"Тоттенхэм" заключил новый контракт с Триппьером
"Тоттенхэм" заключил новый контракт на пять лет с правым защитником Кираном Триппьером.
Триппьер присоединился к команде Маурисио Почеттино в 2015 году, перебравшись из "Бернли" по сделке стоимостью 3.5 миллиона фунтов. Почти все это время Киран исполнял роль дублера Кайла Уолкера.
Однако после ухода Уолкера в "Манчестер Сити" у Триппьера появляется реальная возможность закрепиться в стартовом составе. Тем более, еще в концовке прошлого сезона 26-летний англичанин доказал, что способен достойно выступать в основе.
Стоит добавить, что прошлый сезон вообще вышел сверхуспешным для Кирана. Он не только получил свой шанс закрепиться в старте "Тоттенхэма", но также дебютировал в Лиге Чемпионов и в сборной Англии.
В преддверии нового сезона "шпоры" решили наградить Триппьера новой сделкой, которая связывает будущее защитника до июня 2022.
18.07.2017 15:40
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Последние комментарии:
Почетино в своём репертуаре...
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старая картонка с Почетинно потерялась, пришлось уже самому фоткаться)
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Кироном Трипье, а не Трипьером, даун админ
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так вот кто подсидел волкера
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