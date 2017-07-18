Венгер надеется, что Санчес вернет "Арсенал" в Лигу Чемпионов

Алексис Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не верит, что вингер Алексис Санчес хочет променять "канониров" на клуб из Лиги Чемпионов.

Буквально накануне чилиец намекнул, что с высокой долей вероятности покинет "Арсенал" этим летом и отправится в клуб, который сможет ему предложить выступления в Лиге Чемпионов.

Венгер не верит, что Алексис мог сказать такое на самом деле. Наоборот, Арсен надеется, что нападающий останется на "Эмирейтс" и вернет "канониров" в самый престижный европейский турнир.

"Я не придаю слишком большого значения комментариям, которые переводятся с другого языка. Как я понял, он хотел донести совершенно другую мысль".

"Для нас главным турниром остается Премьер-Лига: сейчас она важнее Лиги Чемпионов. В прошлом мы давали отдых основным игрокам на матчи Лиги Чемпионов, чтобы подготовить их к матчам Премьер-Лиги. Это прекрасно иллюстрирует наши приоритеты".

"В Лиге Чемпионов мы выступали на протяжении 20 лет: 17 лет – без Санчеса и еще 3 года – с ним. Так что будет здорово, если он сможет вернуть нас в этот турнир", - цитирует Венгера ESPN.



Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 18.07.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 18.07.2017 15:58 # mancityman
    Эхехехехехехехе хехехехехехехехехе хе

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  2. giggs13 18.07.2017 15:30 # giggs13
    haha v sentiabre sanches uje ne budet v arcenale

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  3. parlor3 18.07.2017 15:17 # parlor3
    уйдет 30-го Августа, приятного просмотра.

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  4. fupler 18.07.2017 15:15 # fupler
    топово взял щенка за шкварник, еще пару таких вью и вышвырнет его в челси свободным агентом через год!

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  5. reeker 18.07.2017 15:06 # reeker
    Венгер сука тупой пиздец. Санчес пару дней назад открытым текстом сказал, что хочет уйти в топ клуб и играть в ЛЧ, а пуховик продолжает делать вид, что всё хорошо.

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  6. thespur 18.07.2017 15:01 # thespur
    Без палева намекает что ЛЧ им итак нах не нужна была

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