Моуриньо: "Лукаку — нападающий топ-уровня"

Ромелу Лукаку Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил своего новичка Ромелу Лукаку, назвав того "нападающим топ-уровня".

После не самых выразительных дебютных 45 минут против "ЛА Гэлакси", Лукаку получил второй шанс против "Реал Солт-Лейк", и на сей раз Ромелу удалось открыть счет своим голам за новый клуб, пускай речь идет только о товарищеском матче.

После победы 1:2 на "Рио Тинто Стэдиум" Моуриньо похвалил 24-летнего бельгийца, обошедшегося "Юнайтед" в 75 миллионов фунтов.

"Ему просто было приятно сделать это. Для меня это не так важно. До его гола я сказал ему: "Мне нравится все, что ты делаешь на поле. Не волнуйся насчет того, забьешь ты или нет".

"Он проникает за спины защитникам, он работает и хорошо прессингует. Он все делает хорошо. Мне легко это почувствовать, потому что он был моим игроком четыре года назад. Он добился огромного прогресса. Теперь он нападающий топ-уровня. Его гол — это просто малозначительная деталь", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1782

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  1. mancunia-planet 18.07.2017 17:28 # mancunia-planet
    I'm not gonna talk too much сказал Лукака в первом вью
    Ни то что Польба распиззяй

    (ответить)

  2. knvlay 18.07.2017 17:02 # knvlay
    #МуриньяАут

    (ответить)

  3. golokante 18.07.2017 17:01 # golokante
    Когда Конте хотел Лукаку? Хватит хуйню нести уже о Лукаку и Челси. Его хотел МЮ и они его купили. Вот и все. Причем здесь вообще Челси? Меня тошнило всегда от одной мысли, что он опять придет в Челси. Дерево ебаное.

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  4. fc-oil 18.07.2017 16:45 # fc-oil
    Угораю над тем, как у пенсов этот ниггер превратился из топа в середняка. Да и вообще не нужен был!
    Ожидания: Новый ДРогба.
    Реальность: струя в рот.
    Диега Диега Диега

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  5. fupler 18.07.2017 16:39 # fupler
    дайте мне 11 аспиликует и я выиграю лигу чемпионов!
    (с) уриня
    в таком случае 10 аспиликует и одного лукаку

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  6. largo-winch 18.07.2017 16:35 # largo-winch
    Невилл тоговрот
    Моур тоговрот
    Ван Гал тоговрот
    тоговрот тогорвот
    все скумы тоговроты почти

    кантона, скольз и рой кин не тоговроты, будьте как кантона, скольз и рой кин, не будьте как тоговроты

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  7. rollik707 18.07.2017 16:29 # rollik707
    Ну наконец-то!

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  8. reeker 18.07.2017 16:10 # reeker
    Обоссаный уже потихоньку начинает оправдывать свой очередной трансферный фейл, пытаясь выдать откровенного середняка за топа.

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  9. mancityman 18.07.2017 16:06 # mancityman
    смищно

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  10. moneymaker 18.07.2017 16:05 # moneymaker
    Моуриньо: строю команду на 10 лет вперед.
    © Пятнадцатый год. Это важно.

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