"Вест Хэм" близок к покупке Чичарито
"Вест Хэм" рассчитывает оформить покупку нападающего "Байера" Хавьера Эрнандеса на текущей неделе.
Вот уже второе лето кряду "молотобойцы" отчаянно стремятся пригласить в свою команду нападающего топ-уровня. Затянувшиеся поиски привели "Вест Хэм" в Леверкузен.
Контракт Эрнандеса, в период с 2010 по 2015 год выступавшего за "Манчестер Юнайтед", с "Байером" предусматривает отступные в размере 13 миллионов фунтов, которые и собирается выплатить лондонский клуб.
Таким образом, для заключения сделки "Вест Хэму" досталось убедить лишь самого Чичарито. Как стало известно Sky Sports, "молотобойцы" значительно продвинулись в переговорах с представителями 29-летнего мексиканца и надеются вскоре осуществить этот трансфер.
Добавим, что за два сезона в "Байере" Эрнандес забил 39 голов. Выступая за "Юнайтед", Хавьер отличился 54 раза в 103 матчах Премьер-Лиги.
18.07.2017 14:40
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все абсолютно все ссут на гпенсов, даже вест хэм
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Чича снова в АПЛ. Охрененно
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Каратель щолси
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Кажись в этом сезоне ВХ будет выше МЮ в таблице.
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Будет дальше карать синюю помойку chelsea после небольшого перерыва
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пиздец получше всяких миши будет да лукакий
конечно тень ориги и инГГза но пойдет
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Покупайте и первый же матч против МЮ )
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