньо похвалил 24-летнего бельгийца, обошедшегося "Юнайтед" в 75 миллионов фунтов.
"Ему просто было приятно сделать это. Для меня это не так важно. До его гола я сказал ему: "Мне нравится все, что ты делаешь на поле. Не волнуйся насчет того, забьешь ты или нет".
"Он проникает за спины защитникам, он работает и хорошо прессингует. Он все делает хорошо. Мне легко это почувствовать, потому что он был моим игроком четыре года назад. Он добился огромного прогресса. Теперь он нападающий топ-уровня. Его гол — это просто малозначительная деталь", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
18.07.2017 16:00
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Последние комментарии:
I'm not gonna talk too much сказал Лукака в первом вью
Ни то что Польба распиззяй
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#МуриньяАут
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Когда Конте хотел Лукаку? Хватит хуйню нести уже о Лукаку и Челси. Его хотел МЮ и они его купили. Вот и все. Причем здесь вообще Челси? Меня тошнило всегда от одной мысли, что он опять придет в Челси. Дерево ебаное.
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Угораю над тем, как у пенсов этот ниггер превратился из топа в середняка. Да и вообще не нужен был!
Ожидания: Новый ДРогба.
Реальность: струя в рот.
Диега Диега Диега
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дайте мне 11 аспиликует и я выиграю лигу чемпионов!
(с) уриня
в таком случае 10 аспиликует и одного лукаку
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Невилл тоговрот
Моур тоговрот
Ван Гал тоговрот
тоговрот тогорвот
все скумы тоговроты почти
кантона, скольз и рой кин не тоговроты, будьте как кантона, скольз и рой кин, не будьте как тоговроты
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Ну наконец-то!
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Обоссаный уже потихоньку начинает оправдывать свой очередной трансферный фейл, пытаясь выдать откровенного середняка за топа.
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смищно
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Моуриньо: строю команду на 10 лет вперед.
© Пятнадцатый год. Это важно.
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