Венгер надеется, что Санчес вернет "Арсенал" в Лигу Чемпионов
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не верит, что вингер Алексис Санчес хочет променять "канониров" на клуб из Лиги Чемпионов.
Буквально накануне чилиец намекнул, что с высокой долей вероятности покинет "Арсенал" этим летом и отправится в клуб, который сможет ему предложить выступления в Лиге Чемпионов.
Венгер не верит, что Алексис мог сказать такое на самом деле. Наоборот, Арсен надеется, что нападающий останется на "Эмирейтс" и вернет "канониров" в самый престижный европейский турнир.
"Я не придаю слишком большого значения комментариям, которые переводятся с другого языка. Как я понял, он хотел донести совершенно другую мысль".
"Для нас главным турниром остается Премьер-Лига: сейчас она важнее Лиги Чемпионов. В прошлом мы давали отдых основным игрокам на матчи Лиги Чемпионов, чтобы подготовить их к матчам Премьер-Лиги. Это прекрасно иллюстрирует наши приоритеты".
"В Лиге Чемпионов мы выступали на протяжении 20 лет: 17 лет – без Санчеса и еще 3 года – с ним. Так что будет здорово, если он сможет вернуть нас в этот турнир", - цитирует Венгера ESPN.
18.07.2017 15:00
Просмотров: 1715
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Эхехехехехехехе хехехехехехехехехе хе
(ответить)
haha v sentiabre sanches uje ne budet v arcenale
(ответить)
уйдет 30-го Августа, приятного просмотра.
(ответить)
топово взял щенка за шкварник, еще пару таких вью и вышвырнет его в челси свободным агентом через год!
(ответить)
Венгер сука тупой пиздец. Санчес пару дней назад открытым текстом сказал, что хочет уйти в топ клуб и играть в ЛЧ, а пуховик продолжает делать вид, что всё хорошо.
(ответить)
Без палева намекает что ЛЧ им итак нах не нужна была
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий