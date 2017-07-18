"Вест Хэм" близок к покупке Чичарито

"Вест Хэм" рассчитывает оформить покупку нападающего "Байера" Хавьера Эрнандеса на текущей неделе.

Вот уже второе лето кряду "молотобойцы" отчаянно стремятся пригласить в свою команду нападающего топ-уровня. Затянувшиеся поиски привели "Вест Хэм" в Леверкузен.



Контракт Эрнандеса, в период с 2010 по 2015 год выступавшего за "Манчестер Юнайтед", с "Байером" предусматривает отступные в размере 13 миллионов фунтов, которые и собирается выплатить лондонский клуб.



Таким образом, для заключения сделки "Вест Хэму" досталось убедить лишь самого Чичарито. Как стало известно Sky Sports, "молотобойцы" значительно продвинулись в переговорах с представителями 29-летнего мексиканца и надеются вскоре осуществить этот трансфер.



Добавим, что за два сезона в "Байере" Эрнандес забил 39 голов. Выступая за "Юнайтед", Хавьер отличился 54 раза в 103 матчах Премьер-Лиги.