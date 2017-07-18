"Вест Хэм" близок к покупке Чичарито

Хавьер Эрнандес "Вест Хэм" рассчитывает оформить покупку нападающего "Байера" Хавьера Эрнандеса на текущей неделе.

Вот уже второе лето кряду "молотобойцы" отчаянно стремятся пригласить в свою команду нападающего топ-уровня. Затянувшиеся поиски привели "Вест Хэм" в Леверкузен.

Контракт Эрнандеса, в период с 2010 по 2015 год выступавшего за "Манчестер Юнайтед", с "Байером" предусматривает отступные в размере 13 миллионов фунтов, которые и собирается выплатить лондонский клуб.

Таким образом, для заключения сделки "Вест Хэму" досталось убедить лишь самого Чичарито. Как стало известно Sky Sports, "молотобойцы" значительно продвинулись в переговорах с представителями 29-летнего мексиканца и надеются вскоре осуществить этот трансфер.

Добавим, что за два сезона в "Байере" Эрнандес забил 39 голов. Выступая за "Юнайтед", Хавьер отличился 54 раза в 103 матчах Премьер-Лиги.


Метки Байер, Вест Хэм, Эрнандес

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2017 14:40

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  1. largo-winch 18.07.2017 17:02 # largo-winch
    все абсолютно все ссут на гпенсов, даже вест хэм

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  2. stepan-jam-boss 18.07.2017 15:52 # stepan-jam-boss
    Чича снова в АПЛ. Охрененно

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  3. rav-07 18.07.2017 15:29 # rav-07
    Каратель щолси

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  4. mata-hazard 18.07.2017 15:02 # mata-hazard
    Кажись в этом сезоне ВХ будет выше МЮ в таблице.

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  5. thespur 18.07.2017 14:59 # thespur
    Будет дальше карать синюю помойку chelsea после небольшого перерыва

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  6. blackdreamer 18.07.2017 14:48 # blackdreamer
    пиздец получше всяких миши будет да лукакий
    конечно тень ориги и инГГза но пойдет

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  7. chelseafanmd 18.07.2017 14:47 # chelseafanmd
    Покупайте и первый же матч против МЮ )

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