Моуриньо: "Лукаку — нападающий топ-уровня"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил своего новичка Ромелу Лукаку, назвав того "нападающим топ-уровня".

После не самых выразительных дебютных 45 минут против "ЛА Гэлакси", Лукаку получил второй шанс против "Реал Солт-Лейк", и на сей раз Ромелу удалось открыть счет своим голам за новый клуб, пускай речь идет только о товарищеском матче.



После победы 1:2 на "Рио Тинто Стэдиум" Моуриньо похвалил 24-летнего бельгийца, обошедшегося "Юнайтед" в 75 миллионов фунтов.



"Ему просто было приятно сделать это. Для меня это не так важно. До его гола я сказал ему: "Мне нравится все, что ты делаешь на поле. Не волнуйся насчет того, забьешь ты или нет".



"Он проникает за спины защитникам, он работает и хорошо прессингует. Он все делает хорошо. Мне легко это почувствовать, потому что он был моим игроком четыре года назад. Он добился огромного прогресса. Теперь он нападающий топ-уровня. Его гол — это просто малозначительная деталь", — цитирует Моуриньо Sky Sports.