"Тоттенхэм" заключил новый контракт с Триппьером

"Тоттенхэм" заключил новый контракт на пять лет с правым защитником Кираном Триппьером.

Триппьер присоединился к команде Маурисио Почеттино в 2015 году, перебравшись из "Бернли" по сделке стоимостью 3.5 миллиона фунтов. Почти все это время Киран исполнял роль дублера Кайла Уолкера.



Однако после ухода Уолкера в "Манчестер Сити" у Триппьера появляется реальная возможность закрепиться в стартовом составе. Тем более, еще в концовке прошлого сезона 26-летний англичанин доказал, что способен достойно выступать в основе.



Стоит добавить, что прошлый сезон вообще вышел сверхуспешным для Кирана. Он не только получил свой шанс закрепиться в старте "Тоттенхэма", но также дебютировал в Лиге Чемпионов и в сборной Англии.



В преддверии нового сезона "шпоры" решили наградить Триппьера новой сделкой, которая связывает будущее защитника до июня 2022.