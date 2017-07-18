Венгер надеется, что Санчес вернет "Арсенал" в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не верит, что вингер Алексис Санчес хочет променять "канониров" на клуб из Лиги Чемпионов.

Буквально накануне чилиец намекнул, что с высокой долей вероятности покинет "Арсенал" этим летом и отправится в клуб, который сможет ему предложить выступления в Лиге Чемпионов.



Венгер не верит, что Алексис мог сказать такое на самом деле. Наоборот, Арсен надеется, что нападающий останется на "Эмирейтс" и вернет "канониров" в самый престижный европейский турнир.



"Я не придаю слишком большого значения комментариям, которые переводятся с другого языка. Как я понял, он хотел донести совершенно другую мысль".



"Для нас главным турниром остается Премьер-Лига: сейчас она важнее Лиги Чемпионов. В прошлом мы давали отдых основным игрокам на матчи Лиги Чемпионов, чтобы подготовить их к матчам Премьер-Лиги. Это прекрасно иллюстрирует наши приоритеты".



"В Лиге Чемпионов мы выступали на протяжении 20 лет: 17 лет – без Санчеса и еще 3 года – с ним. Так что будет здорово, если он сможет вернуть нас в этот турнир", - цитирует Венгера ESPN.