"Тоттенхэм" заключил новый контракт с Триппьером

Киран Триппьер "Тоттенхэм" заключил новый контракт на пять лет с правым защитником Кираном Триппьером.

Триппьер присоединился к команде Маурисио Почеттино в 2015 году, перебравшись из "Бернли" по сделке стоимостью 3.5 миллиона фунтов. Почти все это время Киран исполнял роль дублера Кайла Уолкера.

Однако после ухода Уолкера в "Манчестер Сити" у Триппьера появляется реальная возможность закрепиться в стартовом составе. Тем более, еще в концовке прошлого сезона 26-летний англичанин доказал, что способен достойно выступать в основе.

Стоит добавить, что прошлый сезон вообще вышел сверхуспешным для Кирана. Он не только получил свой шанс закрепиться в старте "Тоттенхэма", но также дебютировал в Лиге Чемпионов и в сборной Англии.

В преддверии нового сезона "шпоры" решили наградить Триппьера новой сделкой, которая связывает будущее защитника до июня 2022.


Метки контракты, Тоттенхэм, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2017 15:40

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  1. chelsealondon 18.07.2017 17:24 # chelsealondon
    Почетино в своём репертуаре...

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  2. red-devil-4ever 18.07.2017 15:50 # red-devil-4ever
    старая картонка с Почетинно потерялась, пришлось уже самому фоткаться)

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  3. lancerlancer1 18.07.2017 15:45 # lancerlancer1
    Кироном Трипье, а не Трипьером, даун админ

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  4. chebrec 18.07.2017 15:42 # chebrec
    так вот кто подсидел волкера

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